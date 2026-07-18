Ламине Ямал ва Лионель Месси: Тарихий суратдан Жаҳон чемпионати финалигача бўлган йўл

·49·Спорт
Ламине Ямал ва Лионель Месси: Тарихий суратдан Жаҳон чемпионати финалигача бўлган йўл

Футбол олами навбатдаги буюк давр алмашинуви остонасида турибди. 2007-йилда СПОРТ нашри хайрия календари учун ташкил этган суратга тушиш жараёнида 20 ёшли Лионель Месси бир неча ҳафталик чақалоқни чўмилтираётгани акс этган кадр бугун ҳақиқий афсонага айланди. Ўша чақалоқ бугунги кунда Испания терма жамоаси ва Барселона клубининг асосий юлдузи Ламине Ямал эди. Якшанба куни бўлиб ўтадиган Жаҳон чемпионати финалида ушбу икки қаҳрамоннинг яшил майдонда тўқнаш келиши рамзий маънода тахтнинг ворисга топширилишини англатиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ламине Ямал учун Лионель Месси нафақат ўрнак, балки ягона кумир ҳисобланади. "Менинг бошқа идеалим бўлмаган. Бир марта у билан расмга тушганман, ўшанда ҳали ҳеч ким мени танимасди", — дея эслайди ёш иқтидор эгаси Туттоспорт нашрига берган интервюсида. Ўша пайтда ҳеч ким бу гўдак келажакда Мессининг рекордларини янгилайдиган ягона футболчи бўлишини тасаввур ҳам қилмаган эди. Goal.com таҳлилчиларининг фикрича, бу тасодифий сурат гўёки Мессининг ўз ворисини дуолаётганидек таассурот уйғотади.

Босим остидаги иқтидор

17 ёшли футболчининг елкасига бундай улкан масъулиятни юклаш бироз адолатсиздек туюлиши мумкин. Лионель Месси йигирма йилдан ортиқ вақт давомида барқарор юқори савияда ўйнаб, тарихдаги энг буюк футболчига айланди. Ямал эса эндигина катта футболга қадам қўймоқда. Шунга қарамай, у Барселона асосий таркибида 16 ёшидан буён ўйнаб, ҳар қандай босимга чидамлилигини исботлаб улгурди. Унинг майдондаги ҳаракатлари ва қарор қабул қилиш қобилияти ёшига нисбатан анча улғайганидан далолат беради.

Ямалнинг ўзи бу борада камтарликни сақлаб қолган. "Лионель Месси даражасига етишнинг имкони йўқ, лекин қачондир унга ўхшашни орзу қиламан", — дейди у. Футболчи Матаро кўчаларида ўсган пайтларидаёқ барча қўрқув ва босимларни енгиб ўтганини таъкидлайди. Европа чемпионатидаги қўрқмас ўйинлари ҳам унинг руҳий жиҳатдан нақадар кучли эканини кўрсатиб берди.

Ўзига нисбатан талабчанлик

Ламине Ямалнинг муваффақияти сири фақатгина туғма иқтидорида эмас, балки ўзига нисбатан ўта талабчанлигидадир. У ҳар бир ўйиндан сўнг ўз ҳаракатларини таҳлил қилади ва ҳеч қачон эришган натижаси билан тўхтаб қолмайди. Белгияга қарши чорак финал баҳсидан сўнг у шундай деган эди: "Мен ўзимга нисбатан жуда қаттиққўлман. Қилаётган ишларимдан ҳеч қачон тўлиқ қониқиш ҳосил қилмайман".

Жаҳон чемпионати финали нафақат чемпионлик унвони учун кураш, балки икки авлоднинг буюк учрашувига айланади. Агар Испания ғалаба қозонса, Ямал ўз кумирининг даврини якунлаб, янги эрани бошлаб бериши мумкин. Бу ўйин футбол тарихидаги энг йирик "эстафета топшириш" маросими сифатида ёдда қолиши кутилмоқда.

  • Лионель Месси ва Ламине Ямалнинг илк учрашуви 2007-йилда содир бўлган;
  • Ямал Барселона тарихидаги энг ёш дебютантлардан бири ҳисобланади;
  • У Европа чемпионатлари тарихидаги энг ёш гол муаллифидир.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Ямалнинг йўли энди бошланмоқда. Мессининг мероси дахлсиз бўлса-да, Ламине ўзининг бетакрор услуби билан футбол оламида янги саҳифа очишга тайёр. Якшанба кунги финал эса ушбу афсонавий ҳикоянинг энг ҳаяжонли нуқтаси бўлади.

Ламине ЯмалЛионель МессиБарселонаЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Скалони: Лионель Месси — футбол тарихидаги энг буюк ўйинчиЛионель Скалони: Лионель Месси — футбол тарихидаги энг буюк ўйинчиБугун, 12:35ЖЧ-2026 финалига тайинловни эшитган Винчич нега йиғлаб юборди?ЖЧ-2026 финалига тайинловни эшитган Винчич нега йиғлаб юборди?Бугун, 12:22Англия терма жамоасининг 2030-йилги Жаҳон чемпионатидаги тахминий таркиби эълон қилиндиАнглия терма жамоасининг 2030-йилги Жаҳон чемпионатидаги тахминий таркиби эълон қилиндиБугун, 12:17Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигачаТотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигачаБугун, 12:04Моуринью «Реал»даги асосий ва бошқалардан устун 6 футболчини танладиМоуринью «Реал»даги асосий ва бошқалардан устун 6 футболчини танладиБугун, 11:59Родри Мессини энг буюк деб атади, аммо бир жиҳатни урғуладиРодри Мессини энг буюк деб атади, аммо бир жиҳатни урғуладиБугун, 11:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди