Пау Кубарсининг ЖЧ-2026 финали олдидан иқрори: «Бу орзум эди»

·43·Спорт
Пау Кубарсининг ЖЧ-2026 финали олдидан иқрори: «Бу орзум эди»

Испания миллий жамоаси ҳимоячиси Пау Кубарси фаолиятидаги энг катта учрашув арафасида икки хил ҳисни бошдан кечирмоқда. Бир томонда — жаҳон чемпионлиги учун кураш, иккинчи томонда эса болаликдаги кумири Лионель Мессига қарши майдонга чиқиш имконияти.

Бироқ финалда ҳиссиётлар иккинчи ўринга тушади. Кубарси Аргентина ҳужумининг нафақат Месси, балки исталган лаҳзада вазиятни ўзгартириб юбориши мумкин бўлган яна бир футболчисини алоҳида таъкидлади.

Альваресга бир сония ҳам эркинлик бериб бўлмайди

Кубарси TV3 телеканалига берган интервьюсида Хулиан Альвареснинг ҳаракатларини диққат билан кузатиш зарурлигини айтди.

«У бўш зоналарни топишни, марказга силжишни билади ва ажойиб зарбага эга. Доим унга яқин туриш керак».

Испаниялик ҳимоячининг фикрича, Альварес рақиб ҳимоясидаги энг кичик хатодан ҳам фойдаланиши мумкин. Шу сабабли уни бир лаҳза назоратсиз қолдириш финалда жуда қимматга тушиши эҳтимол.

Месси Кубарсининг болаликдан кумири бўлган

19 ёшли футболчи финалдаги энг таъсирли воқеа Лионель Месси билан бир майдонда бўлиш эканини яширмади.

Кубарсининг айтишича, болалигида унда Неймар ва Жерар Пике номи ёзилган футболкалар бўлган. Бироқ Месси унинг ҳаётида доимо алоҳида ўрин эгаллаган.

«У менинг кумирларимдан бири эди. Менда ва барча “Барселона” мухлисларида унга нисбатан алоҳида меҳр бор».

Кубарси учун Месси оддий рақиб эмас. Аргентиналик юлдуз у футболчи бўлишни орзу қилган пайтларда «Барселона»нинг асосий рамзи эди.

Уч ҳафта олдинги орзу энди ҳақиқатга айланди

Қизиғи, Кубарси ҳали финалчилар аниқланмасидан аввал Мессига қарши жаҳон чемпионати финалида ўйнашни исташини айтганди.

Ўшанда у бундай учрашув болалик орзусининг рўёбга чиқиши бўлишини таъкидлаган. Энди эса Испания ва Аргентина ҳақиқатан ҳам бош соврин учун майдонга тушади.

«Бундай ёшда у билан бир майдонга чиқиш имконияти — орзуларнинг ушалиши», — деди Кубарси.

Аммо дастлабки ҳуштакдан кейин ҳурмат ва ҳайрат учун вақт қолмайди. Испаниялик ҳимоячи кумирига қарши туриши, унинг ҳаракатларини чеклаши ва жамоасига чемпионликни олиб келишга ҳаракат қилиши керак.

Испания ҳимоясини энг оғир синов кутмоқда

Аргентина ҳужумида Месси ва Альварес бир-бирини тўлдириши Испания учун асосий хавфлардан бири бўлади. Месси чуқурроққа тушиб ўйинни ташкил қилса, Альварес ҳимоя ортидаги бўшлиқларга очилади.

Шу боис Кубарси учун финал фақат болалик кумири билан учрашув эмас, балки фаолиятидаги энг катта профессионал имтиҳон ҳам бўлади. Испания Мессини персонал қўриқлашни режалаштирмаяпти, аммо унга жамоавий тарзда алоҳида эътибор қаратади.

Финалнинг рамзий манзараси тайёр: кеча телевизор орқали Мессини томоша қилган Кубарси бугун унинг қаршисида жаҳон чемпионлиги учун курашади. Орзу ушалди — энди уни қандай якунлаш қолди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон дзюдоси Осиёда ҳукмрон: Амманда 20 та медаль қўлга киритилдиЎзбекистон дзюдоси Осиёда ҳукмрон: Амманда 20 та медаль қўлга киритилдиБугун, 21:11Испания ва Аргентина ўйинига жонли трансляцияИспания ва Аргентина ўйинига жонли трансляцияБугун, 20:21Тони Кроос финал олдидан кескин прогноз берди: Месси етарлими?Тони Кроос финал олдидан кескин прогноз берди: Месси етарлими?Бугун, 20:12Арбелоа «Реал»дан шогирдини сўради: Паласиос АПЛга ўтишга яқин...Арбелоа «Реал»дан шогирдини сўради: Паласиос АПЛга ўтишга яқин...Бугун, 20:08Кейн Саудияга кетадими? «Ал-Ҳилол» биринчи қадамни ташладиКейн Саудияга кетадими? «Ал-Ҳилол» биринчи қадамни ташладиБугун, 19:58Ўзбекистонлик афсона ЖЧ-2026 финали ҳисобини айтди: Месси гол урадими?Ўзбекистонлик афсона ЖЧ-2026 финали ҳисобини айтди: Месси гол урадими?Бугун, 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди