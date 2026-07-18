Илон Маскнинг Колоссус суперкомпьютери АҚШ Мудофаа вазирлиги хизматига ўтиши мумкин
Дунёнинг энг бой инсони Илон Маскка тегишли SpaceX компанияси АҚШ Мудофаа вазирлиги (Pentagon) билан сунъий интеллект ва булутли ҳисоблаш технологиялари бўйича йирик келишув юзасидан музокаралар олиб бормоқда. Reuters агентлиги хабарига кўра, ушбу ҳамкорлик доирасида ҳарбий идора SpaceX компаниясининг улкан маълумотлар марказларидан, хусусан, дунёдаги энг кучли суперкомпьютер ҳисобланган Колоссус имкониятларидан фойдаланиши кўзда тутилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу потенциал келишув бир неча миллиард долларга баҳоланмоқда ва у SpaceX компаниясининг Pentagon билан мавжуд алоқаларини янги босқичга олиб чиқади. Ҳозирги вақтда Маскнинг компанияси АҚШ ҳарбийлари учун ракеталарни учириш, сунъий йўлдош алоқаси ва ракета хавфини аниқлаш тизимларини таъминловчи асосий ҳамкорлардан бири саналади.
Ҳарбий разведка ва сунъий интеллект интеграциясиАҚШ Мудофаа вазирлиги ўзининг разведка агентликлари ва ҳарбий иловалари учун сунъий интеллектни қўллаб-қувватловчи қўшимча ҳисоблаш қувватларини изламоқда. SpaceX ушбу бозорда КореВеаве каби гигантлар билан рақобатлашишни ва сунъий интеллектни ўқитиш учун арзонроқ, аммо самаралироқ булутли хизматларни таклиф қилишни режалаштирган. Бу қадам нафақат ҳарбий соҳада, балки тижорат бозорида ҳам катта ўзгаришларга сабаб бўлиши мумкин.
Маълумотларга кўра, SpaceX аллақачон июн ойида Google билан кўп йиллик шартнома имзолаб, 110 мингга яқин NVIDIA тезлаткичлари ва тегишли инфратузилмага кириш ҳуқуқини қўлга киритган эди. Шунингдек, май ойида Anthropic компанияси Мемфисдаги Колоссус 1 маълумотлар марказининг тўлиқ қувватидан фойдаланиш бўйича келишувга эришганини эълон қилган эди.
Колоссус: Дунёдаги энг йирик ҳисоблаш марказиМемфисда жойлашган Колоссус суперкомпьютери тахминан 300 МВ қувватга эга бўлиб, у сунъий интеллект моделларини ўқитиш ва мураккаб ҳисоб-китобларни амалга оширишда тенгсиз ҳисобланади. Pentagon учун бундай қувватлардан фойдаланиш стратегик устунлик беради, чунки замонавий урушларда маълумотларни тезкор таҳлил қилиш ва сунъий интеллект алгоритмлари ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун бу янгилик глобал технологик пойганинг нақадар жиддийлашаётганидан далолат беради. NVIDIA ва SpaceX каби брендларнинг ҳарбий лойиҳаларга жалб этилиши, сунъий интеллект технологиялари келажакда нафақат иқтисодиёт, балки хавфсизлик тизимларининг ҳам ўзагига айланишини кўрсатмоқда.
Экспертларнинг фикрича, агар ушбу шартнома имзоланса, Илон Маскнинг АҚШ ҳукумати ва мудофаа тизимидаги нуфузи янада ортади. Бу эса SpaceX компаниясини шунчаки космик агентликдан йирик технологик ва мудофаа конгломератига айлантиради.
…