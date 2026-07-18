Родри Мессини энг буюк деб атади, аммо бир жиҳатни урғулади

·0·Спорт
Родри Мессини энг буюк деб атади, аммо бир жиҳатни урғулади

Испания миллий жамоаси яримҳимоячиси Родри 2026 йилги жаҳон чемпионати финали олдидан Лионел Мессига юксак баҳо берди. У аргентиналик сардорни футбол тарихидаги энг буюк ўйинчи деб атаган бўлса-да, финалдаги хавф фақат бир футболчи билан чекланмаслигини таъкидлади.

Испания ва Аргентина ўртасидаги ҳал қилувчи баҳсда индивидуал маҳоратдан кўра жамоавий ўйин устун келиши мумкин.

«Унинг кимлигини тушунтириш шарт эмас»

Ўйин олдидан ташкил этилган матбуот анжуманида Родридан Аргентина етакчиси ҳақида сўралди.

«Менимча, унинг ким эканини алоҳида тушунтиришнинг ҳожати йўқ. Лионел — тарихдаги энг буюк футболчи», — деди Испания яримҳимоячиси.

Родри Мессининг нафақат майдондаги маҳорати, балки жамоадаги етакчилик ролини ҳам алоҳида қайд этди.

Аргентина фақат Мессидан иборат эмас

Испаниялик футболчи финал олдидан барча эътиборни фақат Мессига қаратиш хато бўлишини айтди.

«У жамоанинг ҳақиқий етакчисига айланган, аммо Аргентина фақат Мессидан иборат эмас», — дея қўшимча қилди Родри.

Аргентина таркибида ҳал қилувчи вазиятларда натижага таъсир кўрсата оладиган бошқа юқори савияли футболчилар ҳам бор. Шу сабабли Испания рақибга қарши жамоавий режа асосида ҳаракат қилиши кутилмоқда.

Финалда жамоавий ўйин ҳал қилувчи бўлади

Родрининг фикрича, ҳар икки финалчи ҳам энг кучли жиҳатларини футболчилар бир бутун механизм сифатида ҳаракат қилганида намойиш этади.

«Менимча, Испания ҳам, Аргентина ҳам энг яхши ўйинини айнан жамоа сифатида кўрсатади», — деди у.

Бу баёнот финалнинг фақат Месси ва испаниялик юлдузлар қарама-қаршилиги эмас, балки икки хил футбол мактаби ўртасидаги катта тактик жанг бўлишини англатади.

Жаҳон кубоги тақдири бир ўйинда ҳал бўлади

Испания ва Аргентина 19 июлдан 20 июлга ўтар кечаси 2026 йилги жаҳон чемпионати финалида ўзаро тўқнаш келади.

Аввалроқ Родри ушбу мусобақага фақат иштирок этиш учун эмас, жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш мақсадида келганини айтган эди. Энди унинг бу орзусига эришиши учун тарихдаги энг буюк деб атаган футболчиси бошчилигидаги Аргентина тўсиғидан ўтиши керак.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси 39 ёшида ЖЧ-2026 статистикасида биринчи ўринларни эгалламоқдаМесси 39 ёшида ЖЧ-2026 статистикасида биринчи ўринларни эгалламоқдаБугун, 10:54Дешам сўнгги ўйини олдидан футболчиларга мурожаат қилдиДешам сўнгги ўйини олдидан футболчиларга мурожаат қилдиБугун, 10:37Тухел яримфиналдаги мағлубиятдан кейин барча айбни ўз зиммасига олдиТухел яримфиналдаги мағлубиятдан кейин барча айбни ўз зиммасига олдиБугун, 10:17Лионель Скалони Испанияга қарши финал ўйини режасини очиқладиЛионель Скалони Испанияга қарши финал ўйини режасини очиқладиБугун, 10:14Инфантино Трампнинг ЖЧ-2026даги ролини алоҳида эътироф этдиИнфантино Трампнинг ЖЧ-2026даги ролини алоҳида эътироф этдиБугун, 09:42Тожиев дербидан кейин «Пахтакор» футболчиларини қаттиқ танқид қилдиТожиев дербидан кейин «Пахтакор» футболчиларини қаттиқ танқид қилдиБугун, 09:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди