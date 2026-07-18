ЖЧ-2026 финалига тайинловни эшитган Винчич нега йиғлаб юборди?
2026 йилги жаҳон чемпионати финалида Аргентина ва Испания ўртасидаги баҳсни словениялик Славко Винчич бошқаради. 46 ёшли рефери фаолиятидаги энг катта тайинлов ҳақида эшитгач, ҳиссиётларини жиловлай олмай, кўз ёш тўкди.
Қизиғи, Аргентинанинг жаҳон чемпионатларидаги сўнгги мағлубияти ҳам айнан Винчич ҳакамлик қилган учрашувда қайд этилган.
Хабарни Коллинанинг ўзидан эшитди
Финал ҳакамининг номи реферилар учун ташкил этилган махсус йиғилишда эълон қилинган.
ФИФА ҳакамлар департаменти раҳбари Пьерлуижи Коллина Аргентина — Испания учрашуви Славко Винчичга ишониб топширилганини маълум қилган. Бу хабар словениялик ҳакам учун кутилмаган ва жуда таъсирли бўлган.
Винчич тайинловни эшитганидан кейин йиғлаб юборган. Унинг бу реакцияси финалда ишлаш ҳар қандай ҳакам фаолиятидаги энг юқори чўққилардан бири эканини яна бир бор кўрсатди.
Винчич катта финалларда тажрибага эга
Словениялик рефери сўнгги йилларда Европанинг муҳим учрашувларини бошқариб келмоқда.
У 2024 йилда:
Европа чемпионати яримфиналида;
УЕФА Чемпионлар лигаси финалида бош ҳакам сифатида ишлаган.
Энди Винчич фаолиятида илк бор жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи учрашувини бошқариш имкониятига эга бўлади.
Аргентина учун таниш ҳакам
Винчичнинг Аргентина билан боғлиқ қизиқ тарихи ҳам бор.
Лионель Скалони жамоаси жаҳон чемпионатларида сўнгги бор 2022 йилги мусобақада мағлуб бўлган. Ўшанда аргентиналиклар гуруҳ босқичида Саудия Арабистонига 1:2 ҳисобида сенсацион тарзда ютқазган эди.
Айнан ўша учрашувда ҳам Славко Винчич бош ҳакам вазифасини бажарган.
Шундан кейин Аргентина жаҳон чемпионатларида мағлубиятга учрамади. Энди Винчич яна аргентиналикларнинг ҳал қилувчи баҳсида майдон марказига чиқади.
Финал 19 июль куни ўтказилади
Аргентина ва Испания ўртасидаги 2026 йилги жаҳон чемпионати финали 19 июль куни АҚШнинг Нью-Жерси штатида бўлиб ўтади.
Бир томонда амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина, иккинчи томонда эса иккинчи чемпионлигини қўлга киритишни мақсад қилган Испания майдонга тушади.
Винчич учун эса бу оддий тайинлов эмас — бутун фаолияти давомида интилиб келган энг катта ўйин бўлади.
…