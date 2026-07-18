Эрон АҚШнинг Баҳрайндаги сунъий интеллект маркази йўқ қилинганини эълон қилди
Эрон Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси (КСИР) Яқин Шарқдаги Америка кучларига тегишли объектларга қарши навбатдаги ҳарбий операция ўтказилганини маълум қилди. Расмий Теҳроннинг даъвосига кўра, мазкур ҳужум натижасида АҚШнинг Баҳрайндаги асосий сунъий интеллект маркази бутунлай яксон қилинган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эрон томонининг таъкидлашича, ушбу технологик марказдан Америка ҳарбийлари минтақадаги зарбаларни йўналтириш ва операцияларни мувофиқлаштириш мақсадларида фойдаланиб келган. Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси ушбу ҳаракатни Вашингтоннинг минтақадаги фаолиятига нисбатан кескин жавоб чораси сифатида баҳоламоқда.
Минтақавий хавфсизлик ва технологик объектларЭрон ҳарбий раҳбарияти ушбу ҳужумни АҚШ томонидан амалга оширилган ва Теҳрон "ҳарбий жиноятлар" деб атаган ҳаракатларга нисбатан муносиб қайтарилган зарба деб атади. Бу воқеа минтақада давом этаётган геосиёсий кескинликнинг янги босқичга кўтарилганидан далолат беради, чунки эндиликда нишонлар қаторига юқори технологияли инфратузилмалар ҳам киритилмоқда.
Маълумотларга кўра, Баҳрайндаги ушбу марказ сунъий интеллект алгоритмлари ёрдамида маълумотларни таҳлил қилиш ва жанговар вазифаларни автоматлаштиришда муҳим рол ўйнаган. Эрон томони бундай объектларнинг йўқ қилиниши АҚШнинг минтақадаги ҳарбий салоҳиятига сезиларли зарба бўлишини кутмоқда.
Бундан ташқари, Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси баёнотида келгусида ҳам АҚШ ҳарбий базалари жойлашган мамлакатлардаги Америка саноат ва технологик объектларига зарбалар давом эттирилиши билан таҳдид қилинган. Бу эса минтақадаги бошқа давлатлар учун ҳам хавфсизлик чораларини қайта кўриб чиқиш заруриятини туғдиради.
Ҳозирча АҚШ Мудофаа вазирлиги ёки Баҳрайн расмийлари ушбу баёнот юзасидан батафсил изоҳ бергани йўқ. Одатда бундай вазиятларда томонлар талофатлар ва вайронагарчиликлар кўламини турлича талқин қилади, бироқ сунъий интеллект марказининг нишонга олингани замонавий урушларда технологияларнинг ўрни нақадар муҳимлигини яна бир бор кўрсатмоқда.
Экспертларнинг фикрича, сунъий интеллект тизимларига қилинаётган ҳужумлар кибер ва жисмоний урушнинг уйғунлашган шакли бўлиб, келгусида бундай стратегик объектлар асосий нишонларга айланиши мумкин. Эроннинг ушбу баёноти Яқин Шарқдаги вазиятни янада мураккаблаштириши ва халқаро ҳамжамиятнинг диққат марказида қолиши шубҳасиз.
…