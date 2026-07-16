Барселона ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Карим Адееми тиббий кўрикдан ўтди

·0·Спорт
Барселона ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Карим Адееми тиббий кўрикдан ўтди

Испаниянинг Барселона клуби ёзги трансфер ойнасидаги навбатдаги йирик келишувни якунлаш арафасида турибди. Германия терма жамоаси ва Боруссия Дортмунд ҳужумчиси Карим Адееми каталонияликлар сафига ўтиш учун барча зарурий жараёнлардан ўтмоқда. Бу трансфер жамоанинг ҳужум салоҳиятини ошириш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Mundo Deportivo нашри хабарига кўра, 24 ёшли футболчи чоршанба куни Барселона шаҳрига етиб келган ва Ҳоспитал де Барселона клиникасида тиббий кўрикдан ўтган. Икки соатга яқин давом этган текширувлардан сўнг, футболчи клубнинг якуний ҳужжатларни расмийлаштиришини кутиш учун меҳмонхонага йўл олган.

Трансфер тафсилотлари ва молиявий томонлари

Барселона ва Боруссия Дортмунд клублари ўртасидаги келишув умумий ҳисобда 29 миллион еврони ташкил этади. Шартномага кўра, каталонияликлар дастлаб 22 миллион евро миқдорида кафолатланган маблағ тўлайди. Қолган 7 миллион евро эса футболчининг кўрсатадиган натижалари ва эришадиган ютуқларига қараб бонус сифатида тақдим этилади.

Ҳозирда ҳар икки томон маъмурий расмиятчиликларни якунлаш билан банд. Goal.com маълумотига кўра, трансфер расман пайшанба оқшоми ёки жума тонгида эълон қилиниши кутилмоқда. Шундан сўнггина Карим Адееми жамоа машғулотларига қўшилиши ва янги жамоадошлари билан танишиши мумкин бўлади.

Ушбу трансфернинг амалга ошишида Барселона бош мураббийи Ханси Флик асосий ролни ўйнаган. Мураббий Адеемининг имкониятлари билан яхши таниш, чунки айнан Флик Германия терма жамоасини бошқарган кезлари ҳужумчининг дебютини таъминлаган эди. Эндиликда улар клуб миқёсида ҳамкорликни давом эттиришади.

Тақдимот маросими ва келгуси режалар

Гарчи трансфер яқин соатларда эълон қилинса-да, футболчининг расмий тақдимот маросими келаси ҳафтага режалаштирилган. Бунинг сабаби, клуб президенти Жоан Лапорта ва спорт директори Деконинг айни дамда АҚШда бўлиб турганидир. Улар Испания ва Аргентина ўртасидаги нуфузли учрашувни кузатиш учун сафарга кетишган.

Ханси Флик янги шогирдини имкон қадар тезроқ асосий таркибга мослаштириш ниятида. Жума кунига белгиланган икки маҳаллик машғулотларда Карим Адееми ҳам иштирок этиши кутилмоқда. Бу эса ҳужумчининг янги мавсум олдидан жисмоний ҳолатини тиклаш ва тактик схемаларни ўрганиши учун хизмат қилади.

БарселонаКарим АдеемиБоруссия ДортмундТрансферХанси Флик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родри Жаҳон чемпионати финали олдидан: “Биз бу ерга фақат гħалаба учун келганмиз”Родри Жаҳон чемпионати финали олдидан: “Биз бу ерга фақат гħалаба учун келганмиз”Бугун, 18:15Лионель Месси Англия устидан қозонилган ғалабани Диего Марадонага бағишладиЛионель Месси Англия устидан қозонилган ғалабани Диего Марадонага бағишладиБугун, 17:35Ювентус Тоттенхем ҳужумчиси Ричарлисон трансфери бўйича музокараларни бошладиЮвентус Тоттенхем ҳужумчиси Ричарлисон трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 17:347 та олтин ва жамоавий ғалаба: Ўзбекистон терма жамоаси Осиёда тенгсиз7 та олтин ва жамоавий ғалаба: Ўзбекистон терма жамоаси Осиёда тенгсизБугун, 16:35Мюллер Англия терма жамоасининг хатосини айтди: «Ақлимга сиғмайди»Мюллер Англия терма жамоасининг хатосини айтди: «Ақлимга сиғмайди»Бугун, 16:26Роберт Левандовски MLSга ўтди: Полшалик юлдуз нима учун Европада қолишни истамади?Роберт Левандовски MLSга ўтди: Полшалик юлдуз нима учун Европада қолишни истамади?Бугун, 16:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди