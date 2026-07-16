OnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини тарк этмоқда: Стратегик чекиниш сабаблари

·0·Техно
OnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини тарк этмоқда: Стратегик чекиниш сабаблари

Смартфон бозорида ўзининг “флагманлар қотили” номли қурилмалари билан танилган OnePlus компанияси кутилмаган баёнот билан чиқди. Компания расмий равишда Шимолий Америка ва Европа бозорларида янги маҳсулотларни сотувга чиқаришни тўхтатишини маълум қилди. Ушбу қарор глобал электроника бозоридаги нархларнинг кўтарилиши ва янги қурилмаларга бўлган талабнинг пасайиши фонида қабул қилинди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашрига берилган расмий баёнотда айтилишича, OnePlus ўз фаолиятини қайта кўриб чиққан ва Ғарб бозорларидан чиқишга қарор қилган. Шунга қарамай, компания амалдаги фойдаланувчиларнинг ҳуқуқлари тўлиқ ҳимоя қилинишини, хусусан, сотувдан кейинги сервис хизмати ва дастурий таъминот янгиланишлари кафолатланишини таъкидламоқда. Bloomberg ҳисоботига кўра, ушбу жараён OnePlus'нинг бош компанияси ҳисобланган Oppo таркибидаги кенг кўламли корпоратив қайта қуришнинг бир қисмидир.

Глобал инқироз ва “RAMагеддон” таъсири

Экспертларнинг фикрича, OnePlus'нинг бундай кескин қадам ташлашига бир қанча омиллар сабаб бўлган. ИДК ва Коунтерпоинт таҳлилий агентликлари 2026-йилда смартфон етказиб бериш ҳажми 13 фоиздан кўпроққа қисқаришини башорат қилмоқда. Бунга асосий сабаб сифатида хотира чиплари етишмовчилиги, яни соҳа мутахассислари тилида “RAMагеддон” деб аталаётган инқироз кўрсатилмоқда. Бу эса ишлаб чиқариш харажатларини ошириб, компанияларни ўз стратегияларини ўзгартиришга мажбур қилмоқда.

Маълум бўлишича, OnePlus нафақат Ғарбда, балки ўзининг Хитойдан ташқаридаги энг йирик бозорларидан бири бўлган Ҳиндистонда ҳам фаолиятини чеклашни режалаштирмоқда. Коунтерпоинт маълумотларига кўра, ўтган йили компаниянинг АҚШ бозоридаги улуши 1 фоиздан ҳам пастга тушиб кетган. Бу эса бренднинг глобал экспансия даври якунланганидан далолат беради.

Бренд келажаги ва янги йўналишлар

OnePlus брендига 2013-йилда Пете Лау ва Карл Пеи томонидан асос солинган эди. Дастлаб технология ишқибозлари учун ҳамёнбоп, аммо кучли Android смартфонлар таклиф қилган компания, вақт ўтиши билан премиум сегментга ўтди ва Норд серияси орқали ўрта синфни ҳам эгаллашга уринди. Бироқ, рақобатнинг кучайиши ва Oppo билан интеграциялашув жараёни бренднинг ўзига хослигига таъсир кўрсатди.

Эндиликда компания бор эътиборини Хитой ички бозорига қаратишни режалаштирмоқда. Халқаро майдонда эса Oppo ўзининг муваффақиятлироқ ҳисобланган Realme брендини ривожлантиришда давом этади. Хусусан, Скандинавия мамлакатлари каби ҳудудларда айнан Realme смартфонлари асосий эътиборда бўлади.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун бу янгилик ҳозирча бевосита таъсир кўрсатмайди, чунки мамлакатимизга ушбу қурилмалар асосан БАА ёки Хитой бозорлари орқали кириб келади. Бироқ, глобал бренднинг йирик бозорларни тарк этиши технология оламидаги катта ўзгаришларнинг сигнали ҳисобланади.

OnePlusСмартфонТехнологияOppoБозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX дунёдаги энг йирик ракетани старт майдончасига жойлаштирдиSpaceX дунёдаги энг йирик ракетани старт майдончасига жойлаштирдиБугун, 14:58VK холдинги РуСторе иловалар дўконини сотишга қарор қилдиVK холдинги РуСторе иловалар дўконини сотишга қарор қилдиБугун, 14:29Xiaomi ўндан ортиқ машҳур смартфонларига хизмат кўрсатишни тўхтатдиXiaomi ўндан ортиқ машҳур смартфонларига хизмат кўрсатишни тўхтатдиБугун, 13:53.ру ва .рф домен зоналари: Эгалар сони сайтлар миқдоридан тезроқ ўсмоқда.ру ва .рф домен зоналари: Эгалар сони сайтлар миқдоридан тезроқ ўсмоқдаБугун, 13:28Starlink ва НТТ Докомо ҳамкорлиги: Япония коинотдан алоқа ўрнатишда етакчилик қилмоқдаStarlink ва НТТ Докомо ҳамкорлиги: Япония коинотдан алоқа ўрнатишда етакчилик қилмоқдаБугун, 12:56Starlink V5 тақдим этилди: Янги авлод терминаллари янада ихчам ва энергия тежамкорStarlink V5 тақдим этилди: Янги авлод терминаллари янада ихчам ва энергия тежамкорБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди