Месси финал олдидан «Сўнгги танго»ни кўрсатди
Аргентина миллий жамоаси сардори Лионель Месси ЖЧ–2026 финали арафасида мухлисларга рамзий мурожаат йўллади. У Аргентина байроғи билан тушган сурати ва махсус тайёрланган «Сўнгги танго» бутсаларини намойиш этди.
Бу ном оддий маркетинг ғояси эмас: у Мессининг жаҳон чемпионатларидаги 20 йиллик йўли ва фаолиятидаги эҳтимолий сўнгги мундиал финалига ишора қилмоқда. Adidas ҳам мазкур коллекцияни футболчининг жаҳон чемпионатларидаги узоқ тарихига бағишлаган.
«Олдинга, финал сари!»
Месси ижтимоий тармоқда Аргентина байроғи билан тушган суратини эълон қилиб, финал олдидан жамоа мухлисларига мурожаат қилди.
«Адидас билан “Сўнгги танго” йўлини биргаликда босиб ўтаётганимиз нақадар ҳаяжонли. Олдинга, финал сари, Аргентина!» — деб ёзди у.
Махсус бутсалар оқ, ҳаворанг ва олтин ранглар уйғунлигида ишланган. Дизайнда Аргентина терма жамоаси рамзлари, Мессининг шахсий белгиси ва 10-рақамга боғлиқ деталлар акс этган.
«Сўнгги танго» ортида қандай маъно бор?
«Сўнгги танго» номи Аргентина маданиятига хос танго билан Мессининг футболдаги эҳтимолий «сўнгги рақси»ни бирлаштиради.
39 ёшли футболчи учун бу олтинчи жаҳон чемпионати ҳисобланади. Аргентина Испанияни мағлуб этса, Месси терма жамоа билан кетма-кет иккинчи марта мундиал ғолибига айланади. Жаҳон чемпионатини кетма-кет икки марта ютган сўнгги жамоа 1958 ва 1962 йиллардаги Бразилия бўлган.
Аргентина чемпионлик унвонини ҳимоя қилади
Аргентина финалга амалдаги жаҳон чемпиони сифатида етиб келди. Лионель Скалони жамоаси турнирдаги еттита учрашувнинг барчасида ғалаба қозонган ва ҳал қилувчи баҳс олдидан мағлубиятсиз бормоқда.
Испания эса 2010 йилдан кейин иккинчи чемпионлигини қўлга киритишга ҳаракат қилади. Финалда Европа ва Жанубий Американинг амалдаги чемпионлари тўқнашади.
Финал Тошкент вақти билан қачон бошланади?
Аргентина ва Испания ўртасидаги ЖЧ–2026 финали АҚШ вақти билан 19 июль куни Нью-Жерсидаги MetLife стадионида ўтказилади.
Учрашув маҳаллий вақт билан соат 15:00да, Гринвич вақти билан 19:00да бошланади. Демак, Ўзбекистонда баҳс 20 июлга ўтар кечаси соат 00:00да старт олади.
Месси финал олдидан Аргентина бор кучини ишга солишини таъкидлади. Энди унинг «Сўнгги танго»си иккинчи чемпионлик билан якунланадими ёки Испания бу тарихий сценарийни бузадими — асосий жавоб майдонда берилади.
…