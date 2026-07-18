Эрон АҚШнинг Баҳрайндаги сунъий интеллект маркази йўқ қилинганини эълон қилди

·44·Техно
Эрон АҚШнинг Баҳрайндаги сунъий интеллект маркази йўқ қилинганини эълон қилди

Эрон Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси (КСИР) Яқин Шарқдаги Америка кучларига тегишли объектларга қарши навбатдаги ҳарбий операция ўтказилганини маълум қилди. Расмий Теҳроннинг даъвосига кўра, мазкур ҳужум натижасида АҚШнинг Баҳрайндаги асосий сунъий интеллект маркази бутунлай яксон қилинган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эрон томонининг таъкидлашича, ушбу технологик марказдан Америка ҳарбийлари минтақадаги зарбаларни йўналтириш ва операцияларни мувофиқлаштириш мақсадларида фойдаланиб келган. Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси ушбу ҳаракатни Вашингтоннинг минтақадаги фаолиятига нисбатан кескин жавоб чораси сифатида баҳоламоқда.

Минтақавий хавфсизлик ва технологик объектлар

Эрон ҳарбий раҳбарияти ушбу ҳужумни АҚШ томонидан амалга оширилган ва Теҳрон "ҳарбий жиноятлар" деб атаган ҳаракатларга нисбатан муносиб қайтарилган зарба деб атади. Бу воқеа минтақада давом этаётган геосиёсий кескинликнинг янги босқичга кўтарилганидан далолат беради, чунки эндиликда нишонлар қаторига юқори технологияли инфратузилмалар ҳам киритилмоқда.

Маълумотларга кўра, Баҳрайндаги ушбу марказ сунъий интеллект алгоритмлари ёрдамида маълумотларни таҳлил қилиш ва жанговар вазифаларни автоматлаштиришда муҳим рол ўйнаган. Эрон томони бундай объектларнинг йўқ қилиниши АҚШнинг минтақадаги ҳарбий салоҳиятига сезиларли зарба бўлишини кутмоқда.

Бундан ташқари, Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси баёнотида келгусида ҳам АҚШ ҳарбий базалари жойлашган мамлакатлардаги Америка саноат ва технологик объектларига зарбалар давом эттирилиши билан таҳдид қилинган. Бу эса минтақадаги бошқа давлатлар учун ҳам хавфсизлик чораларини қайта кўриб чиқиш заруриятини туғдиради.

Ҳозирча АҚШ Мудофаа вазирлиги ёки Баҳрайн расмийлари ушбу баёнот юзасидан батафсил изоҳ бергани йўқ. Одатда бундай вазиятларда томонлар талофатлар ва вайронагарчиликлар кўламини турлича талқин қилади, бироқ сунъий интеллект марказининг нишонга олингани замонавий урушларда технологияларнинг ўрни нақадар муҳимлигини яна бир бор кўрсатмоқда.

Экспертларнинг фикрича, сунъий интеллект тизимларига қилинаётган ҳужумлар кибер ва жисмоний урушнинг уйғунлашган шакли бўлиб, келгусида бундай стратегик объектлар асосий нишонларга айланиши мумкин. Эроннинг ушбу баёноти Яқин Шарқдаги вазиятни янада мураккаблаштириши ва халқаро ҳамжамиятнинг диққат марказида қолиши шубҳасиз.

ЭронАҚШБаҳрайнСунъий ИнтеллектҲарбий Операция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Amazon Веб Сервисес тизимидаги хатолик: Мижозларга триллионлаб долларлик ҳисоблар келдиAmazon Веб Сервисес тизимидаги хатолик: Мижозларга триллионлаб долларлик ҳисоблар келдиБугун, 13:21SpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг қувватли кран ёрдамида Мечазилла минорасини қурмоқдаSpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг қувватли кран ёрдамида Мечазилла минорасини қурмоқдаБугун, 12:59Илон Маскнинг Колоссус суперкомпьютери АҚШ Мудофаа вазирлиги хизматига ўтиши мумкинИлон Маскнинг Колоссус суперкомпьютери АҚШ Мудофаа вазирлиги хизматига ўтиши мумкинБугун, 11:54Ироқ Starlink билан расмий келишувга эришди: мамлакатда сунъий йўлдош интернети ишга тушадиИроқ Starlink билан расмий келишувга эришди: мамлакатда сунъий йўлдош интернети ишга тушадиБугун, 10:51Сунъий интеллект ортидан келаётган бойликлар: Дунёда маблағларни қайта тақсимлаш вақти келдими?Сунъий интеллект ортидан келаётган бойликлар: Дунёда маблағларни қайта тақсимлаш вақти келдими?Бугун, 10:00Қуёш бағрида кутилганидан анча кўп кумуш борлиги аниқландиҚуёш бағрида кутилганидан анча кўп кумуш борлиги аниқландиБугун, 09:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди