Bentley ўзининг илк электромобили Торкал учун ўзига хос "овоз" яратди
Британиянинг ҳашаматли автомобиллар ишлаб чиқарувчи Bentley бренди ўзининг илк тўлиқ электр қуввати билан ҳаракатланувчи Торкал моделини тақдим этишга тайёрланмоқда. Компания муҳандислари электромобилларга хос бўлган сукунатни бартараф этиш учун ноодатий ёндашувни танладилар. Янги СУВ анъанавий V8 двигателининг гумбурлашини сунъий синтез қилиш ўрнига, жонли мусиқа асбоблари ёрдамида яратилган оркестр симфониясидан фойдаланади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Bentley мутахассислари бренднинг тарихий меросига айланган 1930-йиллардаги компрессорли моторлар, машҳур 6,75 литрли V8 ва замонавий W12 двигателларининг товушларини чуқур таҳлил қилиб чиқишди. Мақсад — ҳайдовчига тезланиш вақтида худди бензинли автомобиллардагидек ҳиссий ва таъсирчан тажрибани тақдим этишдир. Ixbt.com маълумотига кўра, компания бу жараённи "катта оркестр ижросини тинглаш"га қиёсламоқда.
Барабанлар ва симли асбоблар уйғунлигиТадқиқотлар давомида V8 двигателининг овози студия шароитида ўрганилганда, унинг жозибаси фақат механик оҳангда эмас, балки ўзига хос ритмда эканлиги аниқланди. Муҳандислар ички ёнув двигателининг ишлашини профессионал барабанчи ижросига ўхшатишган: ундаги энергия, суръат ва зарбалар ўртасида ҳайратланарли ўхшашликлар борлиги маълум бўлди. Шу сабабли, "Bentley Дйнамик Сймпҳонй" деб номланган тизимда асосий ролни барабанлар ижро этади.
Фақатгина зарбли асбоблар билан чекланиб қолмасдан, Торкал овозига виола ва бас-гитара товушлари ҳам қўшилган. Бу комбинация автомобил ҳаракатланаётган вақтда қувват ва ҳиссиётни ифодалашга хизмат қилади. Тизим ҳайдовчининг ҳаракатларига мослашувчан бўлиб, тезлик ошганда мусиқанинг темпи ҳам шунга мувофиқ равишда тезлашади. Бу эса электромобил ҳайдашдаги зерикарли сукунатни динамик муҳитга айлантиради.
Торкал: Номланиши ва дизайн хусусиятлариЯнги модел номи Испаниянинг Андалусия ҳудудидаги Эл Торкал де Антеқуера тоғли ландшафтидан олинган. Шунингдек, бу ном лотинча "торқуере" (бурилиш) сўзига ишора бўлиб, автомобилсозликдаги "торқуе" (тортиш кучи) атамаси билан ҳам боғлиқдир. Узунлиги 5 метрни ташкил этувчи ушбу кроссовер Bentley моделлар қаторида Бентайга моделидан бир поғона пастда жойлашиши кутилмоқда.
Торкал дизайни ўтган йили намойиш этилган ЭХП 15 концепт-карига асосланган. Автомобилнинг ташқи кўринишида ёритилган радиатор панжараси, вертикал ЛEД фаралар ва орқа қисмдаги ретро услубдаги "нуфузли қалқон" (престигиоус шиелд) каби элементлар ажралиб туради. Ушбу элемент бренднинг тарихий саёҳат автомобилларидаги юк ташувчи қисмларига ҳурмат рамзи сифатида ишланган.
Bentley Торкал моделининг расмий тақдимоти жорий йилнинг 23-сентябрь куни Лондонда бўлиб ўтиши режалаштирилган. Ушбу электромобил бренднинг янги дизайн тилини ва электрлаштириш стратегиясини бошлаб берувчи муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам люкс тоифадаги электромобилларга қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, Bentley'нинг бундай инновацион ёндашуви бренд мухлислари учун кутилмаган янгилик бўлди.
…