ЖЧ-2026 финалига тайинловни эшитган Винчич нега йиғлаб юборди?

·71·Спорт
ЖЧ-2026 финалига тайинловни эшитган Винчич нега йиғлаб юборди?

2026 йилги жаҳон чемпионати финалида Аргентина ва Испания ўртасидаги баҳсни словениялик Славко Винчич бошқаради. 46 ёшли рефери фаолиятидаги энг катта тайинлов ҳақида эшитгач, ҳиссиётларини жиловлай олмай, кўз ёш тўкди.

Қизиғи, Аргентинанинг жаҳон чемпионатларидаги сўнгги мағлубияти ҳам айнан Винчич ҳакамлик қилган учрашувда қайд этилган.

Хабарни Коллинанинг ўзидан эшитди

Финал ҳакамининг номи реферилар учун ташкил этилган махсус йиғилишда эълон қилинган.

ФИФА ҳакамлар департаменти раҳбари Пьерлуижи Коллина Аргентина — Испания учрашуви Славко Винчичга ишониб топширилганини маълум қилган. Бу хабар словениялик ҳакам учун кутилмаган ва жуда таъсирли бўлган.

Винчич тайинловни эшитганидан кейин йиғлаб юборган. Унинг бу реакцияси финалда ишлаш ҳар қандай ҳакам фаолиятидаги энг юқори чўққилардан бири эканини яна бир бор кўрсатди.

Винчич катта финалларда тажрибага эга

Словениялик рефери сўнгги йилларда Европанинг муҳим учрашувларини бошқариб келмоқда.

У 2024 йилда:

  • Европа чемпионати яримфиналида;

  • УЕФА Чемпионлар лигаси финалида бош ҳакам сифатида ишлаган.

Энди Винчич фаолиятида илк бор жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи учрашувини бошқариш имкониятига эга бўлади.

Аргентина учун таниш ҳакам

Винчичнинг Аргентина билан боғлиқ қизиқ тарихи ҳам бор.

Лионель Скалони жамоаси жаҳон чемпионатларида сўнгги бор 2022 йилги мусобақада мағлуб бўлган. Ўшанда аргентиналиклар гуруҳ босқичида Саудия Арабистонига 1:2 ҳисобида сенсацион тарзда ютқазган эди.

Айнан ўша учрашувда ҳам Славко Винчич бош ҳакам вазифасини бажарган.

Шундан кейин Аргентина жаҳон чемпионатларида мағлубиятга учрамади. Энди Винчич яна аргентиналикларнинг ҳал қилувчи баҳсида майдон марказига чиқади.

Финал 19 июль куни ўтказилади

Аргентина ва Испания ўртасидаги 2026 йилги жаҳон чемпионати финали 19 июль куни АҚШнинг Нью-Жерси штатида бўлиб ўтади.

Бир томонда амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина, иккинчи томонда эса иккинчи чемпионлигини қўлга киритишни мақсад қилган Испания майдонга тушади.

Винчич учун эса бу оддий тайинлов эмас — бутун фаолияти давомида интилиб келган энг катта ўйин бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Скалони: Лионель Месси — футбол тарихидаги энг буюк ўйинчиЛионель Скалони: Лионель Месси — футбол тарихидаги энг буюк ўйинчиБугун, 12:35Англия терма жамоасининг 2030-йилги Жаҳон чемпионатидаги тахминий таркиби эълон қилиндиАнглия терма жамоасининг 2030-йилги Жаҳон чемпионатидаги тахминий таркиби эълон қилиндиБугун, 12:17Ламине Ямал ва Лионель Месси: Тарихий суратдан Жаҳон чемпионати финалигача бўлган йўлЛамине Ямал ва Лионель Месси: Тарихий суратдан Жаҳон чемпионати финалигача бўлган йўлБугун, 12:13Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигачаТотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигачаБугун, 12:04Моуринью «Реал»даги асосий ва бошқалардан устун 6 футболчини танладиМоуринью «Реал»даги асосий ва бошқалардан устун 6 футболчини танладиБугун, 11:59Родри Мессини энг буюк деб атади, аммо бир жиҳатни урғуладиРодри Мессини энг буюк деб атади, аммо бир жиҳатни урғуладиБугун, 11:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди