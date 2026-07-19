Жаҳон чемпионати: Англия ва Франция ўртасидаги ўйинда 10 та гол урилди
Футбол бўйича жаҳон чемпионатининг учинчи ўрни учун кечган баҳсда Англия терма жамоаси Франция устидан 6:4 ҳисобида ғалаба қозониб, бронза медалларига эга чиқди. Мазкур учрашув турнир тарихидаги энг сермаҳсул "кичик финал" сифатида қайд этилди. Томас Тухель бошқарувидаги инглизлар ярим финалдаги мағлубиятдан сўнг ўзларини тиклаб олишганини кўрсатишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйин Англия учун жуда муваффақиятли бошланди. Деклан Рисе учрашувнинг илк дақиқаларидаёқ 23 метрлардан йўллаган зарбаси билан Мике Маигнан дарвозасини ишғол қилди. Бу гол ярим финалда Аргентина томонидан танқидга учраган жамоага қўшимча ишонч бағишлади. 20-дақиқада эса Рисе томонидан амалга оширилган бурчак тўпини Эзри Конса боши билан дарвозага йўллаб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди.
Биринчи бўлимнинг қолган қисми Букайо Сака бенисибига айланди. Арсенал юлдузи дастлаб қарши ҳужумда дарвозабон хатосидан унумли фойдаланиб гол урган бўлса, танаффус арафасида Эберечи Эзе узатган тўпни рақиб ҳимоячиларини ортда қолдирган ҳолда тўртинчи бор дарвозага жойлаб қўйди. Шундай қилиб, инглизлар танаффусга йирик устунлик билан йўл олишди.
Килиан Мбаппе ва тарихий рекордИккинчи бўлимда Франция терма жамоаси ўйинни бутунлай ўзгартиришга ҳаракат қилди. Килиан Мбаппе тезкор қарши ҳужумдан сўнг ҳисобни қисқартирди. Кўп ўтмай Брэдли Барколя иккинчи голни урди, Майкл Олисе эса Мбаппе учун учинчи голни тайёрлаб берди. Натижада ҳисоб 4:3 кўринишига келиб, Англия қийин аҳволда қолди.
Килиан Мбаппе ушбу ўйинда урган иккинчи голи эвазига жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Унинг ҳисобидаги голлар сони 22 тага етди ва у Лионель Месси (21 гол) рекордини янгилади. Шунингдек, Мбаппе 10 та гол билан ушбу турнирнинг "Олтин бутса" пойгасида етакчиликни ўз қўлига олди. Майкл Олисе эса битта турнирда 6 та голли узатмани амалга ошириб, афсонавий Пеле рекордини такрорлади.
Бироқ, Франция вазиятни тенглаштириш учун берилган имкониятлардан фойдалана олмади. Олисе икки марта қулай вазиятни қўлдан чиқаргач, Англия яна иккита гол уриб, якуний 6:4 ҳисобидаги ғалабани таъминлади. Goal.com нашрининг ёзишича, ушбу ўйин мухлислар учун ҳақиқий байрамга айланди ва Томас Тухельнинг Англия терма жамоасидаги илк медали билан якунланди.
…