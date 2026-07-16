Ливерпул Доминик Сзобосзлаи билан янги узоқ муддатли шартнома имзолашга яқин турибди
Англиянинг Ливерпул клуби ўзининг асосий етакчиларидан бири, венгриялик ярим ҳимоячи Доминик Сзобосзлаи билан амалдаги келишувни узайтириш бўйича музокараларнинг якуний босқичига келди. Томонлар янги узоқ муддатли шартноманинг асосий шартлари бўйича оғзаки келишувга эришган. Бу қадам клуб раҳбарияти учун ёзги трансфер ойнаси олдидан энг устувор вазифалардан бири ҳисобланарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри хабарига кўра, Ливерпул спорт директори Ричард Ҳугҳес ва футболчининг вакиллари ўртасида бир неча ой давом этган музокаралар муваффақиятли якунланмоқда. Гарчи Сзобосзлаининг амалдаги шартномаси тугашига ҳали икки йил вақт бўлса-да, Мерсисайд клуби футболчининг Премер-лигадаги барқарор ўйинлари ва жамоа учун аҳамиятини ҳисобга олиб, уни узоқроқ муддатга олиб қолишга қарор қилди.
Янги мураббий режаларидаги асосий фигураУшбу келишув жамоанинг янги бош мураббийи Андони Ираола учун ҳам катта хушхабар бўлди. Жамоада ўтиш даври давом этаётган бир пайтда, Сзобосзлаи каби универсал ва тажрибали ўйинчининг келажаги борасидаги ноаниқликларга барҳам берилиши жамоа ичидаги муҳитга ижобий таъсир кўрсатади. Венгриялик футболчи янги мураббий тактик чизмаларида марказий ўринни эгаллаши кутилмоқда.
Доминик Сзобосзлаи 2023-йилда Германиянинг РБ Леипзиг клубидан 60 миллион фунт стерлинг эвазига трансфер қилинган эди. Ўтган вақт мобайнида у нафақат жамоага мослашиб қолди, балки Ливерпулнинг 2024-25-йилги мавсумда Премер-лигада чемпион бўлишига улкан ҳисса қўшди. Ҳатто жамоа учун мураккаб кечган 2025-26-йилги мавсумда ҳам у ўзининг индивидуал маҳорати билан ажралиб турди.
Стивен Джеррарддан кейинги илк натижаСзобосзлаининг майдондаги фойдали иш коэффициенти жуда юқори. У ўтган мавсумда барча турнирларда жами 53 та ўйинда майдонга тушиб, 13 та гол ва 12 та голли узатмага муаллифлик қилди. Шу тариқа, у афсонавий Стивен Джеррарддан (2013-14-йилги мавсум) кейин бир мавсумда ҳам голлар, ҳам ассистлар сони бўйича икки хонали кўрсаткичга эришган илк Ливерпул ярим ҳимоячисига айланди.
Футболчининг кўп қирралилиги алоҳида эътирофга лойиқ. У майдонда қуйидаги позицияларда бирдек муваффақиятли ҳаракат қила олади:
- Ҳужумкор ярим ҳимоячи (10-рақам позицияси);
- Қанот ҳужумчиси (вингер);
- Таянч ярим ҳимоячиси;
- Зарурат туғилганда ўнг қанот ҳимоячиси.
Аввалроқ футболчининг ўзи ҳам Ливерпулда бахтли эканини ва фаолиятини айнан Энфилдда давом эттиришни исташини таъкидлаган эди. "Мен бу ерни, мухлисларни яхши кўраман. Оилам бу ерда бахтли. Келажагимни узоқ муддат давомида айнан шу клуб билан боғлайман", — деган эди Сзобосзлаи апрель ойидаги интервюларидан бирида. Янги шартнома имзоланиши билан у 2028-йилдан кейин ҳам жамоа шарафини ҳимоя қилишда давом этади.
…