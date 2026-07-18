Месси 39 ёшида ЖЧ-2026 статистикасида биринчи ўринларни эгалламоқда

·55·Спорт
Месси 39 ёшида ЖЧ-2026 статистикасида биринчи ўринларни эгалламоқда

Лионель Месси ЖЧ-2026da ёшига қарамай Аргентина терма жамоаси ўйинида ҳал қилувчи рол ўйнамоқда. 39 ёшли ҳужумчи турнирда бир қатор асосий статистик кўрсаткичлар бўйича биринчи ўринда турибди.

Месси ҳисобида 8 та гол бор. У голлар сони бўйича етакчи сифатида қайд этилган. Шунингдек, гол ва голли узатмалар жамланмасида ҳам у 12 та натижали ҳаракат билан биринчи ўринни эгаллаган.

Аргентиналик футболчи ҳужумларни ташкил қилишда ҳам фаол. У 25 та муваффақиятли рақибларини алдаб ўтган. Бу икки кўрсаткичда ҳам Месси биринчи ўринда.

Аниқ узатмалар бўйича унинг ҳисобида 19 та пас бор. Дарвоза томон йўлланган зарбалар сони эса 35 тага етган. Бу кўрсаткич ҳам турнирдаги энг яхши натижа сифатида кўрсатилган.

Мессининг рақамлари Аргентина учун у ҳали ҳам марказий ўйинчи эканини кўрсатади. У жамоанинг ҳужумларини бошлаб беради, рақиб ҳимоясини ўзига тортади ва зарур пайтда ўйинни якунлашни ҳам ўз зиммасига олади.

Аргентина финалда Испанияга қарши майдонга тушиши кутилмоқда. Финал олдидан Мессининг ушбу статистикаси жамоа ҳужумда кўп жиҳатдан унга таяниб келаётганини тасдиқлайди.

МессиЛионель МессиАргентинаЖЧ-2026ИспанияФинал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родри Мессини энг буюк деб атади, аммо бир жиҳатни урғуладиРодри Мессини энг буюк деб атади, аммо бир жиҳатни урғуладиБугун, 11:53Дешам сўнгги ўйини олдидан футболчиларга мурожаат қилдиДешам сўнгги ўйини олдидан футболчиларга мурожаат қилдиБугун, 10:37Тухел яримфиналдаги мағлубиятдан кейин барча айбни ўз зиммасига олдиТухел яримфиналдаги мағлубиятдан кейин барча айбни ўз зиммасига олдиБугун, 10:17Лионель Скалони Испанияга қарши финал ўйини режасини очиқладиЛионель Скалони Испанияга қарши финал ўйини режасини очиқладиБугун, 10:14Инфантино Трампнинг ЖЧ-2026даги ролини алоҳида эътироф этдиИнфантино Трампнинг ЖЧ-2026даги ролини алоҳида эътироф этдиБугун, 09:42Тожиев дербидан кейин «Пахтакор» футболчиларини қаттиқ танқид қилдиТожиев дербидан кейин «Пахтакор» футболчиларини қаттиқ танқид қилдиБугун, 09:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди