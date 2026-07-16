«Барселона» Лаутаро Мартинес трансферига қайтди: аммо катта тўсиқ бор

·28·Спорт
«Барселона» Лаутаро Мартинес трансферига қайтди: аммо катта тўсиқ бор

ЖЧ–2026 яримфиналида Аргентинани ҳал қилувчи гол билан финалга олиб чиққан Лаутаро Мартинес яна «Барселона» эътиборига тушди. Каталония клуби «Интер» сардорини ҳужум чизиғини кучайтириш учун асосий номзодлардан бири сифатида кўриб чиқаётгани айтилмоқда.

«Барселона» аргентиналик ҳужумчини кузатмоқда

El Nacional нашри маълумотига кўра, «Барселона» марказий ҳужумчи позицияси учун вариантларни ўрганмоқда ва Лаутаро Мартинес клубнинг трансфер рўйхатидан жой олган.

Каталонияликлар уни жарима майдонида самарали ҳаракат қиладиган, марказий ҳимоячиларни ўзига жалб этадиган ва кам имкониятдан ҳам гол ярата оладиган соф ҳужумчи сифатида баҳоламоқда. Манба Лаутаронинг ўйин услуби Ламин Ямаль ва Педри атрофида қурилаётган ҳужум чизиғига мос келиши мумкинлигини қайд этган.

Бироқ ҳозирча «Барселона» ёки «Интер» томонидан расмий музокаралар бошлангани ҳақида маълумот берилмаган.

Бу трансфер аввал ҳам амалга ошмай қолган

«Барселона»нинг Лаутарога қизиқиши янгилик эмас. Аргентиналик футболчи 2020 йилда каталонияликлар сафига ўтишга жуда яқин бўлганини, ҳатто бу масалани Лионель Месси билан муҳокама қилганини айтган.

Ўша пайтда клубнинг молиявий муаммолари сабаб музокаралар якунига етмай, Мартинес «Интер»да қолган эди.

Энди орадан бир неча йил ўтиб, «Барселона»нинг аргентиналик форвардга қизиқиши яна кун тартибига қайтмоқда.

Асосий тўсиқ — узоқ муддатли шартнома

Лаутаро Мартинеснинг «Интер» билан амалдаги шартномаси 2029 йилнинг 30 июнига қадар мўлжалланган. Бу ҳолат Италия клубига музокараларда кучли позиция беради ва футболчини арзон нархда қўлга киритиш имконини деярли йўққа чиқаради.

Бундан ташқари, май ойида «Интер» президенти Жузеппе Маротта Лаутаронинг «Барселона»га ўтиши ҳақидаги хабарларни рад этган. Футболчининг ўзи ҳам Миланда бахтли экани ва клуб унинг хизматларига эҳтиёж сезар экан, жамоада қолиш нияти борлигини билдирган.

Шу сабабли ҳозирги хабарлар расман тасдиқланган трансфер эмас, балки эҳтимолий вариант ва миш-миш даражасида қолмоқда.

Яримфиналдаги гол эътиборни яна оширди

Лаутаро ЖЧ–2026 яримфиналида Англияга қарши баҳсни захира ўриндиғида бошлади. Уchrашувнинг сўнгги дақиқаларида Лионель Месси узатмасидан кейин бош билан ғалаба голини киритиб, Аргентинанинг 2:1 ҳисобида зафар қучишини таъминлади.

Бу натижа Аргентинани тарихида еттинчи марта жаҳон чемпионати финалига олиб чиқди. Лионел Скалони жамоаси ҳал қилувчи баҳсда Испания билан куч синашади.

Катта ўйинда урилган бундай гол Лаутаронинг трансфер бозоридаги мавқеини янада мустаҳкамлаши мумкин.

Финалдан кейин вазият ойдинлашадими?

«Барселона»нинг қизиқиши жиддий қадамга айланиши учун клуб аввал «Интер» билан келишиши, кейин эса футболчининг ўзини Испанияга кўчишга кўндириши керак бўлади.

Ҳозирча Лаутаронинг эътибори жаҳон чемпионати финалига қаратилган. Аммо турнир тугагач, унинг келажаги Европа трансфер бозоридаги асосий мавзулардан бирига айланиши мумкин.

Сизнингча, Лаутаро Мартинес «Барселона» ҳужумига мос келадими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхем Лукас Бергвалл бўйича Ноттингем Форест таклифини рад этдиТоттенхем Лукас Бергвалл бўйича Ноттингем Форест таклифини рад этдиБугун, 18:57Ливерпул Доминик Сзобосзлаи билан янги узоқ муддатли шартнома имзолашга яқин турибдиЛиверпул Доминик Сзобосзлаи билан янги узоқ муддатли шартнома имзолашга яқин турибдиБугун, 18:50Томас Тухель бронза баҳси олдидан аччиқ ҳақиқатни тан олдиТомас Тухель бронза баҳси олдидан аччиқ ҳақиқатни тан олдиБугун, 18:44ЖЧ-2026да сиёсий жанжал: ФИФА Аргентина терма жамоасини жазолайдиЖЧ-2026да сиёсий жанжал: ФИФА Аргентина терма жамоасини жазолайдиБугун, 18:41Месси Испания билан бўлиб ўтадиган финал ҳақида очиқ гапирдиМесси Испания билан бўлиб ўтадиган финал ҳақида очиқ гапирдиБугун, 18:26Романо ва ЦСКА ўртасида жанжал: Москва клуби машҳур инсайдерни фош қилдиРомано ва ЦСКА ўртасида жанжал: Москва клуби машҳур инсайдерни фош қилдиБугун, 18:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди