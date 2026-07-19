Тони Кроос финал олдидан кескин прогноз берди: Месси етарлими?
Германия миллий жамоасининг собиқ яримҳимоячиси Тони Кроос ЖЧ–2026 финалида Испанияни фаворит деб ҳисобламоқда. Унинг фикрича, «Қизил фурия» биринчи бўлиб ҳисобни очса, Аргентина учун вазият деярли назоратдан чиқиши мумкин.
Шу билан бирга, 2014 йилги жаҳон чемпиони аргентиналикларни бутунлай ҳисобдан чиқариб ташламади. Сабаби оддий: жамоанинг кучли руҳияти ва Лионель Месси.
«Испания биринчи голни урса, ҳаммаси тугайди»
Кроос Испания ҳисобда олдинга чиққанидан кейин тўпни назорат қилиш ва рақибга босимни ошириш борасида ўта хавфли жамоага айланишини таъкидлади.
«Испания биринчи бўлиб гол урса, ғалаба ҳақида унутиш мумкин. Кейин улар яна уч ёки тўртта гол уради», — деди Кроос.
Собиқ футболчининг фикрича, Аргентина бундай сценарийда Испаниянинг тезлиги ва ўйин назоратига қарши ечим топишда қийналиши мумкин. Кроос шу тариқа финалдаги дастлабки гол ҳал қилувчи аҳамият касб этишини тахмин қилди.
Аргентинага нисбатан кескин баҳо
Кроос Аргентинани Германиядан кучли жамоа деб ҳисобламаслигини ҳам очиқ айтди. Бироқ бу унинг Лионель Скалони шогирдларининг имкониятларини паст баҳолаётганини англатмайди.
Унинг таъкидлашича, амалдаги жаҳон чемпионларининг энг катта устунлиги — руҳий барқарорлик. Аргентина турнир давомида мураккаб вазиятларда ҳам натижа топишни ва босим остида ўз ўйинини сақлаб қолишни уддалаган.
«Аргентинанинг руҳий тайёргарлиги ниҳоятда юқори. Қолаверса, уларда Месси бор», — деди Германия футболи афсонаси.
Кроос Мессидаги ўзгаришни кўрди
Собиқ «Реал» яримҳимоячиси Мессининг ёши ўтгани сари жисмоний имкониятлардан кўра футбол интеллектига кўпроқ таянаётганини қайд этди.
Кроос 2022 йилги мундиал аргентиналик юлдузнинг сўнгги жаҳон чемпионати бўлади, деб ўйлаганини тан олди. Аммо 39 ёшли Месси тўрт йил ўтиб ҳам жамоасини навбатдаги финалга етаклади.
«Мен Мессининг футбол интеллекти тобора ўсиб бораётганини кўряпман», — деди Кроос.
Месси ЖЧ–2026да саккизта гол ва тўртта натижали узатма қайд этиб, Аргентинанинг ҳал қилувчи футболчиларидан бирига айланди. Испания мураббийи Луис де ла Фуэнте ҳам уни персонал қўриқлаш деярли самара бермаслигини тан олган.
Испаниянинг сериясига Аргентина нуқта қўя оладими?
Испания финалга мағлубиятсиз етиб келди ва кетма-кет 37 та учрашувдан иборат мағлубиятсиз серияни давом эттирмоқда. Жамоа мундиал давомида атиги битта гол ўтказиб юборган. Аргентина эса амалдаги чемпион сифатида кетма-кет иккинчи, тарихидаги тўртинчи жаҳон чемпионлиги учун майдонга чиқади.
Крооснинг прогнозига кўра, финалнинг калити биринчи гол бўлади. Испания ҳисобни очса, тўп назорати орқали баҳсни ўз сценарийсига буриши мумкин. Аргентина эса Мессининг маҳорати, катта ўйинлардаги тажриба ва жамоавий характерга умид боғлайди.
Энди асосий савол: Кроос кутганидек Испания эрта устунликка эришадими ёки Месси яна бир бор футбол мантиғини бузадими?
…