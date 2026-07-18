Моуриньо «Реал»даги асосий ва бошқалардан устун 6 футболчини танлади

·0·Спорт
Моуриньо «Реал»даги асосий ва бошқалардан устун 6 футболчини танлади

«Реал Мадрид»нинг янги бош мураббийи Жозе Моуриньо келаси мавсум учун жамоанинг асосий устунларини танлаб бўлган. Хабарларга кўра, португалиялик мутахассис олти нафар футболчини бошланғич таркибдаги ўрни деярли кафолатланган ўйинчилар сифатида кўрмоқда.

Рўйхатда клуб етакчилари билан бир қаторда мадридликларнинг янги футболчиси ҳам бор.

Моуриньо қайси футболчиларга ишонч билдирмоқда?

Diario AS маълумотига кўра, Жозе Моуриньо қўл остида қуйидаги футболчилар жамоа асосини ташкил этади:

Ушбу футболчиларнинг соғлом бўлган тақдирда асосий таркибда мунтазам майдонга тушиши кутилмоқда.

Ҳужумда Мбаппе ва Винисиусга таянилади

Моуриньо ҳужум чизиғида Килиан Мбаппе ҳамда Винисиус Жуниорни жамоанинг асосий қуроли сифатида кўрмоқда.

Икки футболчининг тезлиги ва индивидуал маҳорати «Реал»нинг қарши ҳужумларида муҳим аҳамият касб этиши мумкин. Энди мураббий олдидаги асосий вазифалардан бири уларни бир тизимда максимал самарали ишлатиш бўлади.

Беллингҳэм ва Валверде марказни бошқаради

Яримҳимояда Жуд Беллингҳэм ва Федерико Валвердега катта масъулият юкланиши кутилмоқда.

Беллингҳэм ҳужумларни ривожлантириш ва жарима майдонига қўшилишда муҳим роль ўйнаса, Валверде жисмоний кураш, прессинг ва ҳимоя билан ҳужум ўртасидаги мувозанатни таъминлаши мумкин.

Янги футболчи ҳам «дахлсизлар» қаторида

Рўйхатдаги энг эътиборли исмлардан бири — Марк Кукуреля.

Жамоага яқинда қўшилган ҳимоячининг Моуриньо режаларида дарҳол муҳим ўрин эгаллагани айтилмоқда. Унинг чап қанотдаги фаоллиги ва бир нечта тактик вазифани бажара олиши мураббий учун қўшимча имконият яратади.

Дарвозада эса Тибо Куртуа аввалгидек асосий танлов бўлиб қолади.

Моуриньо совринсиз мавсумдан кейин жамоани қабул қилди

Жозе Моуриньо июнь ойи бошида «Реал Мадрид» бош мураббийи этиб тайинланган эди.

«Special One» лақаби билан танилган мутахассис ўтган мавсумни совринсиз якунлаганидан кейин лавозимини тарк этган Алваро Арбелоа ўрнини эгаллади.

Энди Моуриньо олдида «Реал»ни яна совринлар учун курашадиган жамоага айлантириш вазифаси турибди. Асосий олтилик маълум, аммо қолган ўринлар учун рақобат энди бошланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родри Мессини энг буюк деб атади, аммо бир жиҳатни урғуладиРодри Мессини энг буюк деб атади, аммо бир жиҳатни урғуладиБугун, 11:53Месси 39 ёшида ЖЧ-2026 статистикасида биринчи ўринларни эгалламоқдаМесси 39 ёшида ЖЧ-2026 статистикасида биринчи ўринларни эгалламоқдаБугун, 10:54Дешам сўнгги ўйини олдидан футболчиларга мурожаат қилдиДешам сўнгги ўйини олдидан футболчиларга мурожаат қилдиБугун, 10:37Тухел яримфиналдаги мағлубиятдан кейин барча айбни ўз зиммасига олдиТухел яримфиналдаги мағлубиятдан кейин барча айбни ўз зиммасига олдиБугун, 10:17Лионель Скалони Испанияга қарши финал ўйини режасини очиқладиЛионель Скалони Испанияга қарши финал ўйини режасини очиқладиБугун, 10:14Инфантино Трампнинг ЖЧ-2026даги ролини алоҳида эътироф этдиИнфантино Трампнинг ЖЧ-2026даги ролини алоҳида эътироф этдиБугун, 09:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди