Олимлар ҳаёт бўлиши мумкин яна бир сайёрани аниқлади

·0·Дунё
Олимлар ҳаёт бўлиши мумкин яна бир сайёрани аниқлади

Қуёш тизимидан ташқарида ҳаёт излаш бўйича илмий тадқиқотлар яна бир муҳим натижани тақдим этди. Олимлар Ердан тахминан 25 ёруғлик йили узоқликда, Жираф (Камелопардалис) юлдуз туркумида жойлашган GJ 3378b сайёраси ердан ташқаридаги ҳаёт учун энг истиқболли номзодлардан бири бўлиши мумкинлигини маълум қилди. Янги тадқиқот натижалари The Astrophysical Journal илмий журналида эълон қилинди.

Калифорния университети (Ирвайн) олимларининг таъкидлашича, мазкур сайёра ўз юлдузидан Ер Қуёшдан оладиган иссиқлик ва радиация миқдорининг тахминан 90 фоизини қабул қилади. Бу эса унинг яшаш учун қулай ҳудуд — яъни суюқ сув сақланиши мумкин бўлган «ҳаёт зонаси»да жойлашганини англатади. Мутахассислар фикрича, айнан суюқ сувнинг мавжуд бўлиши ҳаёт шаклланиши учун энг муҳим омиллардан бири ҳисобланади.

Бироқ ҳозирги технологиялар билан инсоният ушбу сайёрага етиб бориш имкониятига эга эмас. Ҳисоб-китобларга кўра, агар инсон Apollo-10 космик кемасининг тахминан 11,1 км/с тезлигида ҳаракатланса ҳам, GJ 3378b'гача бўлган парвоз қарийб 675 минг йил давом этган бўларди.

Дастлаб ушбу осмон жисми газ гиганти деб баҳоланган эди. 2024 йилда кашф этилганидан кейин француз олимлари унинг массаси Ер массасидан тахминан 5,26 баравар катта эканини аниқлаб, уни зич водород атмосферасига эга бўлган «мини-Нептун» туридаги сайёра сифатида таснифлаган. Бундай атмосфера эса суюқ сув мавжуд бўлиш эҳтимолини камайтиради, деб ҳисобланган.

Ҳозирда олимларни энг кўп қизиқтираётган масала — GJ 3378b ўз юлдузидан келадиган кучли радиация ва заррачалар оқими таъсирига қарамай атмосферасини сақлаб қолганми ёки йўқми, деган саволдир. Афсуски, буни ҳозирча бевосита текшириш имкони мавжуд эмас. Чунки Ердан кузатилганда сайёра ўз юлдузи олдидан ўтмайди ва шу сабабли James Webb космик телескопи унинг атмосферасини таҳлил қила олмайди.

Мутахассислар фикрича, GJ 3378b ҳақида янада аниқ маълумотлар олиш ва эҳтимолий ҳаёт изларини ўрганиш имкони келажакда пайдо бўлади. Хусусан, NASA 2040-йилларда ишга туширишни режалаштираётган Habitable Worlds Observatory каби янги авлод космик расадхоналари бу каби сайёраларни чуқурроқ тадқиқ қилиш имкониятини тақдим этиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венгрия яна тўсиқ бўлди: Украинанинг ЕИга аъзо бўлиши хавф остидами?Венгрия яна тўсиқ бўлди: Украинанинг ЕИга аъзо бўлиши хавф остидами?Бугун, 10:00Украинада даҳшатли кеча: Россия оммавий ракета ва бомба зарбаларини бердиУкраинада даҳшатли кеча: Россия оммавий ракета ва бомба зарбаларини бердиБугун, 09:48Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашдиОёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашдиБугун, 05:23Фаластинда уйлар бузилиши яна оғриқли манзараларга сабаб бўлдиФаластинда уйлар бузилиши яна оғриқли манзараларга сабаб бўлдиБугун, 05:18Исроил маҳбуслар қочмаслиги учун қамоқхонани тимсоҳлар билан ўрамоқчиИсроил маҳбуслар қочмаслиги учун қамоқхонани тимсоҳлар билан ўрамоқчиБугун, 03:18Тарихда илк бор роботлар MMA жангида ўзаро беллашдиТарихда илк бор роботлар MMA жангида ўзаро беллашдиКеча, 21:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?