Месси 39 ёшида ЖЧ-2026 статистикасида биринчи ўринларни эгалламоқда
Лионель Месси ЖЧ-2026da ёшига қарамай Аргентина терма жамоаси ўйинида ҳал қилувчи рол ўйнамоқда. 39 ёшли ҳужумчи турнирда бир қатор асосий статистик кўрсаткичлар бўйича биринчи ўринда турибди.
Месси ҳисобида 8 та гол бор. У голлар сони бўйича етакчи сифатида қайд этилган. Шунингдек, гол ва голли узатмалар жамланмасида ҳам у 12 та натижали ҳаракат билан биринчи ўринни эгаллаган.
Аргентиналик футболчи ҳужумларни ташкил қилишда ҳам фаол. У 25 та муваффақиятли рақибларини алдаб ўтган. Бу икки кўрсаткичда ҳам Месси биринчи ўринда.
Аниқ узатмалар бўйича унинг ҳисобида 19 та пас бор. Дарвоза томон йўлланган зарбалар сони эса 35 тага етган. Бу кўрсаткич ҳам турнирдаги энг яхши натижа сифатида кўрсатилган.
Мессининг рақамлари Аргентина учун у ҳали ҳам марказий ўйинчи эканини кўрсатади. У жамоанинг ҳужумларини бошлаб беради, рақиб ҳимоясини ўзига тортади ва зарур пайтда ўйинни якунлашни ҳам ўз зиммасига олади.
Аргентина финалда Испанияга қарши майдонга тушиши кутилмоқда. Финал олдидан Мессининг ушбу статистикаси жамоа ҳужумда кўп жиҳатдан унга таяниб келаётганини тасдиқлайди.
…