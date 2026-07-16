Мооншот AI сунъий интеллект пойгасида янги босқичга чиқмоқда: Кими 3 модели тақдим этилади
Хитойнинг Мооншот AI лабораторияси томонидан ишлаб чиқилаётган янги Кими 3 модели сунъий интеллект оламида ҳақиқий бурилиш ясаши кутилмоқда. Ушбу модел ўз имкониятлари бўйича Anthropic компаниясининг энг кучли Опус 4.8 ишланмаси билан тенглашиши ёки ҳатто ундан ўзиб кетиши тахмин қилинмоқда. Бу ҳақда Финансиал Times нашри ўз манбаларига таяниб хабар берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мооншот AI томонидан аввалроқ тақдим этилган Кими K2 моделлари очиқ кодли (опен-соурсе) тизимлар бозорида юқори баҳоланган эди. Улар турли бенчмарк тестларида етакчи ўринларни эгаллаб, дунёнинг энг илғор моделлари билан рақобатлаша олишини исботлади. Кутилаётган Кими 3 эса ушбу муваффақиятни янада мустаҳкамлаб, OpenAI ва Anthropic каби ёпиқ тизимли гигантлар билан орадаги фарқни бутунлай йўқ қилиши айтилмоқда.
Хитойнинг энг йирик очиқ вазнли моделиМаълумотларга кўра, Кими 3 Хитойда яратилган энг йирик очиқ вазнли сунъий интеллект модели бўлади. Унинг параметрлар сони 2 триллиондан 3 триллионгача етиши кутилмоқда. Ушбу кўрсаткич моделнинг маълумотларни қайта ишлаш ва мураккаб мантиқий вазифаларни бажариш қобилияти нақадар юқори эканлигидан далолат беради. Янги модел яқин кунларда расман эълон қилиниши режалаштирилган.
Компаниянинг молиявий ҳолати ҳам жадал ўсиб бормоқда. Мооншот AI айни пайтда янги инвестиция раундини ўтказмоқда ва унинг натижасида стартапнинг умумий қиймати 31,5 миллиард долларга етиши мумкин. Таққослаш учун, жорий йилнинг май ойида компания 2 миллиард доллар инвестиция жалб қилганида, унинг бозор қиймати 20 миллиард доллар деб баҳоланган эди.
Хавфсизлик ва муқобил ечимларҲозирда технология оламида OpenAI ва Anthropic каби компанияларнинг қиммат ва ёпиқ моделлари атрофида баҳслар кучаймоқда. Кўплаб йирик корхоналар ўз махфий маълумотларини ChatGPT ёки Claude каби платформаларга юклашда эҳтиёткорлик чораларини кўришмоқда. Улар маълумотлар сизиб чиқиши ёки компаниялар томонидан ўз моделларини ўқитиш учун ишлатилишидан хавотирда.
Шу сабабли, Мооншот, DeepSeek ва Z.ai каби компанияларнинг очиқ кодли моделлари корпоратив мижозлар учун жозибадор муқобилга айланмоқда. Бундай моделлар арзонроқ бўлиши билан бирга, компанияларга тизимни ўз эҳтиёжларига мослаштириш ва маълумотлар устидан тўлиқ назоратни сақлаб қолиш имконини беради. Хитой моделларининг жаҳон миқёсидаги рақобатбардошлиги ошиши эса сунъий интеллект бозоридаги монополияга чек қўйиши мумкин.
…