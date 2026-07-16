«Барселона» Лаутаро Мартинес трансферига қайтди: аммо катта тўсиқ бор
ЖЧ–2026 яримфиналида Аргентинани ҳал қилувчи гол билан финалга олиб чиққан Лаутаро Мартинес яна «Барселона» эътиборига тушди. Каталония клуби «Интер» сардорини ҳужум чизиғини кучайтириш учун асосий номзодлардан бири сифатида кўриб чиқаётгани айтилмоқда.
«Барселона» аргентиналик ҳужумчини кузатмоқда
El Nacional нашри маълумотига кўра, «Барселона» марказий ҳужумчи позицияси учун вариантларни ўрганмоқда ва Лаутаро Мартинес клубнинг трансфер рўйхатидан жой олган.
Каталонияликлар уни жарима майдонида самарали ҳаракат қиладиган, марказий ҳимоячиларни ўзига жалб этадиган ва кам имкониятдан ҳам гол ярата оладиган соф ҳужумчи сифатида баҳоламоқда. Манба Лаутаронинг ўйин услуби Ламин Ямаль ва Педри атрофида қурилаётган ҳужум чизиғига мос келиши мумкинлигини қайд этган.
Бироқ ҳозирча «Барселона» ёки «Интер» томонидан расмий музокаралар бошлангани ҳақида маълумот берилмаган.
Бу трансфер аввал ҳам амалга ошмай қолган
«Барселона»нинг Лаутарога қизиқиши янгилик эмас. Аргентиналик футболчи 2020 йилда каталонияликлар сафига ўтишга жуда яқин бўлганини, ҳатто бу масалани Лионель Месси билан муҳокама қилганини айтган.
Ўша пайтда клубнинг молиявий муаммолари сабаб музокаралар якунига етмай, Мартинес «Интер»да қолган эди.
Энди орадан бир неча йил ўтиб, «Барселона»нинг аргентиналик форвардга қизиқиши яна кун тартибига қайтмоқда.
Асосий тўсиқ — узоқ муддатли шартнома
Лаутаро Мартинеснинг «Интер» билан амалдаги шартномаси 2029 йилнинг 30 июнига қадар мўлжалланган. Бу ҳолат Италия клубига музокараларда кучли позиция беради ва футболчини арзон нархда қўлга киритиш имконини деярли йўққа чиқаради.
Бундан ташқари, май ойида «Интер» президенти Жузеппе Маротта Лаутаронинг «Барселона»га ўтиши ҳақидаги хабарларни рад этган. Футболчининг ўзи ҳам Миланда бахтли экани ва клуб унинг хизматларига эҳтиёж сезар экан, жамоада қолиш нияти борлигини билдирган.
Шу сабабли ҳозирги хабарлар расман тасдиқланган трансфер эмас, балки эҳтимолий вариант ва миш-миш даражасида қолмоқда.
Яримфиналдаги гол эътиборни яна оширди
Лаутаро ЖЧ–2026 яримфиналида Англияга қарши баҳсни захира ўриндиғида бошлади. Уchrашувнинг сўнгги дақиқаларида Лионель Месси узатмасидан кейин бош билан ғалаба голини киритиб, Аргентинанинг 2:1 ҳисобида зафар қучишини таъминлади.
Бу натижа Аргентинани тарихида еттинчи марта жаҳон чемпионати финалига олиб чиқди. Лионел Скалони жамоаси ҳал қилувчи баҳсда Испания билан куч синашади.
Катта ўйинда урилган бундай гол Лаутаронинг трансфер бозоридаги мавқеини янада мустаҳкамлаши мумкин.
Финалдан кейин вазият ойдинлашадими?
«Барселона»нинг қизиқиши жиддий қадамга айланиши учун клуб аввал «Интер» билан келишиши, кейин эса футболчининг ўзини Испанияга кўчишга кўндириши керак бўлади.
Ҳозирча Лаутаронинг эътибори жаҳон чемпионати финалига қаратилган. Аммо турнир тугагач, унинг келажаги Европа трансфер бозоридаги асосий мавзулардан бирига айланиши мумкин.
Сизнингча, Лаутаро Мартинес «Барселона» ҳужумига мос келадими?
…