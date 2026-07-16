Тоттенхем Лукас Бергвалл бўйича Ноттингем Форест таклифини рад этди
Англия Премер-лигасининг навбатдаги трансфер ойнаси қизғин паллага кирмоқда. Лондоннинг Тоттенхем клуби ўзининг иқтидорли ярим ҳимоячиси Лукас Бергвалл борасида Ноттингем Форест томонидан юборилган расмий таклифни рад этди. Швециялик футболчи ҳозирда "ўрмончилар"нинг трансфер бозоридаги асосий нишонига айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри хабарига кўра, Ноттингем Форест яқинда Эллиот Андерсонни Манчестер Сити клубига рекорд даражадаги 116 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб юборгач, унинг ўрнини муносиб номзод билан тўлдиришни режалаштирмоқда. Клуб раҳбарияти айнан 20 ёшли Бергваллни ушбу позиция учун идеал вариант деб ҳисобламоқда. Бироқ, Тоттенхем ҳозирча ўз ўйинчисини қўйиб юбориш ниятида эмас.
Ноттингем Форестнинг қатъияти ва трансфер тафсилотлариДастлабки рад жавобига қарамай, Ноттингем Форест курашдан чекинмоқчи эмас. Маълумотларга кўра, клуб яқин вақт ичида швециялик иқтидор учун яхшиланган янги таклиф билан чиқишга тайёрланмоқда. Тоттенхем эса футболчи учун ўзи белгилаган аниқ нарх тўланмагунча, битимга розилик бермаслигини маълум қилган.
Лукас Бергвалл Лондон клубига 2024-йилда Джургарден жамоасидан 8,5 миллион фунт эвазига келиб қўшилган эди. Унинг дебют мавсуми жуда муваффақиятли кечди: футболчи клубда йилнинг энг яхши ўйинчиси деб топилди ва Тоттенхемга 17 йиллик танаффусдан сўнг Европа лигаси ғолиблигини қўлга киритишда ёрдам берди.
Де Зерби келиши ва таркибдаги ўзгаришларВазият жорий йилнинг март ойида Роберто Де Зерби бош мураббий этиб тайинланганидан сўнг ўзгарди. Италиялик мутахассис қўл остида Бергвалл асосий таркибдаги ўрнини йўқотиб қўйди ва бор-йўғи бир марта стартда майдонга тушди. Шу сабабли, футболчи янги чақирувларга тайёрлигини ва жамоани тарк этиш истаги борлигини клуб раҳбариятига билдирган.
Тоттенхемнинг трансфер бозоридаги фаоллиги ҳам Бергваллнинг кетиш эҳтимолини оширмоқда. Клуб ёзги трансферлар ойнасида Матеус Фернандес учун 85 миллион фунт ва Сандро Тонали учун 100 миллион фунт сарфлади. Бу эса майдон марказидаги рақобатни кескинлаштириб юборди. Goal.com нашрининг қўшимча қилишича, нафақат Бергвалл, балки ҳужумчи Ричарлисон ҳам жамоани тарк этиши мумкин — унга Туриннинг Ювентус клуби жиддий қизиқиш билдирмоқда.
Ҳозирда Бергваллнинг Тоттенхем билан шартномаси 2031-йилгача амал қилади. Агар Ноттингем Форест лондонликлар талаб қилаётган суммани тўлашга рози бўлса, швециялик иқтидорли футболчи янги мавсумни бошқа жамоада бошлаши деярли аниқ.
…