Тухель очиқлади: Англия бронза медални қандай қийинчиликда олди?

·0·Спорт
Тухель очиқлади: Англия бронза медални қандай қийинчиликда олди?

Англия миллий жамоаси ЖЧ–2026 бронза баҳсида Францияни 6:4 ҳисобида мағлуб этди. Томас Тухель учрашувдан кейин футболчилар деярли кучсиз қолгани, аммо айнан характер ғалабани сақлаб қолишга ёрдам берганини айтди.

Инглизлар биринчи бўлимда катта устунликка эришди, аммо танаффусдан кейин Франция ўйинга қайтиб, баҳсни ҳақиқий драмага айлантирди.

«Биринчи бўлим ажойиб, иккинчиси жуда оғир бўлди»

Тухель Англия учрашувнинг дастлабки 45 дақиқасини юқори савияда ўтказганини таъкидлади. Бироқ иккинчи бўлимда футболчиларда чарчоқ аломатлари яққол кўрина бошлаган.

«Биринчи бўлим ажойиб ўтди, иккинчиси эса жуда оғир кечди. Фақат бир кунлик дам олишнинг қанчалик катта аҳамиятга эга эканини кўрдингиз», — деди мураббий.

Англия биринчи бўлимдан кейин 4:0 ҳисобида олдинда бораётганди. Франция танаффусдан сўнг босимни кучайтириб, ҳисобдаги фарқни қисқартирди, аммо инглизлар ғалабани қўлдан чиқармади.

Тухель тақвимдаги фарққа эътибор қаратди

Англия мураббийининг сўзларига кўра, Франция учинчи ўрин учун баҳс олдидан тикланиш учун кўпроқ имкониятга эга бўлган.

Французлар яримфиналдан кейин бир кун кўпроқ дам олган ва камроқ масофага сафар қилган. Англия эса иссиқ ҳаво ҳамда баланд тоғ шароитидаги оғир учрашувлардан кейин майдонга тушган.

«Уларнинг тақвими бизникига нисбатан анча енгилроқ эди. Биз эса ҳам иссиқ ҳавода, ҳам баланд тоғ шароитида ўйнадик», — деди Тухель.

Футболчиларнинг оёқлари тортиб қолди

Мутахассис учрашув олдидан жамоанинг жисмоний ҳолатидан хавотирланганини яширмади. Иккинчи бўлимда айрим футболчиларнинг оёқлари тортиб қолган ва улар ўйинни катта қийинчилик билан давом эттирган.

«Бу ҳафта давомида жуда қаттиқ чарчадик, кучимиз деярли қолмади. Шунинг учун жамоамиз кўрсатган характер ҳурматга лойиқ», — деди у.

Франциянинг тезкор ва техник футболчилари чарчаган Англия ҳимоясига жиддий босим ўтказди. Шунга қарамай, инглизлар ҳал қилувчи вазиятларда яна икки гол уриб, ҳисобни 6:4 кўринишига келтирди.

«Бу жамоа ўзига хос нарса яратди»

Тухель футболчиларнинг жисмоний ҳолати хавотир уйғотган бўлса-да, уларнинг иродасига ҳеч қачон шубҳа қилмаганини билдирди.

«Мен аввал ҳам айтгандим, бу жамоа ўзига хос бир нарсани яратди. Бугун эса буни яна бир бор исботлади», — деди Англия бош мураббийи.

Франция устидан қозонилган ғалаба Англияга 1966 йилдан буён илк бор жаҳон чемпионатини медаль билан якунлаш имконини берди. Инглизлар финалга чиқа олмаган бўлса-да, турнирни тарихий бронза ва ўнта гол урилган унутилмас ўйин билан якунлади.

Сизнингча, Англиянинг ЖЧ–2026даги бронза медалини муваффақият деб баҳолаш мумкинми?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дю Плесси Усманни тўхтатди: UFC Оклахомада нима бўлди?Дю Плесси Усманни тўхтатди: UFC Оклахомада нима бўлди?Бугун, 12:12Месси финал олдидан жамоадошлари ва мухлисларига мурожаат қилдиМесси финал олдидан жамоадошлари ва мухлисларига мурожаат қилдиБугун, 12:06Жуд Беллингем тарихий натижа қайд этди: Англия рекордлари янгиландиЖуд Беллингем тарихий натижа қайд этди: Англия рекордлари янгиландиБугун, 11:33Букайо Сака 60 йиллик тарихни янгилади: Англия бронза билан қайтдиБукайо Сака 60 йиллик тарихни янгилади: Англия бронза билан қайтдиБугун, 06:04Майкл Олисе 10 голли драматик баҳсдан тарихий рекорд билан чиқдиМайкл Олисе 10 голли драматик баҳсдан тарихий рекорд билан чиқдиБугун, 05:51Мбаппе Мессини ортда қолдирди: янги рекорд қанча яшайди?Мбаппе Мессини ортда қолдирди: янги рекорд қанча яшайди?Бугун, 05:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди