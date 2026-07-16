SpaceX акциялари кескин арзонлашди: Компания капиталлашуви 1 триллион долларга камайди

·0·Техно
SpaceX акциялари кескин арзонлашди: Компания капиталлашуви 1 триллион долларга камайди

Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси фонд бозорида жиддий тебранишларга дуч келди. Тарихдаги энг йирик бирламчи оммавий жойлаштириш (IPO) жараёнидан сўнг, компания акциялари нархи сезиларли даражада пасайиб, инвесторлар орасида хавотирларни келтириб чиқарди. Финансиал Times нашри маълумотларига кўра, ушбу пасайиш натижасида SpaceX бозор қиймати қисқа вақт ичида 1 триллион доллардан кўпроққа камайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Июн ойи ўрталарида компания қоғозлари ўзининг энг юқори нуқтаси — 225 долларгача кўтарилган эди. Бироқ шундан сўнг котировкалар қарийб 40 фоизга коррекция қилиниб, бир акция нархи IPO давридаги 135 долларлик кўрсаткичдан ҳам пастга тушиб кетди. Бу ҳолат нафақат компания нуфузига, балки унинг асосчиси Илон Маскнинг шахсий бойлигига ҳам бевосита таъсир кўрсатди.

Илон Маскнинг бойлиги ва бозор конъюнктураси

Миллиардернинг SpaceX компаниясидаги улуши қиймати акциялар арзонлашиши фонида 1,2 триллион доллардан 760 миллиард долларгача қисқарди. Гарчи қоғоздаги бу йўқотишлар реал нақд пул камайишини англатмаса-да, Маскнинг дунё бойлари рейтингидаги мавқейига ва инвестицион жозибадорлигига соя солиши мумкин. Шу билан бирга, июн ойи охирида жойлаштирилган компания облигациялари ҳам ўз қийматини йўқотган.

Савдолар якунига кўра, акциялар нархи бироз тикланиб, 135 долларлик психологик нуқтадан юқорида ёпилди. Мутахассисларнинг фикрича, бундай юқори волатиллик (нархларнинг кескин ўзгарувчанлиги) космик технологиялар каби юқори рискли соҳалар учун хос ҳолатдир. Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам халқаро бозорлардаги бундай ўзгаришлар глобал иқтисодий тенденцияларни тушунишда муҳим сигнал ҳисобланади.

Банклар ва трейдерлар учун фойдали битим

Қизиғи шундаки, акциялар нархи тушганига қарамай, IPO жараёнини ташкиллаштирган томонлар катта фойда кўришга улгурди. Мазкур жараёнда иштирок этган 20 дан ортиқ инвестиция банклари жами 500 миллион доллар атрофида комиссия ҳақи ишлаб олишган. Бу молия институтлари учун йилнинг энг даромадли келишувларидан бирига айланди.

Шунингдек, биржа трейдерлари ҳам нархларнинг бундай кескин тебранишидан унумли фойдаланиб қолишди. Юқори волатиллик қисқа муддатли спекуляциялар орқали катта фойда олиш имкониятини яратди. SpaceX келажакда Марсни забт этиш ва Starlink лойиҳаларини кенгайтиришни мақсад қилган бўлса-да, ҳозирча унинг молиявий барқарорлиги фонд бозоридаги кайфиятга кучли боғлиқ бўлиб қолмоқда.

SpaceXИлон МаскIPOФонд БозориТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини тарк этмоқда: Стратегик чекиниш сабаблариOnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини тарк этмоқда: Стратегик чекиниш сабаблариБугун, 14:58SpaceX дунёдаги энг йирик ракетани старт майдончасига жойлаштирдиSpaceX дунёдаги энг йирик ракетани старт майдончасига жойлаштирдиБугун, 14:58VK холдинги РуСторе иловалар дўконини сотишга қарор қилдиVK холдинги РуСторе иловалар дўконини сотишга қарор қилдиБугун, 14:29Xiaomi ўндан ортиқ машҳур смартфонларига хизмат кўрсатишни тўхтатдиXiaomi ўндан ортиқ машҳур смартфонларига хизмат кўрсатишни тўхтатдиБугун, 13:53.ру ва .рф домен зоналари: Эгалар сони сайтлар миқдоридан тезроқ ўсмоқда.ру ва .рф домен зоналари: Эгалар сони сайтлар миқдоридан тезроқ ўсмоқдаБугун, 13:28Starlink ва НТТ Докомо ҳамкорлиги: Япония коинотдан алоқа ўрнатишда етакчилик қилмоқдаStarlink ва НТТ Докомо ҳамкорлиги: Япония коинотдан алоқа ўрнатишда етакчилик қилмоқдаБугун, 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди