7 йил молхонада сақланган аёл қандай қутқарилди?
Афғонистоннинг Тахор вилоятида даҳшатли жиноят фош этилди. Тобон исмли аёл эри томонидан 7 йил давомида молхонада қамаб сақлангани маълум бўлди. Шу вақт давомида у ташқи дунёдан бутунлай узилиб, инсон яшаши учун яроқсиз оғир шароитларда умр кечирган.
Маълумотларга кўра, аёлнинг кичик ўғли ҳам бир йил аввал онаси ёнига ташлаб кетилган. Шундан сўнг она ва бола узоқ вақт бирга асирликда яшашга мажбур бўлган.
Воқеа маҳаллий аҳоли берган маълумотлардан сўнг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар эътиборига тушган. Ўтказилган махсус амалиёт давомида аёл ва унинг фарзанди қутқарилиб, хавфсиз ҳудудга олиб чиқилган.
Дастлабки текширувлар аёл узоқ йиллик зўравонлик ва оғир шароитлар оқибатида жиддий жисмоний ҳамда руҳий зарар кўрганини кўрсатган. Ҳозирда унга малакали шифокорлар ва психологлар томонидан зарур ёрдам кўрсатилмоқда.
Мазкур ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилган. Аёлнинг эри қўлга олингани, унга нисбатан қонунчиликда белгиланган тартибда тергов ҳаракатлари олиб борилаётгани маълум қилинган.
Ушбу воқеа Афғонистонда хотин-қизлар ва болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масаласини яна бир бор кун тартибига олиб чиқди. Ҳуқуқ ҳимоячилари бундай фожиаларнинг такрорланмаслиги учун зўравонликка қарши курашни кучайтириш ва жабрланувчиларни ҳимоя қилиш бўйича қатъий чоралар кўришга чақирмоқда.
…