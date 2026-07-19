Пау Кубарсининг ЖЧ-2026 финали олдидан иқрори: «Бу орзум эди»
Испания миллий жамоаси ҳимоячиси Пау Кубарси фаолиятидаги энг катта учрашув арафасида икки хил ҳисни бошдан кечирмоқда. Бир томонда — жаҳон чемпионлиги учун кураш, иккинчи томонда эса болаликдаги кумири Лионель Мессига қарши майдонга чиқиш имконияти.
Бироқ финалда ҳиссиётлар иккинчи ўринга тушади. Кубарси Аргентина ҳужумининг нафақат Месси, балки исталган лаҳзада вазиятни ўзгартириб юбориши мумкин бўлган яна бир футболчисини алоҳида таъкидлади.
Альваресга бир сония ҳам эркинлик бериб бўлмайди
Кубарси TV3 телеканалига берган интервьюсида Хулиан Альвареснинг ҳаракатларини диққат билан кузатиш зарурлигини айтди.
«У бўш зоналарни топишни, марказга силжишни билади ва ажойиб зарбага эга. Доим унга яқин туриш керак».
Испаниялик ҳимоячининг фикрича, Альварес рақиб ҳимоясидаги энг кичик хатодан ҳам фойдаланиши мумкин. Шу сабабли уни бир лаҳза назоратсиз қолдириш финалда жуда қимматга тушиши эҳтимол.
Месси Кубарсининг болаликдан кумири бўлган
19 ёшли футболчи финалдаги энг таъсирли воқеа Лионель Месси билан бир майдонда бўлиш эканини яширмади.
Кубарсининг айтишича, болалигида унда Неймар ва Жерар Пике номи ёзилган футболкалар бўлган. Бироқ Месси унинг ҳаётида доимо алоҳида ўрин эгаллаган.
«У менинг кумирларимдан бири эди. Менда ва барча “Барселона” мухлисларида унга нисбатан алоҳида меҳр бор».
Кубарси учун Месси оддий рақиб эмас. Аргентиналик юлдуз у футболчи бўлишни орзу қилган пайтларда «Барселона»нинг асосий рамзи эди.
Уч ҳафта олдинги орзу энди ҳақиқатга айланди
Қизиғи, Кубарси ҳали финалчилар аниқланмасидан аввал Мессига қарши жаҳон чемпионати финалида ўйнашни исташини айтганди.
Ўшанда у бундай учрашув болалик орзусининг рўёбга чиқиши бўлишини таъкидлаган. Энди эса Испания ва Аргентина ҳақиқатан ҳам бош соврин учун майдонга тушади.
«Бундай ёшда у билан бир майдонга чиқиш имконияти — орзуларнинг ушалиши», — деди Кубарси.
Аммо дастлабки ҳуштакдан кейин ҳурмат ва ҳайрат учун вақт қолмайди. Испаниялик ҳимоячи кумирига қарши туриши, унинг ҳаракатларини чеклаши ва жамоасига чемпионликни олиб келишга ҳаракат қилиши керак.
Испания ҳимоясини энг оғир синов кутмоқда
Аргентина ҳужумида Месси ва Альварес бир-бирини тўлдириши Испания учун асосий хавфлардан бири бўлади. Месси чуқурроққа тушиб ўйинни ташкил қилса, Альварес ҳимоя ортидаги бўшлиқларга очилади.
Шу боис Кубарси учун финал фақат болалик кумири билан учрашув эмас, балки фаолиятидаги энг катта профессионал имтиҳон ҳам бўлади. Испания Мессини персонал қўриқлашни режалаштирмаяпти, аммо унга жамоавий тарзда алоҳида эътибор қаратади.
Финалнинг рамзий манзараси тайёр: кеча телевизор орқали Мессини томоша қилган Кубарси бугун унинг қаршисида жаҳон чемпионлиги учун курашади. Орзу ушалди — энди уни қандай якунлаш қолди.
…