Кореяга иш ваъдаси: икки фуқаро 15 минг доллардан айрилди

·21·Жамият
Кореяга иш ваъдаси: икки фуқаро 15 минг доллардан айрилди

Тошкент вилоятида икки нафар фуқарони Корея Республикасига ишга жўнатишни ваъда қилиб, улардан жами 15 минг АҚШ доллари олган шахснинг ҳаракатлари фош этилди. Текширув давомида маблағларнинг бир қисми жабрланувчиларга қайтарилди.

Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, айни пайтда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Фуқароларга Кореяда иш ваъда қилинган

Бош прокуратура ҳузуридаги департаментнинг Нурафшон шаҳри бўлими томонидан ўтказилган терговга қадар текширувда хорижга ишга юбориш билан боғлиқ фирибгарлик аломатлари аниқланган.

Маълум қилинишича, муқаддам судланган фуқаро М.А. икки нафар фуқарони Корея Республикасига ишга жойлаштириб қўйишни ваъда қилган.

У фуқароларнинг ишончига кириб, улардан жами 15 минг АҚШ долларини олгани айтилмоқда.

Маблағларнинг бир қисми қайтарилди

Терговга қадар текширув жараёнида олинган пуллар ҳисобидан жабрланувчиларга:

  • 100 АҚШ доллари;

  • 22,8 миллион сўм қайтарилди.

Маблағларни қайтариш жараёни процессуал тартибда расмийлаштирилган.

Жиноят иши қўзғатилди

Мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят иши қўзғатилди.

Ҳозирда пулларнинг қолган қисмининг тақдири, ҳодисада бошқа шахсларнинг иштироки ва ишга жўнатиш бўйича берилган ваъдаларнинг барча тафсилотларини аниқлашга қаратилган тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Фуқароларга хорижда ишлаш масаласида фақат расмий ваколатга эга ташкилотларга мурожаат қилиш, норасмий воситачиларга катта миқдорда пул бермаслик тавсия этилади. Шахснинг айбдорлиги фақат суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан белгиланади.

Корея РеспубликасиТошкентНурафшон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla ҳайдовчисига қаттиқ жазо: ҳуқуқидан маҳрум қилинди (видео)Tesla ҳайдовчисига қаттиқ жазо: ҳуқуқидан маҳрум қилинди (видео)Бугун, 11:30Тошкентда низоли оилалар билан профилактик суҳбатлар ўтказилдиТошкентда низоли оилалар билан профилактик суҳбатлар ўтказилдиБугун, 11:02Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидаги сиз кўрмаган видео...Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидаги сиз кўрмаган видео...Бугун, 10:452026/2027-ўқув йили учун ОТМларига қабул квоталари тасдиқланди2026/2027-ўқув йили учун ОТМларига қабул квоталари тасдиқландиБугун, 09:57Жазирама кундан кейин тошкентликлар фавворалар атрофида ҳордиқ чиқармоқдаЖазирама кундан кейин тошкентликлар фавворалар атрофида ҳордиқ чиқармоқдаБугун, 05:27Яккасаройдаги қурилиши тугалланмаган кўп қаватли бинода ёнғин юз бердиЯккасаройдаги қурилиши тугалланмаган кўп қаватли бинода ёнғин юз бердиКеча, 18:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда