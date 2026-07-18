Илон Маскнинг Колоссус суперкомпьютери АҚШ Мудофаа вазирлиги хизматига ўтиши мумкин

·0·Техно
Илон Маскнинг Колоссус суперкомпьютери АҚШ Мудофаа вазирлиги хизматига ўтиши мумкин

Дунёнинг энг бой инсони Илон Маскка тегишли SpaceX компанияси АҚШ Мудофаа вазирлиги (Pentagon) билан сунъий интеллект ва булутли ҳисоблаш технологиялари бўйича йирик келишув юзасидан музокаралар олиб бормоқда. Reuters агентлиги хабарига кўра, ушбу ҳамкорлик доирасида ҳарбий идора SpaceX компаниясининг улкан маълумотлар марказларидан, хусусан, дунёдаги энг кучли суперкомпьютер ҳисобланган Колоссус имкониятларидан фойдаланиши кўзда тутилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу потенциал келишув бир неча миллиард долларга баҳоланмоқда ва у SpaceX компаниясининг Pentagon билан мавжуд алоқаларини янги босқичга олиб чиқади. Ҳозирги вақтда Маскнинг компанияси АҚШ ҳарбийлари учун ракеталарни учириш, сунъий йўлдош алоқаси ва ракета хавфини аниқлаш тизимларини таъминловчи асосий ҳамкорлардан бири саналади.

Ҳарбий разведка ва сунъий интеллект интеграцияси

АҚШ Мудофаа вазирлиги ўзининг разведка агентликлари ва ҳарбий иловалари учун сунъий интеллектни қўллаб-қувватловчи қўшимча ҳисоблаш қувватларини изламоқда. SpaceX ушбу бозорда КореВеаве каби гигантлар билан рақобатлашишни ва сунъий интеллектни ўқитиш учун арзонроқ, аммо самаралироқ булутли хизматларни таклиф қилишни режалаштирган. Бу қадам нафақат ҳарбий соҳада, балки тижорат бозорида ҳам катта ўзгаришларга сабаб бўлиши мумкин.

Маълумотларга кўра, SpaceX аллақачон июн ойида Google билан кўп йиллик шартнома имзолаб, 110 мингга яқин NVIDIA тезлаткичлари ва тегишли инфратузилмага кириш ҳуқуқини қўлга киритган эди. Шунингдек, май ойида Anthropic компанияси Мемфисдаги Колоссус 1 маълумотлар марказининг тўлиқ қувватидан фойдаланиш бўйича келишувга эришганини эълон қилган эди.

Колоссус: Дунёдаги энг йирик ҳисоблаш маркази

Мемфисда жойлашган Колоссус суперкомпьютери тахминан 300 МВ қувватга эга бўлиб, у сунъий интеллект моделларини ўқитиш ва мураккаб ҳисоб-китобларни амалга оширишда тенгсиз ҳисобланади. Pentagon учун бундай қувватлардан фойдаланиш стратегик устунлик беради, чунки замонавий урушларда маълумотларни тезкор таҳлил қилиш ва сунъий интеллект алгоритмлари ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун бу янгилик глобал технологик пойганинг нақадар жиддийлашаётганидан далолат беради. NVIDIA ва SpaceX каби брендларнинг ҳарбий лойиҳаларга жалб этилиши, сунъий интеллект технологиялари келажакда нафақат иқтисодиёт, балки хавфсизлик тизимларининг ҳам ўзагига айланишини кўрсатмоқда.

Экспертларнинг фикрича, агар ушбу шартнома имзоланса, Илон Маскнинг АҚШ ҳукумати ва мудофаа тизимидаги нуфузи янада ортади. Бу эса SpaceX компаниясини шунчаки космик агентликдан йирик технологик ва мудофаа конгломератига айлантиради.

SpaceXElon MuskPentagonСунъий ИнтеллектNVIDIA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ироқ Starlink билан расмий келишувга эришди: мамлакатда сунъий йўлдош интернети ишга тушадиИроқ Starlink билан расмий келишувга эришди: мамлакатда сунъий йўлдош интернети ишга тушадиБугун, 10:51Сунъий интеллект ортидан келаётган бойликлар: Дунёда маблағларни қайта тақсимлаш вақти келдими?Сунъий интеллект ортидан келаётган бойликлар: Дунёда маблағларни қайта тақсимлаш вақти келдими?Бугун, 10:00Қуёш бағрида кутилганидан анча кўп кумуш борлиги аниқландиҚуёш бағрида кутилганидан анча кўп кумуш борлиги аниқландиБугун, 09:25Сунъий интелект бумининг банкларга фойдаси: АҚШ молия гигантлари рекорд даромад кўрмоқдаСунъий интелект бумининг банкларга фойдаси: АҚШ молия гигантлари рекорд даромад кўрмоқдаБугун, 05:22Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилдиОкеан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилдиБугун, 05:00NVIDIA ҳамкорлари GeForce RTX 50 Супер график карталарини қабул қила бошладиNVIDIA ҳамкорлари GeForce RTX 50 Супер график карталарини қабул қила бошладиБугун, 04:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди