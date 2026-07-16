ЖЧ-2026да сиёсий жанжал: ФИФА Аргентина терма жамоасини жазолайди

·35·Спорт
ЖЧ-2026да сиёсий жанжал: ФИФА Аргентина терма жамоасини жазолайди

Англия устидан қозонилган драматик ғалабадан (2:1) сўнг, Аргентина терма жамоаси яримфинал қувончини сиёсий баёнот билан нишонлади. Бироқ бу ҳаракат уларга қимматга тушиши мумкин. ФИФА регламентига зид равишда намойиш этилган баннер сабабли ушбу жамоа устидан интизомий суриштирув бошланмоқда.

Zamin.uz ушбу сиёсий жанжал ва кутилаётган расмий жазо чоралари тафсилотларини тақдим этади.

Нима содир бўлди?

ЖЧ-2026 яримфиналида Англия устидан қозонилган ғалабадан сўнг, Аргентина терма жамоаси футболчилари трибунадан мухлислар узатган ва унда «Las Malvinas son Argentinas» («Мальвин ороллари — Аргентинаники») деб ёзилган баҳсли баннерни намойиш этишди.

Дунёнинг энг йирик ва ОАВ томонидан диққат билан кузатиладиган спорт тадбирида ушбу сиёсий баёнотнинг кўрсатилиши Буюк Британия ва халқаро ҳамжамиятда кескин эътирозларни келтириб чиқарди. Ҳатто Буюк Британия ҳукумати расмийлари ҳам ФИФАдан бу ҳолатни қатъий назоратга олишни талаб қилди.

ФИФА қоидалари нима дейди?

Халқаро футбол ассоциациялари федерацияси (ФИФА) ва IFAB регламенти жуда қатъий бўлиб, унда ҳар қандай спорт мусобақасида сиёсий, диний ёки шахсий ишораларга, шиорларга мутлақо йўл қўйилмайди.

Регламентдан иқтибос: «Футболчиларнинг экипировкасида ва улар томонидан намойиш этиладиган баннерларда сиёсий, диний ёки шахсий шиорлар, баёнотлар ва суратлар бўлиши мумкин эмас. Ушбу қоидани бузган иштирокчилар ва миллий федерациялар ташкилотчилар ёки ФИФА томонидан жазоланади».

Кутилаётган жазо: Икки хил сценарий

Бундай қоидабузарликлар учун ФИФА интизомий қўмитаси икки хил жазо турини қўллаши мумкин:

Тартиб

Жазо тури

Сценарийнинг амалга ошиш эҳтимоли

1-сценарий

Молиявий жарима (Аргентина футбол ассоциациясига нисбатан)

Жуда юқори. Худди шу баннерни Словенияга қарши ўртоқлик ўйинида намойиш этгани учун АФА аввал ҳам жаримага тортилган прецедент мавжуд.

2-сценарий

Дисквалификация (Баннерни майдонга олиб чиққан Жовани Ло Челсо ва бошқа футболчиларни ўйинлардан четлатиш)

Паст. Яқин соатларда АФА расмий хабарнома олади ва ўз тушунтиришларини тақдим этади. Катта эҳтимол билан футболчиларга спорт санкцияси қўлланилмайди.

Скалонининг огоҳлантириши ва футболчиларнинг хатоси

Бу воқеа бош мураббий Лионель Скалонининг матбуот анжуманида айтган сўзларига мутлақо зид бўлди. Скалони ўйин олдидан сиёсий таъсирчанликни пасайтиришга жуда қаттиқ ҳаракат қилган эди:

«Бу шунчаки футбол ўйини, ундан бошқа нарса эмас. Мен сиёсат ва спортни аралаштира олмайман, айниқса йиллар олдин юз берган қайғули воқеаларга ҳурмат юзасидан», — деган эди мураббий.

Бироқ футболчилар бу огоҳлантиришларга қарамасдан, нафақат баннерни намойиш этишди, балки у билан бирга эсдалик учун суратга ҳам тушишди.

ФИФА бугундан бошлаб ишга киришади ва тез орада якуний қарор эълон қилинади. Бу эса якшанба куни бўлиб ўтадиган финал олдидан Аргентина терма жамоаси атрофидаги руҳий муҳитга жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхем Лукас Бергвалл бўйича Ноттингем Форест таклифини рад этдиТоттенхем Лукас Бергвалл бўйича Ноттингем Форест таклифини рад этдиБугун, 18:57Ливерпул Доминик Сзобосзлаи билан янги узоқ муддатли шартнома имзолашга яқин турибдиЛиверпул Доминик Сзобосзлаи билан янги узоқ муддатли шартнома имзолашга яқин турибдиБугун, 18:50Томас Тухель бронза баҳси олдидан аччиқ ҳақиқатни тан олдиТомас Тухель бронза баҳси олдидан аччиқ ҳақиқатни тан олдиБугун, 18:44«Барселона» Лаутаро Мартинес трансферига қайтди: аммо катта тўсиқ бор«Барселона» Лаутаро Мартинес трансферига қайтди: аммо катта тўсиқ борБугун, 18:33Месси Испания билан бўлиб ўтадиган финал ҳақида очиқ гапирдиМесси Испания билан бўлиб ўтадиган финал ҳақида очиқ гапирдиБугун, 18:26Романо ва ЦСКА ўртасида жанжал: Москва клуби машҳур инсайдерни фош қилдиРомано ва ЦСКА ўртасида жанжал: Москва клуби машҳур инсайдерни фош қилдиБугун, 18:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди