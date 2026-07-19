Тухель очиқлади: Англия бронза медални қандай қийинчиликда олди?
Англия миллий жамоаси ЖЧ–2026 бронза баҳсида Францияни 6:4 ҳисобида мағлуб этди. Томас Тухель учрашувдан кейин футболчилар деярли кучсиз қолгани, аммо айнан характер ғалабани сақлаб қолишга ёрдам берганини айтди.
Инглизлар биринчи бўлимда катта устунликка эришди, аммо танаффусдан кейин Франция ўйинга қайтиб, баҳсни ҳақиқий драмага айлантирди.
«Биринчи бўлим ажойиб, иккинчиси жуда оғир бўлди»
Тухель Англия учрашувнинг дастлабки 45 дақиқасини юқори савияда ўтказганини таъкидлади. Бироқ иккинчи бўлимда футболчиларда чарчоқ аломатлари яққол кўрина бошлаган.
«Биринчи бўлим ажойиб ўтди, иккинчиси эса жуда оғир кечди. Фақат бир кунлик дам олишнинг қанчалик катта аҳамиятга эга эканини кўрдингиз», — деди мураббий.
Англия биринчи бўлимдан кейин 4:0 ҳисобида олдинда бораётганди. Франция танаффусдан сўнг босимни кучайтириб, ҳисобдаги фарқни қисқартирди, аммо инглизлар ғалабани қўлдан чиқармади.
Тухель тақвимдаги фарққа эътибор қаратди
Англия мураббийининг сўзларига кўра, Франция учинчи ўрин учун баҳс олдидан тикланиш учун кўпроқ имкониятга эга бўлган.
Французлар яримфиналдан кейин бир кун кўпроқ дам олган ва камроқ масофага сафар қилган. Англия эса иссиқ ҳаво ҳамда баланд тоғ шароитидаги оғир учрашувлардан кейин майдонга тушган.
«Уларнинг тақвими бизникига нисбатан анча енгилроқ эди. Биз эса ҳам иссиқ ҳавода, ҳам баланд тоғ шароитида ўйнадик», — деди Тухель.
Футболчиларнинг оёқлари тортиб қолди
Мутахассис учрашув олдидан жамоанинг жисмоний ҳолатидан хавотирланганини яширмади. Иккинчи бўлимда айрим футболчиларнинг оёқлари тортиб қолган ва улар ўйинни катта қийинчилик билан давом эттирган.
«Бу ҳафта давомида жуда қаттиқ чарчадик, кучимиз деярли қолмади. Шунинг учун жамоамиз кўрсатган характер ҳурматга лойиқ», — деди у.
Франциянинг тезкор ва техник футболчилари чарчаган Англия ҳимоясига жиддий босим ўтказди. Шунга қарамай, инглизлар ҳал қилувчи вазиятларда яна икки гол уриб, ҳисобни 6:4 кўринишига келтирди.
«Бу жамоа ўзига хос нарса яратди»
Тухель футболчиларнинг жисмоний ҳолати хавотир уйғотган бўлса-да, уларнинг иродасига ҳеч қачон шубҳа қилмаганини билдирди.
«Мен аввал ҳам айтгандим, бу жамоа ўзига хос бир нарсани яратди. Бугун эса буни яна бир бор исботлади», — деди Англия бош мураббийи.
Франция устидан қозонилган ғалаба Англияга 1966 йилдан буён илк бор жаҳон чемпионатини медаль билан якунлаш имконини берди. Инглизлар финалга чиқа олмаган бўлса-да, турнирни тарихий бронза ва ўнта гол урилган унутилмас ўйин билан якунлади.
Сизнингча, Англиянинг ЖЧ–2026даги бронза медалини муваффақият деб баҳолаш мумкинми?
…