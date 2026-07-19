Жаҳон чемпионати: Англия ва Франция ўртасидаги ўйинда 10 та гол урилди

·33·Спорт
Жаҳон чемпионати: Англия ва Франция ўртасидаги ўйинда 10 та гол урилди

Футбол бўйича жаҳон чемпионатининг учинчи ўрни учун кечган баҳсда Англия терма жамоаси Франция устидан 6:4 ҳисобида ғалаба қозониб, бронза медалларига эга чиқди. Мазкур учрашув турнир тарихидаги энг сермаҳсул "кичик финал" сифатида қайд этилди. Томас Тухель бошқарувидаги инглизлар ярим финалдаги мағлубиятдан сўнг ўзларини тиклаб олишганини кўрсатишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйин Англия учун жуда муваффақиятли бошланди. Деклан Рисе учрашувнинг илк дақиқаларидаёқ 23 метрлардан йўллаган зарбаси билан Мике Маигнан дарвозасини ишғол қилди. Бу гол ярим финалда Аргентина томонидан танқидга учраган жамоага қўшимча ишонч бағишлади. 20-дақиқада эса Рисе томонидан амалга оширилган бурчак тўпини Эзри Конса боши билан дарвозага йўллаб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди.

Биринчи бўлимнинг қолган қисми Букайо Сака бенисибига айланди. Арсенал юлдузи дастлаб қарши ҳужумда дарвозабон хатосидан унумли фойдаланиб гол урган бўлса, танаффус арафасида Эберечи Эзе узатган тўпни рақиб ҳимоячиларини ортда қолдирган ҳолда тўртинчи бор дарвозага жойлаб қўйди. Шундай қилиб, инглизлар танаффусга йирик устунлик билан йўл олишди.

Килиан Мбаппе ва тарихий рекорд

Иккинчи бўлимда Франция терма жамоаси ўйинни бутунлай ўзгартиришга ҳаракат қилди. Килиан Мбаппе тезкор қарши ҳужумдан сўнг ҳисобни қисқартирди. Кўп ўтмай Брэдли Барколя иккинчи голни урди, Майкл Олисе эса Мбаппе учун учинчи голни тайёрлаб берди. Натижада ҳисоб 4:3 кўринишига келиб, Англия қийин аҳволда қолди.

Килиан Мбаппе ушбу ўйинда урган иккинчи голи эвазига жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Унинг ҳисобидаги голлар сони 22 тага етди ва у Лионель Месси (21 гол) рекордини янгилади. Шунингдек, Мбаппе 10 та гол билан ушбу турнирнинг "Олтин бутса" пойгасида етакчиликни ўз қўлига олди. Майкл Олисе эса битта турнирда 6 та голли узатмани амалга ошириб, афсонавий Пеле рекордини такрорлади.

Бироқ, Франция вазиятни тенглаштириш учун берилган имкониятлардан фойдалана олмади. Олисе икки марта қулай вазиятни қўлдан чиқаргач, Англия яна иккита гол уриб, якуний 6:4 ҳисобидаги ғалабани таъминлади. Goal.com нашрининг ёзишича, ушбу ўйин мухлислар учун ҳақиқий байрамга айланди ва Томас Тухельнинг Англия терма жамоасидаги илк медали билан якунланди.

АнглияФранцияЖаҳон ЧемпионатиКилиан МбаппеБукайо Сака
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англия Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026da учинчи ўринни қўлга киритдиАнглия Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026da учинчи ўринни қўлга киритдиБугун, 04:44ЖЧ-2026нинг энг катта омадсизлари: Роналду, Неймар ва яна кимлар...ЖЧ-2026нинг энг катта омадсизлари: Роналду, Неймар ва яна кимлар...Бугун, 01:38Соболев сўнгги дақиқада қутқарди: «Зенит» — Россия Суперкубоги соҳиби!Соболев сўнгги дақиқада қутқарди: «Зенит» — Россия Суперкубоги соҳиби!Бугун, 01:36Челси трансфер бозорида портлаш қилди: Морган Роджерс рекорд суммага сотиб олиндиЧелси трансфер бозорида портлаш қилди: Морган Роджерс рекорд суммага сотиб олиндиБугун, 01:33Килиан Мбаппе Диде Дешамнинг кетиши ҳақида: «Биз мураббийимизга муносиб якун бера олмадик»Килиан Мбаппе Диде Дешамнинг кетиши ҳақида: «Биз мураббийимизга муносиб якун бера олмадик»Бугун, 01:33Бронза учун сўнгги жанг: Франция ва Англия таркиблари эълон қилиндиБронза учун сўнгги жанг: Франция ва Англия таркиблари эълон қилиндиБугун, 01:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди