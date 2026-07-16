Гордон Мессига қарши ўйнаб, бир ҳақиқатни англаганини айтди
Англия терма жамоаси ЖЧ-2026 финалига жуда яқин келди, аммо Аргентина сўнгги дақиқаларда учрашувни ағдариб юборди. Яримфиналдан кейин Энтони Гордон мағлубият аламини яширмади ва Лионель Мессининг майдондаги даражаси ўзи тасаввур қилганидан ҳам юқори эканини тан олди.
Гордон Англияни финалга яқинлаштирганди
Учрашувнинг 55-дақиқасида Гордон Аргентина дарвозасини ишғол қилиб, Англияни ҳисобда олдинга олиб чиқди.
Томас Тухель жамоаси бу устунликни ўйиннинг сўнгги қисмигача сақлаб турди. Бироқ Аргентина босимни кучайтириб, Энцо Фернандеснинг 85-дақиқадаги голи ва Лаутаро Мартинеснинг қўшиб берилган вақтдаги зарбаси орқали 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
Асосий воқеа
Дақиқа
Энтони Гордон голи
55
Энцо Фернандес голи
85
Лаутаро Мартинес голи
90+2
Якуний ҳисоб
Аргентина — 2:1
«У ўйлаганимдан ҳам кучлироқ экан»
Матнда келтирилган иқтибосга кўра, Гордон кўп йиллар давомида Мессининг «Барселона» таркибида натижага қандай таъсир кўрсатишини кузатганини айтди.
«Бугун эса у ҳақида ўйлаганимдан ҳам кучлироқ футболчи эканини яна бир бор англадим», — деди Гордон.
Телевизор орқали Мессининг ҳаракатларини кузатиш бир нарса, унга яримфинал каби юқори босимли учрашувда бевосита қарши туриш эса бутунлай бошқа тажриба бўлди.
39 ёшли аргентиналик гол урмади, аммо ўйин охирида Аргентинанинг ҳар икки голини ташкил этди. Унинг ҳаракатлари Англия ҳимояга чекинган паллада учрашув ритмини ўзгартириб юборди.
Месси яна ҳал қилувчи паллада пайдо бўлди
Англия узоқ вақт давомида Мессига қулай ҳудуд бермасликка ҳаракат қилди. Бироқ Аргентина сардори ўйиннинг энг муҳим қисмида таъсирини кучайтирди.
У аввал Энцо Фернандесга ҳисобни тенглаштиришда ёрдам берди, кейин эса Лаутаро Мартинеснинг ғалаба голига узатма берди. Аргентина шу тариқа кетма-кет иккинчи марта Жаҳон чемпионати финалига чиқди.
Гордоннинг иқрори ҳам айнан шу жиҳатга ишора қилади: Месси бутун учрашув давомида доимо тез югурмаслиги мумкин, аммо битта аниқ ҳаракат билан рақибнинг барча меҳнатини йўққа чиқара олади.
«Кубокни “Барселона”ни севадиган кимдир олади»
Гордон мағлубиятдан жуда хафа эканини айтган бўлса-да, финал ҳақида ҳазиломуз тасалли ҳам топди.
Матндаги иқтибосга кўра, у Жаҳон чемпионати соврини ҳар қандай ҳолатда ҳам «Барселона»ни жуда яхши кўрадиган кимгадир насиб этишини таъкидлади.
Бу ерда гап, бир томондан, «Барселона» тарихининг энг буюк футболчиларидан бири Месси ҳақида кетмоқда. Иккинчи томондан эса Испания таркибида Ламин Ямаль каби каталонияликлар клубининг етакчи вакиллари бор.
Финалда икки футбол авлоди учрашади
Аргентина ЖЧ-2026 финалида Испания билан куч синашади. Испания яримфиналда Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этган, Аргентина эса Англия устидан драматик ғалабага эришган.
Ҳал қилувчи баҳснинг асосий интригаларидан бири Месси ва Ямаль ўртасидаги рамзий тўқнашув бўлади. Бир томонда «Барселона» тарихини ўзгартирган афсона, иккинчи томонда эса клубнинг янги авлоди юлдузи.
Гордон учун мундиал орзуси яримфиналда якунланди. Бироқ у майдонни Мессининг ҳақиқий кучини яқиндан ҳис қилган футболчилардан бири сифатида тарк этди.
Сизнингча, ЖЧ-2026 кубогини Месси кўтарадими ёки Испаниянинг янги авлоди ғалаба қозонадими?
…