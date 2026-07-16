Apple Intelligence Хитой бозорига кириб келмоқда: Алибаба ва Баиду билан ҳамкорлик тасдиқланди
АҚШнинг Apple корпорацияси ўзининг сунъий интеллектга асосланган Apple Intelligence технологиясини Хитой бозорида ишга тушириш бўйича муҳим келишувларга эришди. Хитой Интернет ахборот бошқармаси (КАК) мазкур хизматларни мамлакат ҳудудида тақдим этишга рухсат берди. Бу қадам Apple учун дунёдаги энг йирик смартфон бозорларидан бирида ўз мавқеини сақлаб қолиш ва рақобатбардошлигини оширишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Reuters ва TechCrunch нашрлари хабарига кўра, Apple ўзининг iOS, iPadOS, macOS ва висионОС операцион тизимларига маҳаллий гигантлар — Алибаба ва Баиду компанияларининг сунъий интеллект моделларини интеграция қилади. Хусусан, Алибаба томонидан ишлаб чиқилган Qwen AI модели Apple қурилмаларидаги матн ва тасвирларни таҳлил қилиш ҳамда яратиш функцияларини таъминлайди. Баиду вакиллари ҳам Apple билан хитойлик фойдаланувчилар учун махсус имкониятлар устида ишлаётганини расман тасдиқлади.
Маҳаллий ҳамкорликнинг стратегик аҳамиятиХитой қонунчилигига кўра, хорижий компаниялар томонидан тақдим этиладиган сунъий интеллект хизматлари маҳаллий регуляторлар томонидан қатъий текширувдан ўтиши ва маълумотлар хавфсизлиги талабларига жавоб бериши шарт. Apple Intelligence функцияларининг 2024-йилда глобал миқёсда дебют қилганига қарамай, Хитойда кечикаётганига айнан шу тартибга солиш жараёнлари сабаб бўлган эди. Маҳаллий провайдерлар билан ҳамкорлик қилиш Apple учун ушбу тўсиқларни айланиб ўтишнинг ягона йўли бўлди.
Маълумотларга кўра, Apple фақат Алибаба ва Баиду билан чекланиб қолмасдан, DeepSeek ва БйтеДансе каби бошқа йирик технологик компаниялар билан ҳам интеграция имкониятларини ўрганмоқда. Бу Apple қурилмаларининг Хитойдаги экотизимини янада бойитишга ва фойдаланувчиларга маҳаллийлаштирилган энг илғор сервисни тақдим этишга хизмат қилади.
Иқтисодий кўрсаткичлар ва бозор улушиApple учун Хитой бозори стратегик жиҳатдан ўта муҳим ҳисобланади. Жорий йилнинг иккинчи чорагида компаниянинг ушбу минтақадаги савдоси 20,5 миллиард долларни ташкил этди, бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 28 фоизга кўпдир. Яқинда ўтказилган йирик чегирмалар ва акциялар туфайли iPhone смартфонлари Хитой смартфон бозорида яна иккинчи ўринга кўтарилиб олди.
Apple Intelligence тизимининг жорий этилиши қуйидаги имкониятларни тақдим этади:
- Матнларни таҳрирлаш ва мазмунини қисқартириш;
- Тасвирларни генерация қилиш ва қайта ишлаш;
- Siri овозли ёрдамчисининг янада ақлли ва табиий мулоқот қилиш қобилияти;
- Маҳаллий хизматлар ва иловалар билан чуқур интеграция.
Ҳозирча Алибаба ва Apple ҳамкорликнинг аниқ муддатларини очиқламаган бўлса-да, интеграция жараёни яқин ойларда фойдаланувчиларга тақдим этилиши кутилмоқда. Мазкур келишув Apple компаниясининг глобал сунъий интеллект пойгасида, айниқса, мураккаб тартибга солинадиган бозорларда ўз ўрнини мустаҳкамлашга бўлган интилишини яна бир бор исботлади.
…