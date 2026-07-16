Starlink сунъий йўлдошлари йилига 355 минг марта тўқнашувдан қочишга мажбур бўлди

·18·Техно
Starlink сунъий йўлдошлари йилига 355 минг марта тўқнашувдан қочишга мажбур бўлди

Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компаниясининг Starlink сунъий йўлдошлари Ер орбитасида мисли кўрилмаган даражада фаоллик кўрсатмоқда. Сўнгги 12 ой ичида ушбу қурилмалар коинотдаги чиқиндилар ва бошқа объектлар билан тўқнашиб кетмаслик учун 355 мингдан ортиқ маневрни амалга оширди. Бу кўрсаткич коинотни ўзлаштириш тарихидаги рекорд даражадаги кўрсаткич бўлиб, орбитал ҳаракат хавфсизлиги масаласини кун тартибига чиқармоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда ҳар бир Starlink сунъий йўлдоши йилига ўртача 40 мартадан ортиқ, яни деярли ҳар ҳафтада ўз орбитасини коррекция қилишга мажбур бўлмоқда. SpaceX тақдим этган ҳисоботларга кўра, фақатгина ўтган олти ойлик даврнинг ўзида 207 мингга яқин маневр бажарилган. Бу аввалги ярим йиллик кўрсаткичдан 60 мингга кўпдир. Бундай кескин ўсиш орбитадаги сунъий йўлдошлар сонининг жадал кўпайиши билан бевосита боғлиқ.

Коинотдаги тирбандлик ва хавфсизлик чоралари

Орбитада қурилмалар сони ортгани сайин, автоматик бошқарув тизимларига тушадиган юклама ҳам ортиб бормоқда. Starlink тизими хавфли яқинлашишларни аниқлаш ва улардан қочиш учун сунъий интеллектга асосланган автоматлаштирилган механизмлардан фойдаланади. Агар тизим тўқнашув эҳтимолини аниқласа, сунъий йўлдош ўз двигателлари ёрдамида траекториясини ўзгартиради.

Соҳа мутахассисларининг огоҳлантиришича, сунъий йўлдошлар гуруҳининг кенгайиши келажакда орбитал ҳаракатни бошқариш тизимларига жиддий босим ўтказиши мумкин. Ҳар бир алоҳида яқинлашишда тўқнашув эҳтимоли жуда паст бўлса-да, умумий вазиятлар сонининг кўпайиши кутилмаган авариялар ва янги коинот чиқиндилари пайдо бўлиши хавфини оширади.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу технологиялар бегона эмас. Мамлакатимизда юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернетига бўлган қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, Starlink каби йирик лойиҳаларнинг барқарор ишлаши глобал рақамли алоқа учун муҳим аҳамиятга эга. Бироқ, коинотдаги "тирбандлик" келажакда янги сунъий йўлдошларни учириш жараёнини мураккаблаштириши мумкин.

Экспертлар коинотдаги объектларни кузатиш ва уларнинг ҳаракатини мувофиқлаштириш бўйича халқаро стандартларни янада кучайтириш зарурлигини таъкидламоқда. Акс ҳолда, Ер атрофидаги орбита коинот чиқиндилари билан тўлиб, келажакдаги миссиялар учун хавфли ҳудудга айланиши ҳеч гап эмас. Ҳозирча SpaceX ўз тизимларининг ишончлилигига урғу бериб, хавфсиз масофани сақлашда давом этмоқда.

SpaceXStarlinkИлон МаскКоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Nubia Нави Х Ultra: Сунъий интеллект агентига эга илк смартфон тақдим этиладиNubia Нави Х Ultra: Сунъий интеллект агентига эга илк смартфон тақдим этиладиБугун, 19:57АМИ Лабс раҳбари Александре ЛеБрун: Нега биз AGI ва суперинтеллект атамаларидан қочамиз?АМИ Лабс раҳбари Александре ЛеБрун: Нега биз AGI ва суперинтеллект атамаларидан қочамиз?Бугун, 19:57Мооншот AI сунъий интеллект пойгасида янги босқичга чиқмоқда: Кими 3 модели тақдим этиладиМооншот AI сунъий интеллект пойгасида янги босқичга чиқмоқда: Кими 3 модели тақдим этиладиБугун, 19:24Honor дунёдаги илк робот-камерали смартфонни сотувга чиқармоқдаHonor дунёдаги илк робот-камерали смартфонни сотувга чиқармоқдаБугун, 18:56Apple Intelligence Хитой бозорига кириб келмоқда: Алибаба ва Баиду билан ҳамкорлик тасдиқландиApple Intelligence Хитой бозорига кириб келмоқда: Алибаба ва Баиду билан ҳамкорлик тасдиқландиБугун, 18:27Сунъий интеллект мобил интернет тезлигини оширади: T2 оператори янги тизимни ишга туширдиСунъий интеллект мобил интернет тезлигини оширади: T2 оператори янги тизимни ишга туширдиБугун, 18:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди