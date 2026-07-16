SpaceX акциялари кескин арзонлашди: Компания капиталлашуви 1 триллион долларга камайди
Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси фонд бозорида жиддий тебранишларга дуч келди. Тарихдаги энг йирик бирламчи оммавий жойлаштириш (IPO) жараёнидан сўнг, компания акциялари нархи сезиларли даражада пасайиб, инвесторлар орасида хавотирларни келтириб чиқарди. Финансиал Times нашри маълумотларига кўра, ушбу пасайиш натижасида SpaceX бозор қиймати қисқа вақт ичида 1 триллион доллардан кўпроққа камайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Июн ойи ўрталарида компания қоғозлари ўзининг энг юқори нуқтаси — 225 долларгача кўтарилган эди. Бироқ шундан сўнг котировкалар қарийб 40 фоизга коррекция қилиниб, бир акция нархи IPO давридаги 135 долларлик кўрсаткичдан ҳам пастга тушиб кетди. Бу ҳолат нафақат компания нуфузига, балки унинг асосчиси Илон Маскнинг шахсий бойлигига ҳам бевосита таъсир кўрсатди.
Илон Маскнинг бойлиги ва бозор конъюнктурасиМиллиардернинг SpaceX компаниясидаги улуши қиймати акциялар арзонлашиши фонида 1,2 триллион доллардан 760 миллиард долларгача қисқарди. Гарчи қоғоздаги бу йўқотишлар реал нақд пул камайишини англатмаса-да, Маскнинг дунё бойлари рейтингидаги мавқейига ва инвестицион жозибадорлигига соя солиши мумкин. Шу билан бирга, июн ойи охирида жойлаштирилган компания облигациялари ҳам ўз қийматини йўқотган.
Савдолар якунига кўра, акциялар нархи бироз тикланиб, 135 долларлик психологик нуқтадан юқорида ёпилди. Мутахассисларнинг фикрича, бундай юқори волатиллик (нархларнинг кескин ўзгарувчанлиги) космик технологиялар каби юқори рискли соҳалар учун хос ҳолатдир. Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам халқаро бозорлардаги бундай ўзгаришлар глобал иқтисодий тенденцияларни тушунишда муҳим сигнал ҳисобланади.
Банклар ва трейдерлар учун фойдали битимҚизиғи шундаки, акциялар нархи тушганига қарамай, IPO жараёнини ташкиллаштирган томонлар катта фойда кўришга улгурди. Мазкур жараёнда иштирок этган 20 дан ортиқ инвестиция банклари жами 500 миллион доллар атрофида комиссия ҳақи ишлаб олишган. Бу молия институтлари учун йилнинг энг даромадли келишувларидан бирига айланди.
Шунингдек, биржа трейдерлари ҳам нархларнинг бундай кескин тебранишидан унумли фойдаланиб қолишди. Юқори волатиллик қисқа муддатли спекуляциялар орқали катта фойда олиш имкониятини яратди. SpaceX келажакда Марсни забт этиш ва Starlink лойиҳаларини кенгайтиришни мақсад қилган бўлса-да, ҳозирча унинг молиявий барқарорлиги фонд бозоридаги кайфиятга кучли боғлиқ бўлиб қолмоқда.
…