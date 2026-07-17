Ўзбекистон дзюдочилари Осиё чемпионатини 12 медаль билан бошлади
Иордания пойтахти Амман шаҳрида старт олган ўсмирлар ўртасидаги дзюдо бўйича Осиё чемпионатининг илк куни Ўзбекистон терма жамоаси учун муваффақиятли ўтди.
Ёш дзюдочиларимиз бир куннинг ўзида 6 та олтин, 2 та кумуш ва 4 та бронза — жами 12 та медални қўлга киритди.
Олти нафар дзюдочи Осиё чемпиони бўлди
Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати маълумотига кўра, Ўзбекистон вакиллари олтита вазн тоифасида финал баҳсларини ғалаба билан якунлади.
Олтин медаль соҳиблари:
50 кг: Акбар Шарифов;
60 кг: Давлатбек Аҳроров;
66 кг: Акромжон Каримов;
40 кг: Ирода Сирожиддинова;
44 кг: Дилафрўз Болтабоева;
48 кг: Чарос Ҳикматова.
Шу тариқа, мусобақанинг дастлабки кунидаёқ Ўзбекистон мадҳияси олти марта янгради.
Икки спортчи финалгача етиб борди
Бобур Юсупов 55 килограммгача бўлган вазн тоифасида кумуш медалга сазовор бўлди.
Қизлар ўртасидаги 44 килограмм вазнда иштирок этган Алина Колючева ҳам финалгача етиб бориб, мусобақани иккинчи ўринда якунлади.
Бронза медаллари ҳам қўлга киритилди
Ўзбекистон жамоаси ҳисобига яна тўртта бронза медали қўшилди:
50 кг: Мамуржон Абдувахобов;
60 кг: Абубакр Сатторов;
48 кг: Моҳинур Оллоберганова;
52 кг: Кумушбиби Эргашева.
Илк куннинг ўзида 12 та медаль
Биринчи кун якунига кўра, Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси жами 12 та совринга эга чиқди:
6 та олтин;
2 та кумуш;
4 та бронза.
Мусобақа давом этар экан, ўзбекистонлик ёш дзюдочилар медаллар сонини янада ошириш имкониятига эга.
Сизнингча, бу спортчилардан қай бири келажакда Олимпиадада ҳам соврин олиши мумкин? Фикрингизни изоҳларда ёзинг.
…