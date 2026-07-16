Honor дунёдаги илк робот-камерали смартфонни сотувга чиқармоқда
Хитойнинг Honor технологик гиганти мобил қурилмалар бозорида инқилобий қадам ташлашга тайёрланмоқда. Компания ўзининг ноёб "роботлашган" камерага эга бўлган Honor Робот Пҳоне смартфони учун расмий буюртмалар қабул қилиниш санасини эълон қилди. Ушбу қурилма нафақат ўзининг ҳаракатланувчи оптик тизими, балки ихчам ўлчамлари ва ўта қувватли аккумулятори билан ҳам соҳа мутахассисларининг диққат марказида турибди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Honor компанияси бош директори Ли Сзяннинг маълум қилишича, МВК 2026 кўргазмасида илк бор намойиш этилган ушбу инновацион гаджет аллақачон серияли ишлаб чиқаришга тайёр. Компания томонидан эълон қилинган янги постерларда смартфоннинг икки хил — Силвер Whите (кумушранг оқ) ва Грапҳите Блакк (графит қора) рангларида тақдим этилиши кўрсатилган. Қурилманинг орқа панели вертикал чизиқли текстурага эга бўлиб, у визуал жиҳатдан замонавий ва футуристик кўриниш касб этади.
Техник имкониятлар ва инқилобий камераixbt.com маълумотига кўра, Honor Робот Пҳоне смартфонининг энг асосий ўзига хослиги унинг йирик тўртбурчак блокда жойлашган камералар тизимидир. Тахминларга кўра, ушбу блокдан 200 мегапикселли асосий датчик, ўта кенг бурчакли камера ва перископик телеобектив ўрин олган. "Робот-камера" технологияси эса обективнинг турли бурчакларга автоматик бурилиши ёки фокусни ақлли равишда кузатиб бориши каби функцияларни тақдим этиши кутилмоқда.
Смартфоннинг яна бир диққатга сазовор жиҳати унинг эргономикасидир. Бугунги кунда йирик экранли қурилмалар урф бўлган бир пайтда, Honor 6,3 дюймли ихчам дисплейни танлаган. Бу фойдаланувчиларга қурилмани бир қўлда бошқаришда катта қулайлик яратади. Бироқ, кичик ўлчамга қарамай, унинг ички имкониятлари ҳайратланарли даражада юқори.
Қувват ва самарадорлик уйғунлигиҚурилманинг аппарат қисми энг сўнгги авлод Snapdragon 8 Элите Ген 5 флагман чипсети билан жиҳозланиши кутилмоқда. Бу эса сунъий интеллект билан ишлаш ва оғир ўйинларни юклашда максимал тезликни таъминлайди. Шунингдек, Honor муҳандислари бундай ихчам корпусга 7000 мА/соат сиғимли улкан аккумуляторни жойлаштиришнинг уддасидан чиқишган.
Хитойнинг 3C регулятори томонидан берилган сертификат маълумотлари смартфоннинг 120 В қувватга эга тезкор зарядлаш технологиясини қўллаб-қувватлашини тасдиқлади. Бу деярли рекорд кўрсаткич бўлиб, бундай катта сиғимли батареяни қисқа дақиқалар ичида тўлдириш имконини беради. Ўзбекистон бозоридаги фойдаланувчилар учун ҳам ушбу модел қувват сақлаш борасидаги муаммоларга ечим бўлиши шубҳасиз.
Honor Робот Пҳоне смартфонининг расмий тақдимоти ва олдиндан буюртма бериш жараёни 18-июль куни Бутунжаҳон сунъий интеллект конференцияси (ВАИК 2026) доирасида бўлиб ўтади. Айнан ўша куни қурилманинг якуний нархлари ва жаҳон бозорига чиқиш муддатлари очиқланади.
…