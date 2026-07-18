Суперлигада икки меҳмон ғалабаси: 12-тур қандай якунланди?
Ўзбекистон Суперлигасининг 12-тури икки қизиқарли учрашув билан якунланди. «Динамо» ва «Сурхон» сафарда муҳим уч очкони қўлга киритиб, турнир жадвалидаги вазиятини яхшилади.
Иккала баҳс ҳам 2:1 ҳисобида якунланди, аммо ғалабалар турлича сценарий асосида қўлга киритилди.
«Динамо» биринчи бўлимдаёқ устунликни таъминлади
Самарқанднинг «Динамо» жамоаси сафарда «Қизилқум»га қарши майдонга тушди ва учрашувни фаол бошлади.
22-дақиқада Фирдавс Абдураҳмонов ҳисобни очди. Орадан етти дақиқа ўтиб, Анвар Ҳожимирзаев самарқандликларнинг иккинчи голига муаллифлик қилди.
Иккинчи бўлимнинг 55-дақиқасида «Динамо» ҳимоячиси Ҳарис Ҳайдаревич тўпни ўз дарвозасига киритиб қўйди. Шундан кейин мезбонлар босимни оширган бўлса-да, меҳмонлар ғалаба ҳисобини сақлаб қолди.
Қизилқум — Динамо 1:2
Голлар: Фирдавс Абдураҳмонов — 22, Анвар Ҳожимирзаев — 29, Ҳарис Ҳайдаревич — 55, автогол.
«Сурхон» тўрт дақиқада ғалаба голини урди
Турнинг яна бир беллашувида «Сурхон» меҳмонда «Андижон» билан куч синашди. Учрашувдаги барча голлар иккинчи бўлимда киритилди.
64-дақиқада Ричард Фрайдей меҳмонларни олдинга олиб чиқди. «Андижон» 73-дақиқада Усмонали Исмоналиевнинг голи орқали мувозанатни тиклади.
Бироқ ҳисоб узоқ вақт тенг бўлиб турмади. 77-дақиқада Сарвар Абдуҳамидов «Сурхон»нинг иккинчи голини уриб, жамоасига муҳим ғалаба келтирди.
Андижон — Сурхон 1:2
Голлар: Ричард Фрайдей — 64, Усмонали Исмоналиев — 73, Сарвар Абдуҳамидов — 77.
Жадвалдаги кураш янада кескинлашди
12-тур олдидан «Андижон» 16 очко билан 9-ўринда, «Сурхон» эса 15 очко билан 10-поғонада бораётган эди. Сафардаги ғалаба сурхондарёликларга рақибига яқинлашиш имконини берди.
«Динамо» ҳам «Қизилқум»га қарши олинган уч очко орқали қуйи поғоналардан узоқлашиш йўлида муҳим қадам ташлади.
Суперлигада жамоалар ўртасидаги очколар фарқи катта эмас. Шу сабабли ҳар бир ғалаба турнир жадвалида бир неча поғона юқорилаш имконини бериши мумкин.
12-тур меҳмонлар фойдасига якунланди
Турнинг сўнгги кунида майдон эгалари бирорта ҳам очко қўлга кирита олмади. «Динамо» биринчи бўлимда яратган устунлигини сақлаб қолган бўлса, «Сурхон» ҳал қилувчи голни учрашувнинг сўнгги қисмида урди.
Энди асосий эътибор навбатдаги турга қаратилади. Қуйи ва ўрта поғоналардаги кураш тобора қизиб бораётган бир пайтда, бу икки ғалаба мавсум давомида ҳал қилувчи аҳамият касб этиши мумкин.
…