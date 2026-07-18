Ламине Ямал ва Лионель Месси: Тарихий суратдан Жаҳон чемпионати финалигача бўлган йўл
Футбол олами навбатдаги буюк давр алмашинуви остонасида турибди. 2007-йилда СПОРТ нашри хайрия календари учун ташкил этган суратга тушиш жараёнида 20 ёшли Лионель Месси бир неча ҳафталик чақалоқни чўмилтираётгани акс этган кадр бугун ҳақиқий афсонага айланди. Ўша чақалоқ бугунги кунда Испания терма жамоаси ва Барселона клубининг асосий юлдузи Ламине Ямал эди. Якшанба куни бўлиб ўтадиган Жаҳон чемпионати финалида ушбу икки қаҳрамоннинг яшил майдонда тўқнаш келиши рамзий маънода тахтнинг ворисга топширилишини англатиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ламине Ямал учун Лионель Месси нафақат ўрнак, балки ягона кумир ҳисобланади. "Менинг бошқа идеалим бўлмаган. Бир марта у билан расмга тушганман, ўшанда ҳали ҳеч ким мени танимасди", — дея эслайди ёш иқтидор эгаси Туттоспорт нашрига берган интервюсида. Ўша пайтда ҳеч ким бу гўдак келажакда Мессининг рекордларини янгилайдиган ягона футболчи бўлишини тасаввур ҳам қилмаган эди. Goal.com таҳлилчиларининг фикрича, бу тасодифий сурат гўёки Мессининг ўз ворисини дуолаётганидек таассурот уйғотади.
Босим остидаги иқтидор17 ёшли футболчининг елкасига бундай улкан масъулиятни юклаш бироз адолатсиздек туюлиши мумкин. Лионель Месси йигирма йилдан ортиқ вақт давомида барқарор юқори савияда ўйнаб, тарихдаги энг буюк футболчига айланди. Ямал эса эндигина катта футболга қадам қўймоқда. Шунга қарамай, у Барселона асосий таркибида 16 ёшидан буён ўйнаб, ҳар қандай босимга чидамлилигини исботлаб улгурди. Унинг майдондаги ҳаракатлари ва қарор қабул қилиш қобилияти ёшига нисбатан анча улғайганидан далолат беради.
Ямалнинг ўзи бу борада камтарликни сақлаб қолган. "Лионель Месси даражасига етишнинг имкони йўқ, лекин қачондир унга ўхшашни орзу қиламан", — дейди у. Футболчи Матаро кўчаларида ўсган пайтларидаёқ барча қўрқув ва босимларни енгиб ўтганини таъкидлайди. Европа чемпионатидаги қўрқмас ўйинлари ҳам унинг руҳий жиҳатдан нақадар кучли эканини кўрсатиб берди.
Ўзига нисбатан талабчанликЛамине Ямалнинг муваффақияти сири фақатгина туғма иқтидорида эмас, балки ўзига нисбатан ўта талабчанлигидадир. У ҳар бир ўйиндан сўнг ўз ҳаракатларини таҳлил қилади ва ҳеч қачон эришган натижаси билан тўхтаб қолмайди. Белгияга қарши чорак финал баҳсидан сўнг у шундай деган эди: "Мен ўзимга нисбатан жуда қаттиққўлман. Қилаётган ишларимдан ҳеч қачон тўлиқ қониқиш ҳосил қилмайман".
Жаҳон чемпионати финали нафақат чемпионлик унвони учун кураш, балки икки авлоднинг буюк учрашувига айланади. Агар Испания ғалаба қозонса, Ямал ўз кумирининг даврини якунлаб, янги эрани бошлаб бериши мумкин. Бу ўйин футбол тарихидаги энг йирик "эстафета топшириш" маросими сифатида ёдда қолиши кутилмоқда.
- Лионель Месси ва Ламине Ямалнинг илк учрашуви 2007-йилда содир бўлган;
- Ямал Барселона тарихидаги энг ёш дебютантлардан бири ҳисобланади;
- У Европа чемпионатлари тарихидаги энг ёш гол муаллифидир.
…