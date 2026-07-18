Родри Мессини энг буюк деб атади, аммо бир жиҳатни урғулади
Испания миллий жамоаси яримҳимоячиси Родри 2026 йилги жаҳон чемпионати финали олдидан Лионел Мессига юксак баҳо берди. У аргентиналик сардорни футбол тарихидаги энг буюк ўйинчи деб атаган бўлса-да, финалдаги хавф фақат бир футболчи билан чекланмаслигини таъкидлади.
Испания ва Аргентина ўртасидаги ҳал қилувчи баҳсда индивидуал маҳоратдан кўра жамоавий ўйин устун келиши мумкин.
«Унинг кимлигини тушунтириш шарт эмас»
Ўйин олдидан ташкил этилган матбуот анжуманида Родридан Аргентина етакчиси ҳақида сўралди.
«Менимча, унинг ким эканини алоҳида тушунтиришнинг ҳожати йўқ. Лионел — тарихдаги энг буюк футболчи», — деди Испания яримҳимоячиси.
Родри Мессининг нафақат майдондаги маҳорати, балки жамоадаги етакчилик ролини ҳам алоҳида қайд этди.
Аргентина фақат Мессидан иборат эмас
Испаниялик футболчи финал олдидан барча эътиборни фақат Мессига қаратиш хато бўлишини айтди.
«У жамоанинг ҳақиқий етакчисига айланган, аммо Аргентина фақат Мессидан иборат эмас», — дея қўшимча қилди Родри.
Аргентина таркибида ҳал қилувчи вазиятларда натижага таъсир кўрсата оладиган бошқа юқори савияли футболчилар ҳам бор. Шу сабабли Испания рақибга қарши жамоавий режа асосида ҳаракат қилиши кутилмоқда.
Финалда жамоавий ўйин ҳал қилувчи бўлади
Родрининг фикрича, ҳар икки финалчи ҳам энг кучли жиҳатларини футболчилар бир бутун механизм сифатида ҳаракат қилганида намойиш этади.
«Менимча, Испания ҳам, Аргентина ҳам энг яхши ўйинини айнан жамоа сифатида кўрсатади», — деди у.
Бу баёнот финалнинг фақат Месси ва испаниялик юлдузлар қарама-қаршилиги эмас, балки икки хил футбол мактаби ўртасидаги катта тактик жанг бўлишини англатади.
Жаҳон кубоги тақдири бир ўйинда ҳал бўлади
Испания ва Аргентина 19 июлдан 20 июлга ўтар кечаси 2026 йилги жаҳон чемпионати финалида ўзаро тўқнаш келади.
Аввалроқ Родри ушбу мусобақага фақат иштирок этиш учун эмас, жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш мақсадида келганини айтган эди. Энди унинг бу орзусига эришиши учун тарихдаги энг буюк деб атаган футболчиси бошчилигидаги Аргентина тўсиғидан ўтиши керак.
…