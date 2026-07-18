Лионель Скалони: Лионель Месси — футбол тарихидаги энг буюк ўйинчи
Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони жаҳон чемпионати финали олдидан ўз жамоаси сардори Лионель Месси ҳақида тўлқинланиб гапирди. Ярим финалда Англия устидан қозонилган 2-1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг, мутахассис 39 ёшли афсонани футбол тарихидаги энг яхши ўйинчи деб атади. Бу эътироф Аргентина терма жамоасининг кетма-кет йирик турнирларда ғалаба қозониб, жаҳон футболидаги гегемонлигини сақлаб қолаётган бир пайтда янгради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Лионель Скалони матбуот анжумани давомида мухлисларни Лионель Месси ижросидаги футболдан завқланишга чақирди. Мураббийнинг таъкидлашича, 39 ёшда ҳам бундай юқори савияда ўйин кўрсатиш ва жамоани кетма-кет финалларга етаклаш ақлбовар қилмас натижадир. Goal.com нашри хабарига кўра, Скалони ўз сардорини нафақат бугунги куннинг, балки бутун футбол тарихининг энг йирик сиймоси деб билади.
Тарихий мерос ва Марадонага қиёсМураббий Лионель Месси ва марҳум афсона Диего Марадона ўртасидаги ўхшашликка ҳам тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, аргентиналиклар ўз қаҳрамонларини улар фаолиятини якунлагандан кейин соғинишни бошлашади. "Бизда ҳали ҳам Лео бор ва буни қадрлашимиз керак. Диего билан нима бўлганини ва уни қанчалик соғинаётганимизни кўринг. Шунинг учун ҳозир Мессининг ҳар бир дақиқасидан завқ олишимиз шарт", — дея таъкидлади Лионель Скалони.
Интер Миами юлдузи Аргентина терма жамоаси билан аллақачон Жаҳон чемпионлиги ва кетма-кет икки марта Копа Америка ғолиблигини қўлга киритган. Эндиликда "Албиселесте" Испанияга қарши бўлиб ўтадиган ҳал қилувчи баҳсда ўз унвонини ҳимоя қилиш имкониятига эга. Бу ғалаба Мессининг коллекциясидаги яна бир олтин саҳифа бўлиши кутилмоқда.
Муваффақиятли авлоднинг шаклланишиЛионель Скалони нафақат Лионель Месси, балки бутун жамоанинг меҳнатини юқори баҳолади. Унинг сўзларига кўра, 2021-йилдаги Копа Америка ғалабасидан сўнг мамлакатда янги ва ғолиб авлод шаклланди. Аргентина 28 йиллик танаффусдан сўнг йирик совринларни юта бошлагани ва бу даражани узоқ вақт сақлаб қолгани мураббий томонидан алоҳида эътироф этилди.
"Улар бир неча йил олдин тасаввур қилиб бўлмайдиган ишларни амалга оширишди. Бу даражага етиб келиш ва йиллар давомида рақобатбардош бўлиб қолиш осон эмас эди. Финалда ғалаба қозонишимизга умид қиламан, лекин ҳар қандай ҳолатда ҳам босиб ўтилган бу йўл ҳайратланарли бўлди", — дея қўшимча қилди мураббий.
Якшанба куни бўлиб ўтадиган Испанияга қарши финал баҳси Лионель Месси учун фаолиятидаги энг муҳим учрашувлардан бири бўлиши шубҳасиз. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари ҳам ушбу тарихий тўқнашувни катта қизиқиш билан кутишмоқда, зеро 39 ёшли афсонанинг жаҳон аренасидаги сўнгги юришлари бутун дунё эътибор марказида бўлиб турибди.
…