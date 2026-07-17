Нокиа 300 4G Повер Банк: 44 кунлик қувват ва смартфонларни зарядлаш имконияти

·0·Техно
Нокиа 300 4G Повер Банк: 44 кунлик қувват ва смартфонларни зарядлаш имконияти

Афсонавий Нокиа бренди тугмали телефонлар сегментида навбатдаги инқилобий қадамни ташлашга тайёрланмоқда. Интернет тармоғида ҳали расман тақдим этилмаган Нокиа 300 4G Повер Банк моделининг техник хусусиятлари эълон қилинди. Ушбу қурилма нафақат алоқа воситаси, балки бошқа гаджетларни қувватлантира оладиган ташқи аккумулятор вазифасини ҳам бажариши билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги моделнинг энг асосий устунлиги унинг 3700 мАс сиғимли улкан аккумуляторидир. Бу кўрсаткич тугмали телефонлар учун рекорд даража ҳисобланади ва қурилманинг кутиш режимида 44 кунгача қувватсиз ишлашини таъминлайди. Ўзбекистон каби ҳудудларда, айниқса узоқ муддатли сафарлар ёки электр энергияси узилиши эҳтимоли бўлган чекка ҳудудларда бундай автономлик ўта муҳим аҳамиятга эга.

Қувват манбаи ва техник имкониятлар

Нокиа 300 4G Повер Банк модели номидан кўриниб турибдики, у тескари зарядлаш функциясига эга. Қурилма 5 В қувват билан смартфон ёки қулоқчинларни қувватлантириши мумкин. Телефоннинг ўзи эса замонавий USB-C порти орқали 18 В тезликда қувват олади. Бу тугмали телефонлар орасида кам учрайдиган технологик ечимдир.

Қурилма 2,4 дюймли ҚВГА аниқлигидаги дисплей ва 0,3 мегапикселли камера билан жиҳозланган. Шунингдек, у IP65 стандарти бўйича ҳимояланган корпусга эга бўлиб, бу уни чанг ва сув сачрашидан асрайди. Саёҳатчилар ва экстремал шароитда ишловчилар учун мўлжалланган ушбу моделда ўта кучли светодиодли фонар ҳам мавжуд. Маълумотларга кўра, ушбу фонарнинг ёрқинлиги iPhone 16 Pro смартфонининг чақноғидан (вспишка) икки баравар кучлироқдир.

Замонавий алоқа ва мультимедиа

Нокиа 300 4G Повер Банк фақатгина қувват билан чекланиб қолмай, замонавий алоқа стандартларини ҳам қўллаб-қувватлайди. Қурилма 4G тармоқларида ишлай олади, бу эса овозли қўнғироқлар сифатини оширади. Мультимедиа ихлосмандлари учун қуйидаги имкониятлар кўзда тутилган:

  • 32 GB гача бўлган микроСД хотира карталарини қўллаб-қувватлаш;
  • Bluetooth модули ва 3,5 мм ли қулоқчин тирқиши;
  • Ўрнатилган медиа плеер ва ФМ-радио;
  • Юқори чидамлиликка эга корпус дизайни.
Ҳозирча янги моделнинг расмий сотув санаси ва нархи очиқланмаган. Бироқ, Нокиа брендининг ушбу йўналишдаги стратегияси шуни кўрсатадики, Нокиа 300 4G Повер Банк ҳамёнбоп нархда сотувга чиқиши кутилмоқда. Бу эса уни иккинчи захира телефони сифатида ёки фаол ҳаёт тарзи тарафдорлари учун идеал танловга айлантиради.

НокиаСмартфонТехнологияАккумуляторГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанубий Корея ва АҚШ олимлари инсон танаси бўйлаб «ўсувчи» робот-кийимни яратишдиЖанубий Корея ва АҚШ олимлари инсон танаси бўйлаб «ўсувчи» робот-кийимни яратишдиБугун, 15:22Россияда давлат хизматчилари 2030-йилгача тўлиқ «Макс» платформасига ўтказиладиРоссияда давлат хизматчилари 2030-йилгача тўлиқ «Макс» платформасига ўтказиладиБугун, 14:52Илон Маскнинг Starlink лойиҳаси минглаб мактаб ўқувчиларини интернет билан таъминладиИлон Маскнинг Starlink лойиҳаси минглаб мактаб ўқувчиларини интернет билан таъминладиБугун, 14:30Хитойда дунёдаги энг йирик очиқ кодли сунъий интеллект модели Кими K3 тақдим этилдиХитойда дунёдаги энг йирик очиқ кодли сунъий интеллект модели Кими K3 тақдим этилдиБугун, 13:53GTA 6 маълумотларини ўғирлаган 18 ёшли хакер руҳий шифохонадан қамоқхонага ўтказилдиGTA 6 маълумотларини ўғирлаган 18 ёшли хакер руҳий шифохонадан қамоқхонага ўтказилдиБугун, 13:28OnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини расман тарк этмоқдаOnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини расман тарк этмоқдаБугун, 12:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди