Кореяга иш ваъдаси: икки фуқаро 15 минг доллардан айрилди
Тошкент вилоятида икки нафар фуқарони Корея Республикасига ишга жўнатишни ваъда қилиб, улардан жами 15 минг АҚШ доллари олган шахснинг ҳаракатлари фош этилди. Текширув давомида маблағларнинг бир қисми жабрланувчиларга қайтарилди.
Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, айни пайтда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Фуқароларга Кореяда иш ваъда қилинган
Бош прокуратура ҳузуридаги департаментнинг Нурафшон шаҳри бўлими томонидан ўтказилган терговга қадар текширувда хорижга ишга юбориш билан боғлиқ фирибгарлик аломатлари аниқланган.
Маълум қилинишича, муқаддам судланган фуқаро М.А. икки нафар фуқарони Корея Республикасига ишга жойлаштириб қўйишни ваъда қилган.
У фуқароларнинг ишончига кириб, улардан жами 15 минг АҚШ долларини олгани айтилмоқда.
Маблағларнинг бир қисми қайтарилди
Терговга қадар текширув жараёнида олинган пуллар ҳисобидан жабрланувчиларга:
100 АҚШ доллари;
22,8 миллион сўм қайтарилди.
Маблағларни қайтариш жараёни процессуал тартибда расмийлаштирилган.
Жиноят иши қўзғатилди
Мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят иши қўзғатилди.
Ҳозирда пулларнинг қолган қисмининг тақдири, ҳодисада бошқа шахсларнинг иштироки ва ишга жўнатиш бўйича берилган ваъдаларнинг барча тафсилотларини аниқлашга қаратилган тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Фуқароларга хорижда ишлаш масаласида фақат расмий ваколатга эга ташкилотларга мурожаат қилиш, норасмий воситачиларга катта миқдорда пул бермаслик тавсия этилади. Шахснинг айбдорлиги фақат суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан белгиланади.
…