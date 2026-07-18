Tesla ҳайдовчисига қаттиқ жазо: ҳуқуқидан маҳрум қилинди (видео)
Тошкентда йўл ҳаракати қоидаларини қўпол равишда бузиб, бошқа ҳаракат иштирокчиларига хавф туғдирган Tesla ҳайдовчисига нисбатан суд қарори чиқарилди.
Ҳайдовчи катта миқдордаги жарима билан чекланмади — у бир йил давомида автомобиль бошқара олмайди.
Суд ҳайдовчининг ҳаракатини хавфли деб топди
Маълум қилинишича, Tesla русумли автомобиль ҳайдовчиси пойтахт кўчаларида йўл ҳаракати қоидаларини қўпол равишда бузган.
Унинг ҳаракатлари бошқа ҳайдовчилар, йўловчилар ва пиёдаларнинг ҳаёти ҳамда саломатлигига хавф туғдиргани қайд этилди.
Суд иш материалларини кўриб чиқиб, ҳайдовчини йўл ҳаракати хавфсизлигига таҳдид солганликда айбдор деб топди.
Бир йил автомобиль бошқара олмайди
Суд қарорига мувофиқ, Tesla ҳайдовчиси бир йил муддатга транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқидан маҳрум қилинди.
Бу давр мобайнида у қонуний равишда автомобиль бошқариш имкониятига эга бўлмайди.
25 БҲМ миқдорида жарима тайинланди
Ҳайдовчига қўшимча равишда базавий ҳисоблаш миқдорининг 25 баравари миқдорида жарима жазоси ҳам белгиланди.
Шу тариқа, қўпол қоидабузарлик учун унга бир вақтнинг ўзида молиявий жазо ва ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум қилиш чораси қўлланди.
Ҳайдовчиларга қатъий огоҳлантириш берилди
Мутасаддилар бошқа ҳаракат иштирокчилари ҳаёти ва саломатлигига хавф туғдирадиган қоидабузарликлар жазосиз қолмаслигини эслатди.
Ҳайдовчилардан тезликни оширмаслик, хавфли манёврлар қилмаслик ва йўл ҳаракати қоидаларига қатъий риоя этиш сўралди. Йўлда бир неча сониялик «трюк» баъзан бир йиллик пушаймонга айланиши мумкин.
…