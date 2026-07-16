Honor дунёдаги илк робот-камерали смартфонни сотувга чиқармоқда

·0·Техно
Honor дунёдаги илк робот-камерали смартфонни сотувга чиқармоқда

Хитойнинг Honor технологик гиганти мобил қурилмалар бозорида инқилобий қадам ташлашга тайёрланмоқда. Компания ўзининг ноёб "роботлашган" камерага эга бўлган Honor Робот Пҳоне смартфони учун расмий буюртмалар қабул қилиниш санасини эълон қилди. Ушбу қурилма нафақат ўзининг ҳаракатланувчи оптик тизими, балки ихчам ўлчамлари ва ўта қувватли аккумулятори билан ҳам соҳа мутахассисларининг диққат марказида турибди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Honor компанияси бош директори Ли Сзяннинг маълум қилишича, МВК 2026 кўргазмасида илк бор намойиш этилган ушбу инновацион гаджет аллақачон серияли ишлаб чиқаришга тайёр. Компания томонидан эълон қилинган янги постерларда смартфоннинг икки хил — Силвер Whите (кумушранг оқ) ва Грапҳите Блакк (графит қора) рангларида тақдим этилиши кўрсатилган. Қурилманинг орқа панели вертикал чизиқли текстурага эга бўлиб, у визуал жиҳатдан замонавий ва футуристик кўриниш касб этади.

Техник имкониятлар ва инқилобий камера

ixbt.com маълумотига кўра, Honor Робот Пҳоне смартфонининг энг асосий ўзига хослиги унинг йирик тўртбурчак блокда жойлашган камералар тизимидир. Тахминларга кўра, ушбу блокдан 200 мегапикселли асосий датчик, ўта кенг бурчакли камера ва перископик телеобектив ўрин олган. "Робот-камера" технологияси эса обективнинг турли бурчакларга автоматик бурилиши ёки фокусни ақлли равишда кузатиб бориши каби функцияларни тақдим этиши кутилмоқда.

Смартфоннинг яна бир диққатга сазовор жиҳати унинг эргономикасидир. Бугунги кунда йирик экранли қурилмалар урф бўлган бир пайтда, Honor 6,3 дюймли ихчам дисплейни танлаган. Бу фойдаланувчиларга қурилмани бир қўлда бошқаришда катта қулайлик яратади. Бироқ, кичик ўлчамга қарамай, унинг ички имкониятлари ҳайратланарли даражада юқори.

Қувват ва самарадорлик уйғунлиги

Қурилманинг аппарат қисми энг сўнгги авлод Snapdragon 8 Элите Ген 5 флагман чипсети билан жиҳозланиши кутилмоқда. Бу эса сунъий интеллект билан ишлаш ва оғир ўйинларни юклашда максимал тезликни таъминлайди. Шунингдек, Honor муҳандислари бундай ихчам корпусга 7000 мА/соат сиғимли улкан аккумуляторни жойлаштиришнинг уддасидан чиқишган.

Хитойнинг 3C регулятори томонидан берилган сертификат маълумотлари смартфоннинг 120 В қувватга эга тезкор зарядлаш технологиясини қўллаб-қувватлашини тасдиқлади. Бу деярли рекорд кўрсаткич бўлиб, бундай катта сиғимли батареяни қисқа дақиқалар ичида тўлдириш имконини беради. Ўзбекистон бозоридаги фойдаланувчилар учун ҳам ушбу модел қувват сақлаш борасидаги муаммоларга ечим бўлиши шубҳасиз.

Honor Робот Пҳоне смартфонининг расмий тақдимоти ва олдиндан буюртма бериш жараёни 18-июль куни Бутунжаҳон сунъий интеллект конференцияси (ВАИК 2026) доирасида бўлиб ўтади. Айнан ўша куни қурилманинг якуний нархлари ва жаҳон бозорига чиқиш муддатлари очиқланади.

HonorРобот ПҳонеСмартфонТехнологияSnapdragon
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple Intelligence Хитой бозорига кириб келмоқда: Алибаба ва Баиду билан ҳамкорлик тасдиқландиApple Intelligence Хитой бозорига кириб келмоқда: Алибаба ва Баиду билан ҳамкорлик тасдиқландиБугун, 18:27Сунъий интеллект мобил интернет тезлигини оширади: T2 оператори янги тизимни ишга туширдиСунъий интеллект мобил интернет тезлигини оширади: T2 оператори янги тизимни ишга туширдиБугун, 18:23Yandex сунъий интеллект технологиялари халқаро хавфсизлик сертификатига эга бўлдиYandex сунъий интеллект технологиялари халқаро хавфсизлик сертификатига эга бўлдиБугун, 17:54Elon Musk дунёдаги энг йирик чип заводини қурмоқда: ASML унга мослашишни бошладиElon Musk дунёдаги энг йирик чип заводини қурмоқда: ASML унга мослашишни бошладиБугун, 17:24КАТЛ Европада улкан натрий-ионли энергия омборларини барпо этадиКАТЛ Европада улкан натрий-ионли энергия омборларини барпо этадиБугун, 16:59Аина стартапи AI агентларни бошқаришга мўлжалланган янги қурилмалар учун 5,5 млн доллар жалб қилдиАина стартапи AI агентларни бошқаришга мўлжалланган янги қурилмалар учун 5,5 млн доллар жалб қилдиБугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди