ЖЧ-2026да сиёсий жанжал: ФИФА Аргентина терма жамоасини жазолайди
Англия устидан қозонилган драматик ғалабадан (2:1) сўнг, Аргентина терма жамоаси яримфинал қувончини сиёсий баёнот билан нишонлади. Бироқ бу ҳаракат уларга қимматга тушиши мумкин. ФИФА регламентига зид равишда намойиш этилган баннер сабабли ушбу жамоа устидан интизомий суриштирув бошланмоқда.
Zamin.uz ушбу сиёсий жанжал ва кутилаётган расмий жазо чоралари тафсилотларини тақдим этади.
Нима содир бўлди?
ЖЧ-2026 яримфиналида Англия устидан қозонилган ғалабадан сўнг, Аргентина терма жамоаси футболчилари трибунадан мухлислар узатган ва унда «Las Malvinas son Argentinas» («Мальвин ороллари — Аргентинаники») деб ёзилган баҳсли баннерни намойиш этишди.
Дунёнинг энг йирик ва ОАВ томонидан диққат билан кузатиладиган спорт тадбирида ушбу сиёсий баёнотнинг кўрсатилиши Буюк Британия ва халқаро ҳамжамиятда кескин эътирозларни келтириб чиқарди. Ҳатто Буюк Британия ҳукумати расмийлари ҳам ФИФАдан бу ҳолатни қатъий назоратга олишни талаб қилди.
ФИФА қоидалари нима дейди?
Халқаро футбол ассоциациялари федерацияси (ФИФА) ва IFAB регламенти жуда қатъий бўлиб, унда ҳар қандай спорт мусобақасида сиёсий, диний ёки шахсий ишораларга, шиорларга мутлақо йўл қўйилмайди.
Регламентдан иқтибос: «Футболчиларнинг экипировкасида ва улар томонидан намойиш этиладиган баннерларда сиёсий, диний ёки шахсий шиорлар, баёнотлар ва суратлар бўлиши мумкин эмас. Ушбу қоидани бузган иштирокчилар ва миллий федерациялар ташкилотчилар ёки ФИФА томонидан жазоланади».
Кутилаётган жазо: Икки хил сценарий
Бундай қоидабузарликлар учун ФИФА интизомий қўмитаси икки хил жазо турини қўллаши мумкин:
Тартиб
Жазо тури
Сценарийнинг амалга ошиш эҳтимоли
1-сценарий
Молиявий жарима (Аргентина футбол ассоциациясига нисбатан)
Жуда юқори. Худди шу баннерни Словенияга қарши ўртоқлик ўйинида намойиш этгани учун АФА аввал ҳам жаримага тортилган прецедент мавжуд.
2-сценарий
Дисквалификация (Баннерни майдонга олиб чиққан Жовани Ло Челсо ва бошқа футболчиларни ўйинлардан четлатиш)
Паст. Яқин соатларда АФА расмий хабарнома олади ва ўз тушунтиришларини тақдим этади. Катта эҳтимол билан футболчиларга спорт санкцияси қўлланилмайди.
Скалонининг огоҳлантириши ва футболчиларнинг хатоси
Бу воқеа бош мураббий Лионель Скалонининг матбуот анжуманида айтган сўзларига мутлақо зид бўлди. Скалони ўйин олдидан сиёсий таъсирчанликни пасайтиришга жуда қаттиқ ҳаракат қилган эди:
«Бу шунчаки футбол ўйини, ундан бошқа нарса эмас. Мен сиёсат ва спортни аралаштира олмайман, айниқса йиллар олдин юз берган қайғули воқеаларга ҳурмат юзасидан», — деган эди мураббий.
Бироқ футболчилар бу огоҳлантиришларга қарамасдан, нафақат баннерни намойиш этишди, балки у билан бирга эсдалик учун суратга ҳам тушишди.
ФИФА бугундан бошлаб ишга киришади ва тез орада якуний қарор эълон қилинади. Бу эса якшанба куни бўлиб ўтадиган финал олдидан Аргентина терма жамоаси атрофидаги руҳий муҳитга жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.
…