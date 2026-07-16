Ливерпул Доминик Сзобосзлаи билан янги узоқ муддатли шартнома имзолашга яқин турибди

·0·Спорт
Ливерпул Доминик Сзобосзлаи билан янги узоқ муддатли шартнома имзолашга яқин турибди

Англиянинг Ливерпул клуби ўзининг асосий етакчиларидан бири, венгриялик ярим ҳимоячи Доминик Сзобосзлаи билан амалдаги келишувни узайтириш бўйича музокараларнинг якуний босқичига келди. Томонлар янги узоқ муддатли шартноманинг асосий шартлари бўйича оғзаки келишувга эришган. Бу қадам клуб раҳбарияти учун ёзги трансфер ойнаси олдидан энг устувор вазифалардан бири ҳисобланарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри хабарига кўра, Ливерпул спорт директори Ричард Ҳугҳес ва футболчининг вакиллари ўртасида бир неча ой давом этган музокаралар муваффақиятли якунланмоқда. Гарчи Сзобосзлаининг амалдаги шартномаси тугашига ҳали икки йил вақт бўлса-да, Мерсисайд клуби футболчининг Премер-лигадаги барқарор ўйинлари ва жамоа учун аҳамиятини ҳисобга олиб, уни узоқроқ муддатга олиб қолишга қарор қилди.

Янги мураббий режаларидаги асосий фигура

Ушбу келишув жамоанинг янги бош мураббийи Андони Ираола учун ҳам катта хушхабар бўлди. Жамоада ўтиш даври давом этаётган бир пайтда, Сзобосзлаи каби универсал ва тажрибали ўйинчининг келажаги борасидаги ноаниқликларга барҳам берилиши жамоа ичидаги муҳитга ижобий таъсир кўрсатади. Венгриялик футболчи янги мураббий тактик чизмаларида марказий ўринни эгаллаши кутилмоқда.

Доминик Сзобосзлаи 2023-йилда Германиянинг РБ Леипзиг клубидан 60 миллион фунт стерлинг эвазига трансфер қилинган эди. Ўтган вақт мобайнида у нафақат жамоага мослашиб қолди, балки Ливерпулнинг 2024-25-йилги мавсумда Премер-лигада чемпион бўлишига улкан ҳисса қўшди. Ҳатто жамоа учун мураккаб кечган 2025-26-йилги мавсумда ҳам у ўзининг индивидуал маҳорати билан ажралиб турди.

Стивен Джеррарддан кейинги илк натижа

Сзобосзлаининг майдондаги фойдали иш коэффициенти жуда юқори. У ўтган мавсумда барча турнирларда жами 53 та ўйинда майдонга тушиб, 13 та гол ва 12 та голли узатмага муаллифлик қилди. Шу тариқа, у афсонавий Стивен Джеррарддан (2013-14-йилги мавсум) кейин бир мавсумда ҳам голлар, ҳам ассистлар сони бўйича икки хонали кўрсаткичга эришган илк Ливерпул ярим ҳимоячисига айланди.

Футболчининг кўп қирралилиги алоҳида эътирофга лойиқ. У майдонда қуйидаги позицияларда бирдек муваффақиятли ҳаракат қила олади:

  • Ҳужумкор ярим ҳимоячи (10-рақам позицияси);
  • Қанот ҳужумчиси (вингер);
  • Таянч ярим ҳимоячиси;
  • Зарурат туғилганда ўнг қанот ҳимоячиси.

Аввалроқ футболчининг ўзи ҳам Ливерпулда бахтли эканини ва фаолиятини айнан Энфилдда давом эттиришни исташини таъкидлаган эди. "Мен бу ерни, мухлисларни яхши кўраман. Оилам бу ерда бахтли. Келажагимни узоқ муддат давомида айнан шу клуб билан боғлайман", — деган эди Сзобосзлаи апрель ойидаги интервюларидан бирида. Янги шартнома имзоланиши билан у 2028-йилдан кейин ҳам жамоа шарафини ҳимоя қилишда давом этади.

ЛиверпулДоминик СзобосзлаиПремер-лигаТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхем Лукас Бергвалл бўйича Ноттингем Форест таклифини рад этдиТоттенхем Лукас Бергвалл бўйича Ноттингем Форест таклифини рад этдиБугун, 18:57Томас Тухель бронза баҳси олдидан аччиқ ҳақиқатни тан олдиТомас Тухель бронза баҳси олдидан аччиқ ҳақиқатни тан олдиБугун, 18:44ЖЧ-2026да сиёсий жанжал: ФИФА Аргентина терма жамоасини жазолайдиЖЧ-2026да сиёсий жанжал: ФИФА Аргентина терма жамоасини жазолайдиБугун, 18:41«Барселона» Лаутаро Мартинес трансферига қайтди: аммо катта тўсиқ бор«Барселона» Лаутаро Мартинес трансферига қайтди: аммо катта тўсиқ борБугун, 18:33Месси Испания билан бўлиб ўтадиган финал ҳақида очиқ гапирдиМесси Испания билан бўлиб ўтадиган финал ҳақида очиқ гапирдиБугун, 18:26Романо ва ЦСКА ўртасида жанжал: Москва клуби машҳур инсайдерни фош қилдиРомано ва ЦСКА ўртасида жанжал: Москва клуби машҳур инсайдерни фош қилдиБугун, 18:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди