Tesla ҳайдовчисига қаттиқ жазо: ҳуқуқидан маҳрум қилинди (видео)

·25·Жамият
Tesla ҳайдовчисига қаттиқ жазо: ҳуқуқидан маҳрум қилинди (видео)

Тошкентда йўл ҳаракати қоидаларини қўпол равишда бузиб, бошқа ҳаракат иштирокчиларига хавф туғдирган Tesla ҳайдовчисига нисбатан суд қарори чиқарилди.

Ҳайдовчи катта миқдордаги жарима билан чекланмади — у бир йил давомида автомобиль бошқара олмайди.

Суд ҳайдовчининг ҳаракатини хавфли деб топди

Маълум қилинишича, Tesla русумли автомобиль ҳайдовчиси пойтахт кўчаларида йўл ҳаракати қоидаларини қўпол равишда бузган.

Унинг ҳаракатлари бошқа ҳайдовчилар, йўловчилар ва пиёдаларнинг ҳаёти ҳамда саломатлигига хавф туғдиргани қайд этилди.

Суд иш материалларини кўриб чиқиб, ҳайдовчини йўл ҳаракати хавфсизлигига таҳдид солганликда айбдор деб топди.

Бир йил автомобиль бошқара олмайди

Суд қарорига мувофиқ, Tesla ҳайдовчиси бир йил муддатга транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқидан маҳрум қилинди.

Бу давр мобайнида у қонуний равишда автомобиль бошқариш имкониятига эга бўлмайди.

25 БҲМ миқдорида жарима тайинланди

Ҳайдовчига қўшимча равишда базавий ҳисоблаш миқдорининг 25 баравари миқдорида жарима жазоси ҳам белгиланди.

Шу тариқа, қўпол қоидабузарлик учун унга бир вақтнинг ўзида молиявий жазо ва ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум қилиш чораси қўлланди.

Ҳайдовчиларга қатъий огоҳлантириш берилди

Мутасаддилар бошқа ҳаракат иштирокчилари ҳаёти ва саломатлигига хавф туғдирадиган қоидабузарликлар жазосиз қолмаслигини эслатди.

Ҳайдовчилардан тезликни оширмаслик, хавфли манёврлар қилмаслик ва йўл ҳаракати қоидаларига қатъий риоя этиш сўралди. Йўлда бир неча сониялик «трюк» баъзан бир йиллик пушаймонга айланиши мумкин.

ТеслаТошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кореяга иш ваъдаси: икки фуқаро 15 минг доллардан айрилдиКореяга иш ваъдаси: икки фуқаро 15 минг доллардан айрилдиБугун, 11:32Тошкентда низоли оилалар билан профилактик суҳбатлар ўтказилдиТошкентда низоли оилалар билан профилактик суҳбатлар ўтказилдиБугун, 11:02Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидаги сиз кўрмаган видео...Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидаги сиз кўрмаган видео...Бугун, 10:452026/2027-ўқув йили учун ОТМларига қабул квоталари тасдиқланди2026/2027-ўқув йили учун ОТМларига қабул квоталари тасдиқландиБугун, 09:57Жазирама кундан кейин тошкентликлар фавворалар атрофида ҳордиқ чиқармоқдаЖазирама кундан кейин тошкентликлар фавворалар атрофида ҳордиқ чиқармоқдаБугун, 05:27Яккасаройдаги қурилиши тугалланмаган кўп қаватли бинода ёнғин юз бердиЯккасаройдаги қурилиши тугалланмаган кўп қаватли бинода ёнғин юз бердиКеча, 18:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда