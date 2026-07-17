Ўзбекистон дзюдочилари Осиё чемпионатини 12 медаль билан бошлади

·0·Спорт
Ўзбекистон дзюдочилари Осиё чемпионатини 12 медаль билан бошлади

Иордания пойтахти Амман шаҳрида старт олган ўсмирлар ўртасидаги дзюдо бўйича Осиё чемпионатининг илк куни Ўзбекистон терма жамоаси учун муваффақиятли ўтди.

Ёш дзюдочиларимиз бир куннинг ўзида 6 та олтин, 2 та кумуш ва 4 та бронза — жами 12 та медални қўлга киритди.

Олти нафар дзюдочи Осиё чемпиони бўлди

Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати маълумотига кўра, Ўзбекистон вакиллари олтита вазн тоифасида финал баҳсларини ғалаба билан якунлади.

Олтин медаль соҳиблари:

  • 50 кг: Акбар Шарифов;

  • 60 кг: Давлатбек Аҳроров;

  • 66 кг: Акромжон Каримов;

  • 40 кг: Ирода Сирожиддинова;

  • 44 кг: Дилафрўз Болтабоева;

  • 48 кг: Чарос Ҳикматова.

Шу тариқа, мусобақанинг дастлабки кунидаёқ Ўзбекистон мадҳияси олти марта янгради.

Икки спортчи финалгача етиб борди

Бобур Юсупов 55 килограммгача бўлган вазн тоифасида кумуш медалга сазовор бўлди.

Қизлар ўртасидаги 44 килограмм вазнда иштирок этган Алина Колючева ҳам финалгача етиб бориб, мусобақани иккинчи ўринда якунлади.

Бронза медаллари ҳам қўлга киритилди

Ўзбекистон жамоаси ҳисобига яна тўртта бронза медали қўшилди:

  • 50 кг: Мамуржон Абдувахобов;

  • 60 кг: Абубакр Сатторов;

  • 48 кг: Моҳинур Оллоберганова;

  • 52 кг: Кумушбиби Эргашева.

Илк куннинг ўзида 12 та медаль

Биринчи кун якунига кўра, Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси жами 12 та совринга эга чиқди:

  • 6 та олтин;

  • 2 та кумуш;

  • 4 та бронза.

Мусобақа давом этар экан, ўзбекистонлик ёш дзюдочилар медаллар сонини янада ошириш имкониятига эга.

Сизнингча, бу спортчилардан қай бири келажакда Олимпиадада ҳам соврин олиши мумкин? Фикрингизни изоҳларда ёзинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жоан Лапорта: Месси — ўтмиш, Ламине Ямал эса — келажакЖоан Лапорта: Месси — ўтмиш, Ламине Ямал эса — келажакБугун, 15:19Лионель Месси яна Англияни тўхтатди: 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги аламли мағлубиятЛионель Месси яна Англияни тўхтатди: 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги аламли мағлубиятБугун, 14:57«Пахтакор» ва «Навбаҳор» бугун тарихий ўйинга чиқади«Пахтакор» ва «Навбаҳор» бугун тарихий ўйинга чиқадиБугун, 14:43PSJ Майкл Олисе пойгасидан чиқди: Реал Мадрид асосий даъвогарга айландиPSJ Майкл Олисе пойгасидан чиқди: Реал Мадрид асосий даъвогарга айландиБугун, 14:36Месси етакчи, аммо рейтингдаги энг катта сакрашни бошқа юлдуз қилдиМесси етакчи, аммо рейтингдаги энг катта сакрашни бошқа юлдуз қилдиБугун, 14:36Арсенал аёллар жамоаси Реал Мадрид рекордчиси Миса Родригуезни ўз сафига қўшиб олмоқдаАрсенал аёллар жамоаси Реал Мадрид рекордчиси Миса Родригуезни ўз сафига қўшиб олмоқдаБугун, 14:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди