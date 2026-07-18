Суперлигада икки меҳмон ғалабаси: 12-тур қандай якунланди?

·36·Спорт
Суперлигада икки меҳмон ғалабаси: 12-тур қандай якунланди?

Ўзбекистон Суперлигасининг 12-тури икки қизиқарли учрашув билан якунланди. «Динамо» ва «Сурхон» сафарда муҳим уч очкони қўлга киритиб, турнир жадвалидаги вазиятини яхшилади.

Иккала баҳс ҳам 2:1 ҳисобида якунланди, аммо ғалабалар турлича сценарий асосида қўлга киритилди.

«Динамо» биринчи бўлимдаёқ устунликни таъминлади

Самарқанднинг «Динамо» жамоаси сафарда «Қизилқум»га қарши майдонга тушди ва учрашувни фаол бошлади.

22-дақиқада Фирдавс Абдураҳмонов ҳисобни очди. Орадан етти дақиқа ўтиб, Анвар Ҳожимирзаев самарқандликларнинг иккинчи голига муаллифлик қилди.

Иккинчи бўлимнинг 55-дақиқасида «Динамо» ҳимоячиси Ҳарис Ҳайдаревич тўпни ўз дарвозасига киритиб қўйди. Шундан кейин мезбонлар босимни оширган бўлса-да, меҳмонлар ғалаба ҳисобини сақлаб қолди.

Қизилқум — Динамо 1:2

Голлар: Фирдавс Абдураҳмонов — 22, Анвар Ҳожимирзаев — 29, Ҳарис Ҳайдаревич — 55, автогол.

«Сурхон» тўрт дақиқада ғалаба голини урди

Турнинг яна бир беллашувида «Сурхон» меҳмонда «Андижон» билан куч синашди. Учрашувдаги барча голлар иккинчи бўлимда киритилди.

64-дақиқада Ричард Фрайдей меҳмонларни олдинга олиб чиқди. «Андижон» 73-дақиқада Усмонали Исмоналиевнинг голи орқали мувозанатни тиклади.

Бироқ ҳисоб узоқ вақт тенг бўлиб турмади. 77-дақиқада Сарвар Абдуҳамидов «Сурхон»нинг иккинчи голини уриб, жамоасига муҳим ғалаба келтирди.

Андижон — Сурхон 1:2

Голлар: Ричард Фрайдей — 64, Усмонали Исмоналиев — 73, Сарвар Абдуҳамидов — 77.

Жадвалдаги кураш янада кескинлашди

12-тур олдидан «Андижон» 16 очко билан 9-ўринда, «Сурхон» эса 15 очко билан 10-поғонада бораётган эди. Сафардаги ғалаба сурхондарёликларга рақибига яқинлашиш имконини берди.

«Динамо» ҳам «Қизилқум»га қарши олинган уч очко орқали қуйи поғоналардан узоқлашиш йўлида муҳим қадам ташлади.

Суперлигада жамоалар ўртасидаги очколар фарқи катта эмас. Шу сабабли ҳар бир ғалаба турнир жадвалида бир неча поғона юқорилаш имконини бериши мумкин.

12-тур меҳмонлар фойдасига якунланди

Турнинг сўнгги кунида майдон эгалари бирорта ҳам очко қўлга кирита олмади. «Динамо» биринчи бўлимда яратган устунлигини сақлаб қолган бўлса, «Сурхон» ҳал қилувчи голни учрашувнинг сўнгги қисмида урди.

Энди асосий эътибор навбатдаги турга қаратилади. Қуйи ва ўрта поғоналардаги кураш тобора қизиб бораётган бир пайтда, бу икки ғалаба мавсум давомида ҳал қилувчи аҳамият касб этиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мбаппедан Дешамга таъсирли мактуб: «Сўнгги рақсинг»Мбаппедан Дешамга таъсирли мактуб: «Сўнгги рақсинг»Бугун, 23:33Месси финал олдидан «Сўнгги танго»ни кўрсатдиМесси финал олдидан «Сўнгги танго»ни кўрсатдиБугун, 23:26Скалони Ямални мақтади, аммо финал учун бир тилак билдирдиСкалони Ямални мақтади, аммо финал учун бир тилак билдирдиБугун, 21:45Бронза кимга керак? Англия ва Францияда кайфият турличаБронза кимга керак? Англия ва Францияда кайфият турличаБугун, 21:34«Машъал» илк ғалабадан сўнг янги трансферни эълон қилди«Машъал» илк ғалабадан сўнг янги трансферни эълон қилдиБугун, 21:22Хави клуб футболига қайтмаслиги мумкин: у янги мақсадини очиқладиХави клуб футболига қайтмаслиги мумкин: у янги мақсадини очиқладиБугун, 21:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди