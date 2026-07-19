Тони Кроос финал олдидан кескин прогноз берди: Месси етарлими?

·53·Спорт
Тони Кроос финал олдидан кескин прогноз берди: Месси етарлими?

Германия миллий жамоасининг собиқ яримҳимоячиси Тони Кроос ЖЧ–2026 финалида Испанияни фаворит деб ҳисобламоқда. Унинг фикрича, «Қизил фурия» биринчи бўлиб ҳисобни очса, Аргентина учун вазият деярли назоратдан чиқиши мумкин.

Шу билан бирга, 2014 йилги жаҳон чемпиони аргентиналикларни бутунлай ҳисобдан чиқариб ташламади. Сабаби оддий: жамоанинг кучли руҳияти ва Лионель Месси.

«Испания биринчи голни урса, ҳаммаси тугайди»

Кроос Испания ҳисобда олдинга чиққанидан кейин тўпни назорат қилиш ва рақибга босимни ошириш борасида ўта хавфли жамоага айланишини таъкидлади.

«Испания биринчи бўлиб гол урса, ғалаба ҳақида унутиш мумкин. Кейин улар яна уч ёки тўртта гол уради», — деди Кроос.

Собиқ футболчининг фикрича, Аргентина бундай сценарийда Испаниянинг тезлиги ва ўйин назоратига қарши ечим топишда қийналиши мумкин. Кроос шу тариқа финалдаги дастлабки гол ҳал қилувчи аҳамият касб этишини тахмин қилди.

Аргентинага нисбатан кескин баҳо

Кроос Аргентинани Германиядан кучли жамоа деб ҳисобламаслигини ҳам очиқ айтди. Бироқ бу унинг Лионель Скалони шогирдларининг имкониятларини паст баҳолаётганини англатмайди.

Унинг таъкидлашича, амалдаги жаҳон чемпионларининг энг катта устунлиги — руҳий барқарорлик. Аргентина турнир давомида мураккаб вазиятларда ҳам натижа топишни ва босим остида ўз ўйинини сақлаб қолишни уддалаган.

«Аргентинанинг руҳий тайёргарлиги ниҳоятда юқори. Қолаверса, уларда Месси бор», — деди Германия футболи афсонаси.

Кроос Мессидаги ўзгаришни кўрди

Собиқ «Реал» яримҳимоячиси Мессининг ёши ўтгани сари жисмоний имкониятлардан кўра футбол интеллектига кўпроқ таянаётганини қайд этди.

Кроос 2022 йилги мундиал аргентиналик юлдузнинг сўнгги жаҳон чемпионати бўлади, деб ўйлаганини тан олди. Аммо 39 ёшли Месси тўрт йил ўтиб ҳам жамоасини навбатдаги финалга етаклади.

«Мен Мессининг футбол интеллекти тобора ўсиб бораётганини кўряпман», — деди Кроос.

Месси ЖЧ–2026да саккизта гол ва тўртта натижали узатма қайд этиб, Аргентинанинг ҳал қилувчи футболчиларидан бирига айланди. Испания мураббийи Луис де ла Фуэнте ҳам уни персонал қўриқлаш деярли самара бермаслигини тан олган.

Испаниянинг сериясига Аргентина нуқта қўя оладими?

Испания финалга мағлубиятсиз етиб келди ва кетма-кет 37 та учрашувдан иборат мағлубиятсиз серияни давом эттирмоқда. Жамоа мундиал давомида атиги битта гол ўтказиб юборган. Аргентина эса амалдаги чемпион сифатида кетма-кет иккинчи, тарихидаги тўртинчи жаҳон чемпионлиги учун майдонга чиқади.

Крооснинг прогнозига кўра, финалнинг калити биринчи гол бўлади. Испания ҳисобни очса, тўп назорати орқали баҳсни ўз сценарийсига буриши мумкин. Аргентина эса Мессининг маҳорати, катта ўйинлардаги тажриба ва жамоавий характерга умид боғлайди.

Энди асосий савол: Кроос кутганидек Испания эрта устунликка эришадими ёки Месси яна бир бор футбол мантиғини бузадими?

Тони КроосЛионель МессиИспанияАргентинаРеал Мадрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон дзюдоси Осиёда ҳукмрон: Амманда 20 та медаль қўлга киритилдиЎзбекистон дзюдоси Осиёда ҳукмрон: Амманда 20 та медаль қўлга киритилдиБугун, 21:11Испания ва Аргентина ўйинига жонли трансляцияИспания ва Аргентина ўйинига жонли трансляцияБугун, 20:21Пау Кубарсининг ЖЧ-2026 финали олдидан иқрори: «Бу орзум эди»Пау Кубарсининг ЖЧ-2026 финали олдидан иқрори: «Бу орзум эди»Бугун, 20:17Арбелоа «Реал»дан шогирдини сўради: Паласиос АПЛга ўтишга яқин...Арбелоа «Реал»дан шогирдини сўради: Паласиос АПЛга ўтишга яқин...Бугун, 20:08Кейн Саудияга кетадими? «Ал-Ҳилол» биринчи қадамни ташладиКейн Саудияга кетадими? «Ал-Ҳилол» биринчи қадамни ташладиБугун, 19:58Ўзбекистонлик афсона ЖЧ-2026 финали ҳисобини айтди: Месси гол урадими?Ўзбекистонлик афсона ЖЧ-2026 финали ҳисобини айтди: Месси гол урадими?Бугун, 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди