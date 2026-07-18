Месси финал олдидан «Сўнгги танго»ни кўрсатди

·6·Спорт
Месси финал олдидан «Сўнгги танго»ни кўрсатди

Аргентина миллий жамоаси сардори Лионель Месси ЖЧ–2026 финали арафасида мухлисларга рамзий мурожаат йўллади. У Аргентина байроғи билан тушган сурати ва махсус тайёрланган «Сўнгги танго» бутсаларини намойиш этди.

Бу ном оддий маркетинг ғояси эмас: у Мессининг жаҳон чемпионатларидаги 20 йиллик йўли ва фаолиятидаги эҳтимолий сўнгги мундиал финалига ишора қилмоқда. Adidas ҳам мазкур коллекцияни футболчининг жаҳон чемпионатларидаги узоқ тарихига бағишлаган.

«Олдинга, финал сари!»

Месси ижтимоий тармоқда Аргентина байроғи билан тушган суратини эълон қилиб, финал олдидан жамоа мухлисларига мурожаат қилди.

«Адидас билан “Сўнгги танго” йўлини биргаликда босиб ўтаётганимиз нақадар ҳаяжонли. Олдинга, финал сари, Аргентина!» — деб ёзди у.

Махсус бутсалар оқ, ҳаворанг ва олтин ранглар уйғунлигида ишланган. Дизайнда Аргентина терма жамоаси рамзлари, Мессининг шахсий белгиси ва 10-рақамга боғлиқ деталлар акс этган.

«Сўнгги танго» ортида қандай маъно бор?

«Сўнгги танго» номи Аргентина маданиятига хос танго билан Мессининг футболдаги эҳтимолий «сўнгги рақси»ни бирлаштиради.

39 ёшли футболчи учун бу олтинчи жаҳон чемпионати ҳисобланади. Аргентина Испанияни мағлуб этса, Месси терма жамоа билан кетма-кет иккинчи марта мундиал ғолибига айланади. Жаҳон чемпионатини кетма-кет икки марта ютган сўнгги жамоа 1958 ва 1962 йиллардаги Бразилия бўлган.

Аргентина чемпионлик унвонини ҳимоя қилади

Аргентина финалга амалдаги жаҳон чемпиони сифатида етиб келди. Лионель Скалони жамоаси турнирдаги еттита учрашувнинг барчасида ғалаба қозонган ва ҳал қилувчи баҳс олдидан мағлубиятсиз бормоқда.

Испания эса 2010 йилдан кейин иккинчи чемпионлигини қўлга киритишга ҳаракат қилади. Финалда Европа ва Жанубий Американинг амалдаги чемпионлари тўқнашади.

Финал Тошкент вақти билан қачон бошланади?

Аргентина ва Испания ўртасидаги ЖЧ–2026 финали АҚШ вақти билан 19 июль куни Нью-Жерсидаги MetLife стадионида ўтказилади.

Учрашув маҳаллий вақт билан соат 15:00да, Гринвич вақти билан 19:00да бошланади. Демак, Ўзбекистонда баҳс 20 июлга ўтар кечаси соат 00:00да старт олади.

Месси финал олдидан Аргентина бор кучини ишга солишини таъкидлади. Энди унинг «Сўнгги танго»си иккинчи чемпионлик билан якунланадими ёки Испания бу тарихий сценарийни бузадими — асосий жавоб майдонда берилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мбаппедан Дешамга таъсирли мактуб: «Сўнгги рақсинг»Мбаппедан Дешамга таъсирли мактуб: «Сўнгги рақсинг»Бугун, 23:33Суперлигада икки меҳмон ғалабаси: 12-тур қандай якунланди?Суперлигада икки меҳмон ғалабаси: 12-тур қандай якунланди?Бугун, 23:21Скалони Ямални мақтади, аммо финал учун бир тилак билдирдиСкалони Ямални мақтади, аммо финал учун бир тилак билдирдиБугун, 21:45Бронза кимга керак? Англия ва Францияда кайфият турличаБронза кимга керак? Англия ва Францияда кайфият турличаБугун, 21:34«Машъал» илк ғалабадан сўнг янги трансферни эълон қилди«Машъал» илк ғалабадан сўнг янги трансферни эълон қилдиБугун, 21:22Хави клуб футболига қайтмаслиги мумкин: у янги мақсадини очиқладиХави клуб футболига қайтмаслиги мумкин: у янги мақсадини очиқладиБугун, 21:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди