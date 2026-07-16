Тошкентда тунда ухламайди: Юнусободда 24/7 кўча қурилмоқда
Юнусобод туманида пойтахтнинг тунги ҳаётига янги манзил қўшилиши кутилмоқда. Янгишаҳар кўчасида савдо, овқатланиш ва хизмат кўрсатиш объектлари кеча-кундуз ишлайдиган замонавий туризм кластери барпо этилмоқда.
Янгишаҳар кўчаси қандай ўзгаради?
Лойиҳа ҳудудни оддий кўчадан аҳоли ва сайёҳлар учун қулай дам олиш масканига айлантиришни назарда тутади.
Янги сайёҳлик кўчасида тун-у кун фаолият юритадиган кафелар, савдо нуқталари ва турли хизмат кўрсатиш марказларини очиш режалаштирилган.
Бу ерга келган меҳмонлар фақат овқатланиш ёки харид қилиш билан чекланмайди. Ободонлаштирилган муҳитда сайр қилиш, дўстлар билан вақт ўтказиш ва тунги Тошкент манзарасидан баҳраманд бўлиш имконияти ҳам яратилади.
Пиёдалар учун хавфсиз муҳит яратилади
Лойиҳада пиёдалар учун қулай ва хавфсиз инфратузилмага алоҳида эътибор қаратилмоқда.
Йўлакларни халқаро стандартларга мувофиқ ободонлаштириш, замонавий ёритиш тизимларини ўрнатиш ва кўча бўйлаб ландшафт муҳитини шакллантириш кўзда тутилган.
Йўналиш
Кутилаётган ўзгариш
Савдо ва хизматлар
24/7 ишлайдиган янги объектлар
Овқатланиш
кафе ва бошқа гастрономик нуқталар
Пиёдалар ҳудуди
хавфсиз ва обод йўлаклар
Тадбиркорлик
кичик бизнес учун янги имкониятлар
Бандлик
қўшимча иш ўринлари
Кичик бизнес учун янги имконият
Туризм кластери ишга тушиши Юнусободда тадбиркорлик фаоллигини ҳам ошириши мумкин.
Кафе, дўкон, кўнгилочар ва маиший хизмат нуқталарининг очилиши маҳаллий бизнес учун янги мижозлар оқимини яратади. Шу билан бирга, сотувчи, ошпаз, официант, қўриқчи ва хизмат кўрсатиш соҳасида бошқа янги иш ўринлари пайдо бўлиши кутилмоқда.
24 соат ишлайдиган ҳудуднинг муваффақияти эса фақат чиройли кўринишга эмас, хавфсизлик, тозалик ва хизмат сифатига ҳам боғлиқ бўлади.
Тунги Тошкентда янги марказ пайдо бўладими?
Айни пайтда Янгишаҳар кўчасида қурилиш ва ландшафт ишлари якунланиш босқичида экани айтилмоқда.
Лойиҳа тўлиқ ишга туширилса, ушбу ҳудуд маҳаллий аҳоли, ёшлар ва хорижий меҳмонларни жалб қиладиган тунги манзиллардан бирига айланиши мумкин.
Энди асосий савол — янги кўча ҳақиқатан ҳам Тошкентнинг тун-у кун гавжум ва хавфсиз сайёҳлик марказига айлана оладими?
Сизнингча, пойтахтда шундай 24/7 кўчаларни бошқа туманларда ҳам ташкил этиш керакми?
…