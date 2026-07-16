Гордон Мессига қарши ўйнаб, бир ҳақиқатни англаганини айтди

·49·Спорт
Гордон Мессига қарши ўйнаб, бир ҳақиқатни англаганини айтди

Англия терма жамоаси ЖЧ-2026 финалига жуда яқин келди, аммо Аргентина сўнгги дақиқаларда учрашувни ағдариб юборди. Яримфиналдан кейин Энтони Гордон мағлубият аламини яширмади ва Лионель Мессининг майдондаги даражаси ўзи тасаввур қилганидан ҳам юқори эканини тан олди.

Гордон Англияни финалга яқинлаштирганди

Учрашувнинг 55-дақиқасида Гордон Аргентина дарвозасини ишғол қилиб, Англияни ҳисобда олдинга олиб чиқди.

Томас Тухель жамоаси бу устунликни ўйиннинг сўнгги қисмигача сақлаб турди. Бироқ Аргентина босимни кучайтириб, Энцо Фернандеснинг 85-дақиқадаги голи ва Лаутаро Мартинеснинг қўшиб берилган вақтдаги зарбаси орқали 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.

Асосий воқеа

Дақиқа

Энтони Гордон голи

55

Энцо Фернандес голи

85

Лаутаро Мартинес голи

90+2

Якуний ҳисоб

Аргентина — 2:1

«У ўйлаганимдан ҳам кучлироқ экан»

Матнда келтирилган иқтибосга кўра, Гордон кўп йиллар давомида Мессининг «Барселона» таркибида натижага қандай таъсир кўрсатишини кузатганини айтди.

«Бугун эса у ҳақида ўйлаганимдан ҳам кучлироқ футболчи эканини яна бир бор англадим», — деди Гордон.

Телевизор орқали Мессининг ҳаракатларини кузатиш бир нарса, унга яримфинал каби юқори босимли учрашувда бевосита қарши туриш эса бутунлай бошқа тажриба бўлди.

39 ёшли аргентиналик гол урмади, аммо ўйин охирида Аргентинанинг ҳар икки голини ташкил этди. Унинг ҳаракатлари Англия ҳимояга чекинган паллада учрашув ритмини ўзгартириб юборди.

Месси яна ҳал қилувчи паллада пайдо бўлди

Англия узоқ вақт давомида Мессига қулай ҳудуд бермасликка ҳаракат қилди. Бироқ Аргентина сардори ўйиннинг энг муҳим қисмида таъсирини кучайтирди.

У аввал Энцо Фернандесга ҳисобни тенглаштиришда ёрдам берди, кейин эса Лаутаро Мартинеснинг ғалаба голига узатма берди. Аргентина шу тариқа кетма-кет иккинчи марта Жаҳон чемпионати финалига чиқди.

Гордоннинг иқрори ҳам айнан шу жиҳатга ишора қилади: Месси бутун учрашув давомида доимо тез югурмаслиги мумкин, аммо битта аниқ ҳаракат билан рақибнинг барча меҳнатини йўққа чиқара олади.

«Кубокни “Барселона”ни севадиган кимдир олади»

Гордон мағлубиятдан жуда хафа эканини айтган бўлса-да, финал ҳақида ҳазиломуз тасалли ҳам топди.

Матндаги иқтибосга кўра, у Жаҳон чемпионати соврини ҳар қандай ҳолатда ҳам «Барселона»ни жуда яхши кўрадиган кимгадир насиб этишини таъкидлади.

Бу ерда гап, бир томондан, «Барселона» тарихининг энг буюк футболчиларидан бири Месси ҳақида кетмоқда. Иккинчи томондан эса Испания таркибида Ламин Ямаль каби каталонияликлар клубининг етакчи вакиллари бор.

Финалда икки футбол авлоди учрашади

Аргентина ЖЧ-2026 финалида Испания билан куч синашади. Испания яримфиналда Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этган, Аргентина эса Англия устидан драматик ғалабага эришган.

Ҳал қилувчи баҳснинг асосий интригаларидан бири Месси ва Ямаль ўртасидаги рамзий тўқнашув бўлади. Бир томонда «Барселона» тарихини ўзгартирган афсона, иккинчи томонда эса клубнинг янги авлоди юлдузи.

Гордон учун мундиал орзуси яримфиналда якунланди. Бироқ у майдонни Мессининг ҳақиқий кучини яқиндан ҳис қилган футболчилардан бири сифатида тарк этди.

Сизнингча, ЖЧ-2026 кубогини Месси кўтарадими ёки Испаниянинг янги авлоди ғалаба қозонадими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026даги энг буюк натижа: Месси кечаги ғалабадан сўнг мутлақ рекорд ўрнатди!ЖЧ-2026даги энг буюк натижа: Месси кечаги ғалабадан сўнг мутлақ рекорд ўрнатди!Бугун, 14:54Беллингемнинг оғриқли мурожаати: «Бизни кечиринг»Беллингемнинг оғриқли мурожаати: «Бизни кечиринг»Бугун, 14:50Челси ижтимоий тармоқлардаги хатоси учун танқидлар остида қолдиЧелси ижтимоий тармоқлардаги хатоси учун танқидлар остида қолдиБугун, 14:39Аргентина финал олдидан жазо хавфига дуч келди...Аргентина финал олдидан жазо хавфига дуч келди...Бугун, 14:34Жуд Беллингем ва Валентин Барко ўртасидаги жанжал: Янги кадрлар ҳақиқатни очиб бердиЖуд Беллингем ва Валентин Барко ўртасидаги жанжал: Янги кадрлар ҳақиқатни очиб бердиБугун, 14:31Лионель Месси ва Аргентина футболчилари Жордан Пиккфорднинг махфий усулини фош этишдиЛионель Месси ва Аргентина футболчилари Жордан Пиккфорднинг махфий усулини фош этишдиБугун, 13:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди