Мооншот AI сунъий интеллект пойгасида янги босқичга чиқмоқда: Кими 3 модели тақдим этилади

·0·Техно
Мооншот AI сунъий интеллект пойгасида янги босқичга чиқмоқда: Кими 3 модели тақдим этилади

Хитойнинг Мооншот AI лабораторияси томонидан ишлаб чиқилаётган янги Кими 3 модели сунъий интеллект оламида ҳақиқий бурилиш ясаши кутилмоқда. Ушбу модел ўз имкониятлари бўйича Anthropic компаниясининг энг кучли Опус 4.8 ишланмаси билан тенглашиши ёки ҳатто ундан ўзиб кетиши тахмин қилинмоқда. Бу ҳақда Финансиал Times нашри ўз манбаларига таяниб хабар берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мооншот AI томонидан аввалроқ тақдим этилган Кими K2 моделлари очиқ кодли (опен-соурсе) тизимлар бозорида юқори баҳоланган эди. Улар турли бенчмарк тестларида етакчи ўринларни эгаллаб, дунёнинг энг илғор моделлари билан рақобатлаша олишини исботлади. Кутилаётган Кими 3 эса ушбу муваффақиятни янада мустаҳкамлаб, OpenAI ва Anthropic каби ёпиқ тизимли гигантлар билан орадаги фарқни бутунлай йўқ қилиши айтилмоқда.

Хитойнинг энг йирик очиқ вазнли модели

Маълумотларга кўра, Кими 3 Хитойда яратилган энг йирик очиқ вазнли сунъий интеллект модели бўлади. Унинг параметрлар сони 2 триллиондан 3 триллионгача етиши кутилмоқда. Ушбу кўрсаткич моделнинг маълумотларни қайта ишлаш ва мураккаб мантиқий вазифаларни бажариш қобилияти нақадар юқори эканлигидан далолат беради. Янги модел яқин кунларда расман эълон қилиниши режалаштирилган.

Компаниянинг молиявий ҳолати ҳам жадал ўсиб бормоқда. Мооншот AI айни пайтда янги инвестиция раундини ўтказмоқда ва унинг натижасида стартапнинг умумий қиймати 31,5 миллиард долларга етиши мумкин. Таққослаш учун, жорий йилнинг май ойида компания 2 миллиард доллар инвестиция жалб қилганида, унинг бозор қиймати 20 миллиард доллар деб баҳоланган эди.

Хавфсизлик ва муқобил ечимлар

Ҳозирда технология оламида OpenAI ва Anthropic каби компанияларнинг қиммат ва ёпиқ моделлари атрофида баҳслар кучаймоқда. Кўплаб йирик корхоналар ўз махфий маълумотларини ChatGPT ёки Claude каби платформаларга юклашда эҳтиёткорлик чораларини кўришмоқда. Улар маълумотлар сизиб чиқиши ёки компаниялар томонидан ўз моделларини ўқитиш учун ишлатилишидан хавотирда.

Шу сабабли, Мооншот, DeepSeek ва Z.ai каби компанияларнинг очиқ кодли моделлари корпоратив мижозлар учун жозибадор муқобилга айланмоқда. Бундай моделлар арзонроқ бўлиши билан бирга, компанияларга тизимни ўз эҳтиёжларига мослаштириш ва маълумотлар устидан тўлиқ назоратни сақлаб қолиш имконини беради. Хитой моделларининг жаҳон миқёсидаги рақобатбардошлиги ошиши эса сунъий интеллект бозоридаги монополияга чек қўйиши мумкин.

Мооншот AIСунъий ИнтеллектКими 3ТехнологияХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink сунъий йўлдошлари йилига 355 минг марта тўқнашувдан қочишга мажбур бўлдиStarlink сунъий йўлдошлари йилига 355 минг марта тўқнашувдан қочишга мажбур бўлдиБугун, 19:21Honor дунёдаги илк робот-камерали смартфонни сотувга чиқармоқдаHonor дунёдаги илк робот-камерали смартфонни сотувга чиқармоқдаБугун, 18:56Apple Intelligence Хитой бозорига кириб келмоқда: Алибаба ва Баиду билан ҳамкорлик тасдиқландиApple Intelligence Хитой бозорига кириб келмоқда: Алибаба ва Баиду билан ҳамкорлик тасдиқландиБугун, 18:27Сунъий интеллект мобил интернет тезлигини оширади: T2 оператори янги тизимни ишга туширдиСунъий интеллект мобил интернет тезлигини оширади: T2 оператори янги тизимни ишга туширдиБугун, 18:23Yandex сунъий интеллект технологиялари халқаро хавфсизлик сертификатига эга бўлдиYandex сунъий интеллект технологиялари халқаро хавфсизлик сертификатига эга бўлдиБугун, 17:54Elon Musk дунёдаги энг йирик чип заводини қурмоқда: ASML унга мослашишни бошладиElon Musk дунёдаги энг йирик чип заводини қурмоқда: ASML унга мослашишни бошладиБугун, 17:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди