Лионель Скалони: Лионель Месси — футбол тарихидаги энг буюк ўйинчи

·35·Спорт
Лионель Скалони: Лионель Месси — футбол тарихидаги энг буюк ўйинчи

Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони жаҳон чемпионати финали олдидан ўз жамоаси сардори Лионель Месси ҳақида тўлқинланиб гапирди. Ярим финалда Англия устидан қозонилган 2-1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг, мутахассис 39 ёшли афсонани футбол тарихидаги энг яхши ўйинчи деб атади. Бу эътироф Аргентина терма жамоасининг кетма-кет йирик турнирларда ғалаба қозониб, жаҳон футболидаги гегемонлигини сақлаб қолаётган бир пайтда янгради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Лионель Скалони матбуот анжумани давомида мухлисларни Лионель Месси ижросидаги футболдан завқланишга чақирди. Мураббийнинг таъкидлашича, 39 ёшда ҳам бундай юқори савияда ўйин кўрсатиш ва жамоани кетма-кет финалларга етаклаш ақлбовар қилмас натижадир. Goal.com нашри хабарига кўра, Скалони ўз сардорини нафақат бугунги куннинг, балки бутун футбол тарихининг энг йирик сиймоси деб билади.

Тарихий мерос ва Марадонага қиёс

Мураббий Лионель Месси ва марҳум афсона Диего Марадона ўртасидаги ўхшашликка ҳам тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, аргентиналиклар ўз қаҳрамонларини улар фаолиятини якунлагандан кейин соғинишни бошлашади. "Бизда ҳали ҳам Лео бор ва буни қадрлашимиз керак. Диего билан нима бўлганини ва уни қанчалик соғинаётганимизни кўринг. Шунинг учун ҳозир Мессининг ҳар бир дақиқасидан завқ олишимиз шарт", — дея таъкидлади Лионель Скалони.

Интер Миами юлдузи Аргентина терма жамоаси билан аллақачон Жаҳон чемпионлиги ва кетма-кет икки марта Копа Америка ғолиблигини қўлга киритган. Эндиликда "Албиселесте" Испанияга қарши бўлиб ўтадиган ҳал қилувчи баҳсда ўз унвонини ҳимоя қилиш имкониятига эга. Бу ғалаба Мессининг коллекциясидаги яна бир олтин саҳифа бўлиши кутилмоқда.

Муваффақиятли авлоднинг шаклланиши

Лионель Скалони нафақат Лионель Месси, балки бутун жамоанинг меҳнатини юқори баҳолади. Унинг сўзларига кўра, 2021-йилдаги Копа Америка ғалабасидан сўнг мамлакатда янги ва ғолиб авлод шаклланди. Аргентина 28 йиллик танаффусдан сўнг йирик совринларни юта бошлагани ва бу даражани узоқ вақт сақлаб қолгани мураббий томонидан алоҳида эътироф этилди.

"Улар бир неча йил олдин тасаввур қилиб бўлмайдиган ишларни амалга оширишди. Бу даражага етиб келиш ва йиллар давомида рақобатбардош бўлиб қолиш осон эмас эди. Финалда ғалаба қозонишимизга умид қиламан, лекин ҳар қандай ҳолатда ҳам босиб ўтилган бу йўл ҳайратланарли бўлди", — дея қўшимча қилди мураббий.

Якшанба куни бўлиб ўтадиган Испанияга қарши финал баҳси Лионель Месси учун фаолиятидаги энг муҳим учрашувлардан бири бўлиши шубҳасиз. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари ҳам ушбу тарихий тўқнашувни катта қизиқиш билан кутишмоқда, зеро 39 ёшли афсонанинг жаҳон аренасидаги сўнгги юришлари бутун дунё эътибор марказида бўлиб турибди.

АргентинаЛионель МессиЛионель СкалониЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026 финалига тайинловни эшитган Винчич нега йиғлаб юборди?ЖЧ-2026 финалига тайинловни эшитган Винчич нега йиғлаб юборди?Бугун, 12:22Англия терма жамоасининг 2030-йилги Жаҳон чемпионатидаги тахминий таркиби эълон қилиндиАнглия терма жамоасининг 2030-йилги Жаҳон чемпионатидаги тахминий таркиби эълон қилиндиБугун, 12:17Ламине Ямал ва Лионель Месси: Тарихий суратдан Жаҳон чемпионати финалигача бўлган йўлЛамине Ямал ва Лионель Месси: Тарихий суратдан Жаҳон чемпионати финалигача бўлган йўлБугун, 12:13Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигачаТотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигачаБугун, 12:04Моуринью «Реал»даги асосий ва бошқалардан устун 6 футболчини танладиМоуринью «Реал»даги асосий ва бошқалардан устун 6 футболчини танладиБугун, 11:59Родри Мессини энг буюк деб атади, аммо бир жиҳатни урғуладиРодри Мессини энг буюк деб атади, аммо бир жиҳатни урғуладиБугун, 11:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди