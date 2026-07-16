Bentley ўзининг илк электромобили Торкал учун ўзига хос "овоз" яратди

·13·Авто
Bentley ўзининг илк электромобили Торкал учун ўзига хос "овоз" яратди

Британиянинг ҳашаматли автомобиллар ишлаб чиқарувчи Bentley бренди ўзининг илк тўлиқ электр қуввати билан ҳаракатланувчи Торкал моделини тақдим этишга тайёрланмоқда. Компания муҳандислари электромобилларга хос бўлган сукунатни бартараф этиш учун ноодатий ёндашувни танладилар. Янги СУВ анъанавий V8 двигателининг гумбурлашини сунъий синтез қилиш ўрнига, жонли мусиқа асбоблари ёрдамида яратилган оркестр симфониясидан фойдаланади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Bentley мутахассислари бренднинг тарихий меросига айланган 1930-йиллардаги компрессорли моторлар, машҳур 6,75 литрли V8 ва замонавий W12 двигателларининг товушларини чуқур таҳлил қилиб чиқишди. Мақсад — ҳайдовчига тезланиш вақтида худди бензинли автомобиллардагидек ҳиссий ва таъсирчан тажрибани тақдим этишдир. Ixbt.com маълумотига кўра, компания бу жараённи "катта оркестр ижросини тинглаш"га қиёсламоқда.

Барабанлар ва симли асбоблар уйғунлиги

Тадқиқотлар давомида V8 двигателининг овози студия шароитида ўрганилганда, унинг жозибаси фақат механик оҳангда эмас, балки ўзига хос ритмда эканлиги аниқланди. Муҳандислар ички ёнув двигателининг ишлашини профессионал барабанчи ижросига ўхшатишган: ундаги энергия, суръат ва зарбалар ўртасида ҳайратланарли ўхшашликлар борлиги маълум бўлди. Шу сабабли, "Bentley Дйнамик Сймпҳонй" деб номланган тизимда асосий ролни барабанлар ижро этади.

Фақатгина зарбли асбоблар билан чекланиб қолмасдан, Торкал овозига виола ва бас-гитара товушлари ҳам қўшилган. Бу комбинация автомобил ҳаракатланаётган вақтда қувват ва ҳиссиётни ифодалашга хизмат қилади. Тизим ҳайдовчининг ҳаракатларига мослашувчан бўлиб, тезлик ошганда мусиқанинг темпи ҳам шунга мувофиқ равишда тезлашади. Бу эса электромобил ҳайдашдаги зерикарли сукунатни динамик муҳитга айлантиради.

Торкал: Номланиши ва дизайн хусусиятлари

Янги модел номи Испаниянинг Андалусия ҳудудидаги Эл Торкал де Антеқуера тоғли ландшафтидан олинган. Шунингдек, бу ном лотинча "торқуере" (бурилиш) сўзига ишора бўлиб, автомобилсозликдаги "торқуе" (тортиш кучи) атамаси билан ҳам боғлиқдир. Узунлиги 5 метрни ташкил этувчи ушбу кроссовер Bentley моделлар қаторида Бентайга моделидан бир поғона пастда жойлашиши кутилмоқда.

Торкал дизайни ўтган йили намойиш этилган ЭХП 15 концепт-карига асосланган. Автомобилнинг ташқи кўринишида ёритилган радиатор панжараси, вертикал ЛEД фаралар ва орқа қисмдаги ретро услубдаги "нуфузли қалқон" (престигиоус шиелд) каби элементлар ажралиб туради. Ушбу элемент бренднинг тарихий саёҳат автомобилларидаги юк ташувчи қисмларига ҳурмат рамзи сифатида ишланган.

Bentley Торкал моделининг расмий тақдимоти жорий йилнинг 23-сентябрь куни Лондонда бўлиб ўтиши режалаштирилган. Ушбу электромобил бренднинг янги дизайн тилини ва электрлаштириш стратегиясини бошлаб берувчи муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам люкс тоифадаги электромобилларга қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, Bentley'нинг бундай инновацион ёндашуви бренд мухлислари учун кутилмаган янгилик бўлди.

BentleyТоркалЭлектромобилИнновацияАвто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Афсонавий Женсен Интерсептор қайтмоқда: Янги GTХ модели пойга йўлаклари учун тайёрланадиАфсонавий Женсен Интерсептор қайтмоқда: Янги GTХ модели пойга йўлаклари учун тайёрланадиБугун, 13:24Гибрид автомобиллар учун солиқ имтиёзлари: Компания транспортидан фойдаланиш нега фойдали?Гибрид автомобиллар учун солиқ имтиёзлари: Компания транспортидан фойдаланиш нега фойдали?Бугун, 12:21Буюк Британиядаги янги солиқ ислоҳоти электромобил бозорига салбий таъсир қилиши мумкинБуюк Британиядаги янги солиқ ислоҳоти электромобил бозорига салбий таъсир қилиши мумкинБугун, 11:27Range Rover Sport Электрик: V8 двигателисиз ҳам ҳайратлантира оладиган қувватRange Rover Sport Электрик: V8 двигателисиз ҳам ҳайратлантира оладиган қувватБугун, 04:54Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламасLand Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламасКеча, 15:52Volkswagen янги ИД Кросс электромобилини тақдим этди: Renault 4 га муносиб рақибVolkswagen янги ИД Кросс электромобилини тақдим этди: Renault 4 га муносиб рақибКеча, 15:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари