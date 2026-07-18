Англия терма жамоасининг 2030-йилги Жаҳон чемпионатидаги тахминий таркиби эълон қилинди
Англия терма жамоасининг 1966-йилдан буён давом этаётган йирик турнирлардаги ғалабасиз серияси яна бир неча йилга узаядиган бўлди. Яқинда якунига етган турнирда Аргентина терма жамоасидан қабул қилинган мағлубият "уч шерлар"ни навбатдаги чемпионлик орзусидан маҳрум этди. Эндиликда мутахассислар ва мухлислар эътибори 2030-йилда Испания, Португалия ва Марокаш мезбонлик қиладиган навбатдаги Жаҳон чемпионатига қаратилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри таҳлилчиларининг фикрича, 2030-йилги мундиалга келиб Англия терма жамоаси таркибида туб бурилишлар юз беради. Ҳозирги кунда жамоанинг асосий устунлари ҳисобланган Гарри Кейн ва Жордан Пиккфорд каби юлдузлар ўз ўрнини ёш иқтидорларга бўшатиб бериши кутилмоқда. Бу даврга келиб жамоани ким бошқариши ҳозирча номаълум бўлса-да, номзодлар орасида Пеп Гуардиола, Эддие Ҳове ва Лее Карслей каби мутахассислар тилга олинмоқда.
Дарвоза чизиғидаги янги даврКўп йиллардан буён Англия дарвозасини дахлсиз сақлаб келаётган Жордан Пиккфорд 2028-йилги Европа чемпионатидан сўнг халқаро фаолиятини якунлаши мумкин. Унинг ўрнини эгаллашга асосий номзод сифатида Джеймс Траффорд кўрилмоқда. Ҳозирда Манчестер Сити аъзоси ҳисобланган ва мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиш учун клубини алмаштиришга тайёрланаётган Траффорд 2030-йилда 27 ёшга тўлади.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, Джеймс Траффорднинг маҳорати ва совуққонлиги уни Англиянинг биринчи рақамли посбонига айлантириш учун етарли. У аллақачон терма жамоа тизимида ўз ўрнига эга ва келажакда Пиккфорднинг муносиб давомчиси бўлиши кутилмоқда.
Келажак юлдузлари: Max Доумен ва Рио НгумохаҲужум чизиғида Гарри Кейннинг ўрнини босиш осон бўлмайди, бироқ Англия академияларида янги авлод вакиллари етишиб чиқмоқда. Хусусан, Max Доумен ва Рио Нгумоха каби ёш иқтидорлар 2030-йилги таркибнинг асосий фигураларига айланиши башорат қилинмоқда. Ушбу футболчилар ўзларининг техник имкониятлари ва гол сезиш қобилияти билан ҳозирданоқ скаутлар эътиборини тортган.
Шунингдек, 2030-йилги таркибда қуйидаги ўзгаришлар кутилмоқда:
- Ҳимоя марказида тажрибали ва ёш ижрочиларнинг уйғунлиги;
- Ярим ҳимояда Жуд Беллингем ва Деклан Рисе каби етакчиларнинг тажрибаси;
- Қанотларда тезкор ва креатив ёш футболчиларнинг пайдо бўлиши;
- Ҳужумда Гарри Кейннинг ўрнига янги "тўққизлик"нинг шаклланиши.
…