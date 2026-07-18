Моуриньо «Реал»даги асосий ва бошқалардан устун 6 футболчини танлади
«Реал Мадрид»нинг янги бош мураббийи Жозе Моуриньо келаси мавсум учун жамоанинг асосий устунларини танлаб бўлган. Хабарларга кўра, португалиялик мутахассис олти нафар футболчини бошланғич таркибдаги ўрни деярли кафолатланган ўйинчилар сифатида кўрмоқда.
Рўйхатда клуб етакчилари билан бир қаторда мадридликларнинг янги футболчиси ҳам бор.
Моуриньо қайси футболчиларга ишонч билдирмоқда?
Diario AS маълумотига кўра, Жозе Моуриньо қўл остида қуйидаги футболчилар жамоа асосини ташкил этади:
Жуд Беллингҳэм;
Федерико Валверде;
Тибо Куртуа;
Марк Кукуреля.
Ушбу футболчиларнинг соғлом бўлган тақдирда асосий таркибда мунтазам майдонга тушиши кутилмоқда.
Ҳужумда Мбаппе ва Винисиусга таянилади
Моуриньо ҳужум чизиғида Килиан Мбаппе ҳамда Винисиус Жуниорни жамоанинг асосий қуроли сифатида кўрмоқда.
Икки футболчининг тезлиги ва индивидуал маҳорати «Реал»нинг қарши ҳужумларида муҳим аҳамият касб этиши мумкин. Энди мураббий олдидаги асосий вазифалардан бири уларни бир тизимда максимал самарали ишлатиш бўлади.
Беллингҳэм ва Валверде марказни бошқаради
Яримҳимояда Жуд Беллингҳэм ва Федерико Валвердега катта масъулият юкланиши кутилмоқда.
Беллингҳэм ҳужумларни ривожлантириш ва жарима майдонига қўшилишда муҳим роль ўйнаса, Валверде жисмоний кураш, прессинг ва ҳимоя билан ҳужум ўртасидаги мувозанатни таъминлаши мумкин.
Янги футболчи ҳам «дахлсизлар» қаторида
Рўйхатдаги энг эътиборли исмлардан бири — Марк Кукуреля.
Жамоага яқинда қўшилган ҳимоячининг Моуриньо режаларида дарҳол муҳим ўрин эгаллагани айтилмоқда. Унинг чап қанотдаги фаоллиги ва бир нечта тактик вазифани бажара олиши мураббий учун қўшимча имконият яратади.
Дарвозада эса Тибо Куртуа аввалгидек асосий танлов бўлиб қолади.
Моуриньо совринсиз мавсумдан кейин жамоани қабул қилди
Жозе Моуриньо июнь ойи бошида «Реал Мадрид» бош мураббийи этиб тайинланган эди.
«Special One» лақаби билан танилган мутахассис ўтган мавсумни совринсиз якунлаганидан кейин лавозимини тарк этган Алваро Арбелоа ўрнини эгаллади.
Энди Моуриньо олдида «Реал»ни яна совринлар учун курашадиган жамоага айлантириш вазифаси турибди. Асосий олтилик маълум, аммо қолган ўринлар учун рақобат энди бошланади.
…