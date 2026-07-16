Тошкентда тунда ухламайди: Юнусободда 24/7 кўча қурилмоқда

·36·Ўзбекистон
Тошкентда тунда ухламайди: Юнусободда 24/7 кўча қурилмоқда

Юнусобод туманида пойтахтнинг тунги ҳаётига янги манзил қўшилиши кутилмоқда. Янгишаҳар кўчасида савдо, овқатланиш ва хизмат кўрсатиш объектлари кеча-кундуз ишлайдиган замонавий туризм кластери барпо этилмоқда.

Янгишаҳар кўчаси қандай ўзгаради?

Лойиҳа ҳудудни оддий кўчадан аҳоли ва сайёҳлар учун қулай дам олиш масканига айлантиришни назарда тутади.

Янги сайёҳлик кўчасида тун-у кун фаолият юритадиган кафелар, савдо нуқталари ва турли хизмат кўрсатиш марказларини очиш режалаштирилган.

Бу ерга келган меҳмонлар фақат овқатланиш ёки харид қилиш билан чекланмайди. Ободонлаштирилган муҳитда сайр қилиш, дўстлар билан вақт ўтказиш ва тунги Тошкент манзарасидан баҳраманд бўлиш имконияти ҳам яратилади.

Пиёдалар учун хавфсиз муҳит яратилади

Лойиҳада пиёдалар учун қулай ва хавфсиз инфратузилмага алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Йўлакларни халқаро стандартларга мувофиқ ободонлаштириш, замонавий ёритиш тизимларини ўрнатиш ва кўча бўйлаб ландшафт муҳитини шакллантириш кўзда тутилган.

Йўналиш

Кутилаётган ўзгариш

Савдо ва хизматлар

24/7 ишлайдиган янги объектлар

Овқатланиш

кафе ва бошқа гастрономик нуқталар

Пиёдалар ҳудуди

хавфсиз ва обод йўлаклар

Тадбиркорлик

кичик бизнес учун янги имкониятлар

Бандлик

қўшимча иш ўринлари

Кичик бизнес учун янги имконият

Туризм кластери ишга тушиши Юнусободда тадбиркорлик фаоллигини ҳам ошириши мумкин.

Кафе, дўкон, кўнгилочар ва маиший хизмат нуқталарининг очилиши маҳаллий бизнес учун янги мижозлар оқимини яратади. Шу билан бирга, сотувчи, ошпаз, официант, қўриқчи ва хизмат кўрсатиш соҳасида бошқа янги иш ўринлари пайдо бўлиши кутилмоқда.

24 соат ишлайдиган ҳудуднинг муваффақияти эса фақат чиройли кўринишга эмас, хавфсизлик, тозалик ва хизмат сифатига ҳам боғлиқ бўлади.

Тунги Тошкентда янги марказ пайдо бўладими?

Айни пайтда Янгишаҳар кўчасида қурилиш ва ландшафт ишлари якунланиш босқичида экани айтилмоқда.

Лойиҳа тўлиқ ишга туширилса, ушбу ҳудуд маҳаллий аҳоли, ёшлар ва хорижий меҳмонларни жалб қиладиган тунги манзиллардан бирига айланиши мумкин.

Энди асосий савол — янги кўча ҳақиқатан ҳам Тошкентнинг тун-у кун гавжум ва хавфсиз сайёҳлик марказига айлана оладими?

Сизнингча, пойтахтда шундай 24/7 кўчаларни бошқа туманларда ҳам ташкил этиш керакми?

ТошкентЮнусободЯнгишаҳар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

48 даражагача иссиқ: Ўзбекистонда хавфли уч кун келмоқда...48 даражагача иссиқ: Ўзбекистонда хавфли уч кун келмоқда...Бугун, 12:20Ўзбекистонда рекламали қўнғироқ ва СМС хабарларга янги чекловлар киритиладиЎзбекистонда рекламали қўнғироқ ва СМС хабарларга янги чекловлар киритиладиБугун, 11:36Ўзбекистонда 18–20 июль кунлари ҳарорат 48 даражагача кўтарилиши мумкинЎзбекистонда 18–20 июль кунлари ҳарорат 48 даражагача кўтарилиши мумкинБугун, 10:47Ўзбекистонга 46 даражали жазирама иссиқ яна қайтмоқдаЎзбекистонга 46 даражали жазирама иссиқ яна қайтмоқдаКеча, 21:04Ўзбекистонда электр энергияси истеъмоли энг юқори даражага чиқдиЎзбекистонда электр энергияси истеъмоли энг юқори даражага чиқдиКеча, 17:37Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилдиҚирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилдиКеча, 13:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди