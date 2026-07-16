Барселона ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Карим Адееми тиббий кўрикдан ўтди
Испаниянинг Барселона клуби ёзги трансфер ойнасидаги навбатдаги йирик келишувни якунлаш арафасида турибди. Германия терма жамоаси ва Боруссия Дортмунд ҳужумчиси Карим Адееми каталонияликлар сафига ўтиш учун барча зарурий жараёнлардан ўтмоқда. Бу трансфер жамоанинг ҳужум салоҳиятини ошириш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Mundo Deportivo нашри хабарига кўра, 24 ёшли футболчи чоршанба куни Барселона шаҳрига етиб келган ва Ҳоспитал де Барселона клиникасида тиббий кўрикдан ўтган. Икки соатга яқин давом этган текширувлардан сўнг, футболчи клубнинг якуний ҳужжатларни расмийлаштиришини кутиш учун меҳмонхонага йўл олган.
Трансфер тафсилотлари ва молиявий томонлариБарселона ва Боруссия Дортмунд клублари ўртасидаги келишув умумий ҳисобда 29 миллион еврони ташкил этади. Шартномага кўра, каталонияликлар дастлаб 22 миллион евро миқдорида кафолатланган маблағ тўлайди. Қолган 7 миллион евро эса футболчининг кўрсатадиган натижалари ва эришадиган ютуқларига қараб бонус сифатида тақдим этилади.
Ҳозирда ҳар икки томон маъмурий расмиятчиликларни якунлаш билан банд. Goal.com маълумотига кўра, трансфер расман пайшанба оқшоми ёки жума тонгида эълон қилиниши кутилмоқда. Шундан сўнггина Карим Адееми жамоа машғулотларига қўшилиши ва янги жамоадошлари билан танишиши мумкин бўлади.
Ушбу трансфернинг амалга ошишида Барселона бош мураббийи Ханси Флик асосий ролни ўйнаган. Мураббий Адеемининг имкониятлари билан яхши таниш, чунки айнан Флик Германия терма жамоасини бошқарган кезлари ҳужумчининг дебютини таъминлаган эди. Эндиликда улар клуб миқёсида ҳамкорликни давом эттиришади.
Тақдимот маросими ва келгуси режаларГарчи трансфер яқин соатларда эълон қилинса-да, футболчининг расмий тақдимот маросими келаси ҳафтага режалаштирилган. Бунинг сабаби, клуб президенти Жоан Лапорта ва спорт директори Деконинг айни дамда АҚШда бўлиб турганидир. Улар Испания ва Аргентина ўртасидаги нуфузли учрашувни кузатиш учун сафарга кетишган.
Ханси Флик янги шогирдини имкон қадар тезроқ асосий таркибга мослаштириш ниятида. Жума кунига белгиланган икки маҳаллик машғулотларда Карим Адееми ҳам иштирок этиши кутилмоқда. Бу эса ҳужумчининг янги мавсум олдидан жисмоний ҳолатини тиклаш ва тактик схемаларни ўрганиши учун хизмат қилади.
…