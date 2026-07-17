Нокиа 300 4G Повер Банк: 44 кунлик қувват ва смартфонларни зарядлаш имконияти
Афсонавий Нокиа бренди тугмали телефонлар сегментида навбатдаги инқилобий қадамни ташлашга тайёрланмоқда. Интернет тармоғида ҳали расман тақдим этилмаган Нокиа 300 4G Повер Банк моделининг техник хусусиятлари эълон қилинди. Ушбу қурилма нафақат алоқа воситаси, балки бошқа гаджетларни қувватлантира оладиган ташқи аккумулятор вазифасини ҳам бажариши билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги моделнинг энг асосий устунлиги унинг 3700 мАс сиғимли улкан аккумуляторидир. Бу кўрсаткич тугмали телефонлар учун рекорд даража ҳисобланади ва қурилманинг кутиш режимида 44 кунгача қувватсиз ишлашини таъминлайди. Ўзбекистон каби ҳудудларда, айниқса узоқ муддатли сафарлар ёки электр энергияси узилиши эҳтимоли бўлган чекка ҳудудларда бундай автономлик ўта муҳим аҳамиятга эга.
Қувват манбаи ва техник имкониятларНокиа 300 4G Повер Банк модели номидан кўриниб турибдики, у тескари зарядлаш функциясига эга. Қурилма 5 В қувват билан смартфон ёки қулоқчинларни қувватлантириши мумкин. Телефоннинг ўзи эса замонавий USB-C порти орқали 18 В тезликда қувват олади. Бу тугмали телефонлар орасида кам учрайдиган технологик ечимдир.
Қурилма 2,4 дюймли ҚВГА аниқлигидаги дисплей ва 0,3 мегапикселли камера билан жиҳозланган. Шунингдек, у IP65 стандарти бўйича ҳимояланган корпусга эга бўлиб, бу уни чанг ва сув сачрашидан асрайди. Саёҳатчилар ва экстремал шароитда ишловчилар учун мўлжалланган ушбу моделда ўта кучли светодиодли фонар ҳам мавжуд. Маълумотларга кўра, ушбу фонарнинг ёрқинлиги iPhone 16 Pro смартфонининг чақноғидан (вспишка) икки баравар кучлироқдир.
Замонавий алоқа ва мультимедиаНокиа 300 4G Повер Банк фақатгина қувват билан чекланиб қолмай, замонавий алоқа стандартларини ҳам қўллаб-қувватлайди. Қурилма 4G тармоқларида ишлай олади, бу эса овозли қўнғироқлар сифатини оширади. Мультимедиа ихлосмандлари учун қуйидаги имкониятлар кўзда тутилган:
- 32 GB гача бўлган микроСД хотира карталарини қўллаб-қувватлаш;
- Bluetooth модули ва 3,5 мм ли қулоқчин тирқиши;
- Ўрнатилган медиа плеер ва ФМ-радио;
- Юқори чидамлиликка эга корпус дизайни.
…