Тоттенхем Лукас Бергвалл бўйича Ноттингем Форест таклифини рад этди

·0·Спорт
Тоттенхем Лукас Бергвалл бўйича Ноттингем Форест таклифини рад этди

Англия Премер-лигасининг навбатдаги трансфер ойнаси қизғин паллага кирмоқда. Лондоннинг Тоттенхем клуби ўзининг иқтидорли ярим ҳимоячиси Лукас Бергвалл борасида Ноттингем Форест томонидан юборилган расмий таклифни рад этди. Швециялик футболчи ҳозирда "ўрмончилар"нинг трансфер бозоридаги асосий нишонига айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри хабарига кўра, Ноттингем Форест яқинда Эллиот Андерсонни Манчестер Сити клубига рекорд даражадаги 116 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб юборгач, унинг ўрнини муносиб номзод билан тўлдиришни режалаштирмоқда. Клуб раҳбарияти айнан 20 ёшли Бергваллни ушбу позиция учун идеал вариант деб ҳисобламоқда. Бироқ, Тоттенхем ҳозирча ўз ўйинчисини қўйиб юбориш ниятида эмас.

Ноттингем Форестнинг қатъияти ва трансфер тафсилотлари

Дастлабки рад жавобига қарамай, Ноттингем Форест курашдан чекинмоқчи эмас. Маълумотларга кўра, клуб яқин вақт ичида швециялик иқтидор учун яхшиланган янги таклиф билан чиқишга тайёрланмоқда. Тоттенхем эса футболчи учун ўзи белгилаган аниқ нарх тўланмагунча, битимга розилик бермаслигини маълум қилган.

Лукас Бергвалл Лондон клубига 2024-йилда Джургарден жамоасидан 8,5 миллион фунт эвазига келиб қўшилган эди. Унинг дебют мавсуми жуда муваффақиятли кечди: футболчи клубда йилнинг энг яхши ўйинчиси деб топилди ва Тоттенхемга 17 йиллик танаффусдан сўнг Европа лигаси ғолиблигини қўлга киритишда ёрдам берди.

Де Зерби келиши ва таркибдаги ўзгаришлар

Вазият жорий йилнинг март ойида Роберто Де Зерби бош мураббий этиб тайинланганидан сўнг ўзгарди. Италиялик мутахассис қўл остида Бергвалл асосий таркибдаги ўрнини йўқотиб қўйди ва бор-йўғи бир марта стартда майдонга тушди. Шу сабабли, футболчи янги чақирувларга тайёрлигини ва жамоани тарк этиш истаги борлигини клуб раҳбариятига билдирган.

Тоттенхемнинг трансфер бозоридаги фаоллиги ҳам Бергваллнинг кетиш эҳтимолини оширмоқда. Клуб ёзги трансферлар ойнасида Матеус Фернандес учун 85 миллион фунт ва Сандро Тонали учун 100 миллион фунт сарфлади. Бу эса майдон марказидаги рақобатни кескинлаштириб юборди. Goal.com нашрининг қўшимча қилишича, нафақат Бергвалл, балки ҳужумчи Ричарлисон ҳам жамоани тарк этиши мумкин — унга Туриннинг Ювентус клуби жиддий қизиқиш билдирмоқда.

Ҳозирда Бергваллнинг Тоттенхем билан шартномаси 2031-йилгача амал қилади. Агар Ноттингем Форест лондонликлар талаб қилаётган суммани тўлашга рози бўлса, швециялик иқтидорли футболчи янги мавсумни бошқа жамоада бошлаши деярли аниқ.

ТоттенхемНоттингем ФорестТрансферПремер-лигаЛукас Бергвалл
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпул Доминик Сзобосзлаи билан янги узоқ муддатли шартнома имзолашга яқин турибдиЛиверпул Доминик Сзобосзлаи билан янги узоқ муддатли шартнома имзолашга яқин турибдиБугун, 18:50Томас Тухель бронза баҳси олдидан аччиқ ҳақиқатни тан олдиТомас Тухель бронза баҳси олдидан аччиқ ҳақиқатни тан олдиБугун, 18:44ЖЧ-2026да сиёсий жанжал: ФИФА Аргентина терма жамоасини жазолайдиЖЧ-2026да сиёсий жанжал: ФИФА Аргентина терма жамоасини жазолайдиБугун, 18:41«Барселона» Лаутаро Мартинес трансферига қайтди: аммо катта тўсиқ бор«Барселона» Лаутаро Мартинес трансферига қайтди: аммо катта тўсиқ борБугун, 18:33Месси Испания билан бўлиб ўтадиган финал ҳақида очиқ гапирдиМесси Испания билан бўлиб ўтадиган финал ҳақида очиқ гапирдиБугун, 18:26Романо ва ЦСКА ўртасида жанжал: Москва клуби машҳур инсайдерни фош қилдиРомано ва ЦСКА ўртасида жанжал: Москва клуби машҳур инсайдерни фош қилдиБугун, 18:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди