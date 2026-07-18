Англия терма жамоасининг 2030-йилги Жаҳон чемпионатидаги тахминий таркиби эълон қилинди

·46·Спорт
Англия терма жамоасининг 2030-йилги Жаҳон чемпионатидаги тахминий таркиби эълон қилинди

Англия терма жамоасининг 1966-йилдан буён давом этаётган йирик турнирлардаги ғалабасиз серияси яна бир неча йилга узаядиган бўлди. Яқинда якунига етган турнирда Аргентина терма жамоасидан қабул қилинган мағлубият "уч шерлар"ни навбатдаги чемпионлик орзусидан маҳрум этди. Эндиликда мутахассислар ва мухлислар эътибори 2030-йилда Испания, Португалия ва Марокаш мезбонлик қиладиган навбатдаги Жаҳон чемпионатига қаратилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри таҳлилчиларининг фикрича, 2030-йилги мундиалга келиб Англия терма жамоаси таркибида туб бурилишлар юз беради. Ҳозирги кунда жамоанинг асосий устунлари ҳисобланган Гарри Кейн ва Жордан Пиккфорд каби юлдузлар ўз ўрнини ёш иқтидорларга бўшатиб бериши кутилмоқда. Бу даврга келиб жамоани ким бошқариши ҳозирча номаълум бўлса-да, номзодлар орасида Пеп Гуардиола, Эддие Ҳове ва Лее Карслей каби мутахассислар тилга олинмоқда.

Дарвоза чизиғидаги янги давр

Кўп йиллардан буён Англия дарвозасини дахлсиз сақлаб келаётган Жордан Пиккфорд 2028-йилги Европа чемпионатидан сўнг халқаро фаолиятини якунлаши мумкин. Унинг ўрнини эгаллашга асосий номзод сифатида Джеймс Траффорд кўрилмоқда. Ҳозирда Манчестер Сити аъзоси ҳисобланган ва мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиш учун клубини алмаштиришга тайёрланаётган Траффорд 2030-йилда 27 ёшга тўлади.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, Джеймс Траффорднинг маҳорати ва совуққонлиги уни Англиянинг биринчи рақамли посбонига айлантириш учун етарли. У аллақачон терма жамоа тизимида ўз ўрнига эга ва келажакда Пиккфорднинг муносиб давомчиси бўлиши кутилмоқда.

Келажак юлдузлари: Max Доумен ва Рио Нгумоха

Ҳужум чизиғида Гарри Кейннинг ўрнини босиш осон бўлмайди, бироқ Англия академияларида янги авлод вакиллари етишиб чиқмоқда. Хусусан, Max Доумен ва Рио Нгумоха каби ёш иқтидорлар 2030-йилги таркибнинг асосий фигураларига айланиши башорат қилинмоқда. Ушбу футболчилар ўзларининг техник имкониятлари ва гол сезиш қобилияти билан ҳозирданоқ скаутлар эътиборини тортган.

Шунингдек, 2030-йилги таркибда қуйидаги ўзгаришлар кутилмоқда:

  • Ҳимоя марказида тажрибали ва ёш ижрочиларнинг уйғунлиги;
  • Ярим ҳимояда Жуд Беллингем ва Деклан Рисе каби етакчиларнинг тажрибаси;
  • Қанотларда тезкор ва креатив ёш футболчиларнинг пайдо бўлиши;
  • Ҳужумда Гарри Кейннинг ўрнига янги "тўққизлик"нинг шаклланиши.
Англия футболи учун 2030-йилги Жаҳон чемпионати нафақат навбатдаги турнир, балки янги авлоднинг ўз имкониятларини намойиш этиш учун олтин имконият бўлиши мумкин. Томас Тухельнинг шартномаси 2028-йилгача эканлигини ҳисобга олсак, мундиалга жамоани бутунлай янги фалсафага эга мураббий олиб чиқиши ҳақиқатга яқинроқдир.

АнглияФутболЖаҳон ЧемпионатиГарри КейнЖордан Пиккфорд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Скалони: Лионель Месси — футбол тарихидаги энг буюк ўйинчиЛионель Скалони: Лионель Месси — футбол тарихидаги энг буюк ўйинчиБугун, 12:35ЖЧ-2026 финалига тайинловни эшитган Винчич нега йиғлаб юборди?ЖЧ-2026 финалига тайинловни эшитган Винчич нега йиғлаб юборди?Бугун, 12:22Ламине Ямал ва Лионель Месси: Тарихий суратдан Жаҳон чемпионати финалигача бўлган йўлЛамине Ямал ва Лионель Месси: Тарихий суратдан Жаҳон чемпионати финалигача бўлган йўлБугун, 12:13Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигачаТотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигачаБугун, 12:04Моуринью «Реал»даги асосий ва бошқалардан устун 6 футболчини танладиМоуринью «Реал»даги асосий ва бошқалардан устун 6 футболчини танладиБугун, 11:59Родри Мессини энг буюк деб атади, аммо бир жиҳатни урғуладиРодри Мессини энг буюк деб атади, аммо бир жиҳатни урғуладиБугун, 11:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди