OnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини тарк этмоқда: Стратегик чекиниш сабаблари
Смартфон бозорида ўзининг “флагманлар қотили” номли қурилмалари билан танилган OnePlus компанияси кутилмаган баёнот билан чиқди. Компания расмий равишда Шимолий Америка ва Европа бозорларида янги маҳсулотларни сотувга чиқаришни тўхтатишини маълум қилди. Ушбу қарор глобал электроника бозоридаги нархларнинг кўтарилиши ва янги қурилмаларга бўлган талабнинг пасайиши фонида қабул қилинди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашрига берилган расмий баёнотда айтилишича, OnePlus ўз фаолиятини қайта кўриб чиққан ва Ғарб бозорларидан чиқишга қарор қилган. Шунга қарамай, компания амалдаги фойдаланувчиларнинг ҳуқуқлари тўлиқ ҳимоя қилинишини, хусусан, сотувдан кейинги сервис хизмати ва дастурий таъминот янгиланишлари кафолатланишини таъкидламоқда. Bloomberg ҳисоботига кўра, ушбу жараён OnePlus'нинг бош компанияси ҳисобланган Oppo таркибидаги кенг кўламли корпоратив қайта қуришнинг бир қисмидир.
Глобал инқироз ва “RAMагеддон” таъсириЭкспертларнинг фикрича, OnePlus'нинг бундай кескин қадам ташлашига бир қанча омиллар сабаб бўлган. ИДК ва Коунтерпоинт таҳлилий агентликлари 2026-йилда смартфон етказиб бериш ҳажми 13 фоиздан кўпроққа қисқаришини башорат қилмоқда. Бунга асосий сабаб сифатида хотира чиплари етишмовчилиги, яни соҳа мутахассислари тилида “RAMагеддон” деб аталаётган инқироз кўрсатилмоқда. Бу эса ишлаб чиқариш харажатларини ошириб, компанияларни ўз стратегияларини ўзгартиришга мажбур қилмоқда.
Маълум бўлишича, OnePlus нафақат Ғарбда, балки ўзининг Хитойдан ташқаридаги энг йирик бозорларидан бири бўлган Ҳиндистонда ҳам фаолиятини чеклашни режалаштирмоқда. Коунтерпоинт маълумотларига кўра, ўтган йили компаниянинг АҚШ бозоридаги улуши 1 фоиздан ҳам пастга тушиб кетган. Бу эса бренднинг глобал экспансия даври якунланганидан далолат беради.
Бренд келажаги ва янги йўналишларOnePlus брендига 2013-йилда Пете Лау ва Карл Пеи томонидан асос солинган эди. Дастлаб технология ишқибозлари учун ҳамёнбоп, аммо кучли Android смартфонлар таклиф қилган компания, вақт ўтиши билан премиум сегментга ўтди ва Норд серияси орқали ўрта синфни ҳам эгаллашга уринди. Бироқ, рақобатнинг кучайиши ва Oppo билан интеграциялашув жараёни бренднинг ўзига хослигига таъсир кўрсатди.
Эндиликда компания бор эътиборини Хитой ички бозорига қаратишни режалаштирмоқда. Халқаро майдонда эса Oppo ўзининг муваффақиятлироқ ҳисобланган Realme брендини ривожлантиришда давом этади. Хусусан, Скандинавия мамлакатлари каби ҳудудларда айнан Realme смартфонлари асосий эътиборда бўлади.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун бу янгилик ҳозирча бевосита таъсир кўрсатмайди, чунки мамлакатимизга ушбу қурилмалар асосан БАА ёки Хитой бозорлари орқали кириб келади. Бироқ, глобал бренднинг йирик бозорларни тарк этиши технология оламидаги катта ўзгаришларнинг сигнали ҳисобланади.
…