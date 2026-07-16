Apple Intelligence Хитой бозорига кириб келмоқда: Алибаба ва Баиду билан ҳамкорлик тасдиқланди

·22·Техно
Apple Intelligence Хитой бозорига кириб келмоқда: Алибаба ва Баиду билан ҳамкорлик тасдиқланди

АҚШнинг Apple корпорацияси ўзининг сунъий интеллектга асосланган Apple Intelligence технологиясини Хитой бозорида ишга тушириш бўйича муҳим келишувларга эришди. Хитой Интернет ахборот бошқармаси (КАК) мазкур хизматларни мамлакат ҳудудида тақдим этишга рухсат берди. Бу қадам Apple учун дунёдаги энг йирик смартфон бозорларидан бирида ўз мавқеини сақлаб қолиш ва рақобатбардошлигини оширишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Reuters ва TechCrunch нашрлари хабарига кўра, Apple ўзининг iOS, iPadOS, macOS ва висионОС операцион тизимларига маҳаллий гигантлар — Алибаба ва Баиду компанияларининг сунъий интеллект моделларини интеграция қилади. Хусусан, Алибаба томонидан ишлаб чиқилган Qwen AI модели Apple қурилмаларидаги матн ва тасвирларни таҳлил қилиш ҳамда яратиш функцияларини таъминлайди. Баиду вакиллари ҳам Apple билан хитойлик фойдаланувчилар учун махсус имкониятлар устида ишлаётганини расман тасдиқлади.

Маҳаллий ҳамкорликнинг стратегик аҳамияти

Хитой қонунчилигига кўра, хорижий компаниялар томонидан тақдим этиладиган сунъий интеллект хизматлари маҳаллий регуляторлар томонидан қатъий текширувдан ўтиши ва маълумотлар хавфсизлиги талабларига жавоб бериши шарт. Apple Intelligence функцияларининг 2024-йилда глобал миқёсда дебют қилганига қарамай, Хитойда кечикаётганига айнан шу тартибга солиш жараёнлари сабаб бўлган эди. Маҳаллий провайдерлар билан ҳамкорлик қилиш Apple учун ушбу тўсиқларни айланиб ўтишнинг ягона йўли бўлди.

Маълумотларга кўра, Apple фақат Алибаба ва Баиду билан чекланиб қолмасдан, DeepSeek ва БйтеДансе каби бошқа йирик технологик компаниялар билан ҳам интеграция имкониятларини ўрганмоқда. Бу Apple қурилмаларининг Хитойдаги экотизимини янада бойитишга ва фойдаланувчиларга маҳаллийлаштирилган энг илғор сервисни тақдим этишга хизмат қилади.

Иқтисодий кўрсаткичлар ва бозор улуши

Apple учун Хитой бозори стратегик жиҳатдан ўта муҳим ҳисобланади. Жорий йилнинг иккинчи чорагида компаниянинг ушбу минтақадаги савдоси 20,5 миллиард долларни ташкил этди, бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 28 фоизга кўпдир. Яқинда ўтказилган йирик чегирмалар ва акциялар туфайли iPhone смартфонлари Хитой смартфон бозорида яна иккинчи ўринга кўтарилиб олди.

Apple Intelligence тизимининг жорий этилиши қуйидаги имкониятларни тақдим этади:

  • Матнларни таҳрирлаш ва мазмунини қисқартириш;
  • Тасвирларни генерация қилиш ва қайта ишлаш;
  • Siri овозли ёрдамчисининг янада ақлли ва табиий мулоқот қилиш қобилияти;
  • Маҳаллий хизматлар ва иловалар билан чуқур интеграция.

Ҳозирча Алибаба ва Apple ҳамкорликнинг аниқ муддатларини очиқламаган бўлса-да, интеграция жараёни яқин ойларда фойдаланувчиларга тақдим этилиши кутилмоқда. Мазкур келишув Apple компаниясининг глобал сунъий интеллект пойгасида, айниқса, мураккаб тартибга солинадиган бозорларда ўз ўрнини мустаҳкамлашга бўлган интилишини яна бир бор исботлади.

AppleСунъий ИнтеллектiPhoneАлибабаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor дунёдаги илк робот-камерали смартфонни сотувга чиқармоқдаHonor дунёдаги илк робот-камерали смартфонни сотувга чиқармоқдаБугун, 18:56Сунъий интеллект мобил интернет тезлигини оширади: T2 оператори янги тизимни ишга туширдиСунъий интеллект мобил интернет тезлигини оширади: T2 оператори янги тизимни ишга туширдиБугун, 18:23Yandex сунъий интеллект технологиялари халқаро хавфсизлик сертификатига эга бўлдиYandex сунъий интеллект технологиялари халқаро хавфсизлик сертификатига эга бўлдиБугун, 17:54Elon Musk дунёдаги энг йирик чип заводини қурмоқда: ASML унга мослашишни бошладиElon Musk дунёдаги энг йирик чип заводини қурмоқда: ASML унга мослашишни бошладиБугун, 17:24КАТЛ Европада улкан натрий-ионли энергия омборларини барпо этадиКАТЛ Европада улкан натрий-ионли энергия омборларини барпо этадиБугун, 16:59Аина стартапи AI агентларни бошқаришга мўлжалланган янги қурилмалар учун 5,5 млн доллар жалб қилдиАина стартапи AI агентларни бошқаришга мўлжалланган янги қурилмалар учун 5,5 млн доллар жалб қилдиБугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди