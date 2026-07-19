Қозоғистон полицияси илк бор робошабакадан фойдаланди: тўрт нафар қоидабузар ушланди
Қўшни Қозоғистонда жамоат тартибини сақлаш ва ҳуқуқбузарларни аниқлаш тизимида янги давр бошланди. Мамлакат Ички ишлар вазирлиги тарихдаги илк бор оммавий тадбирлар давомида сунъий интеллект билан жиҳозланган робошабакадан фойдаланганини маълум қилди. Ушбу технологик янгилик ўзининг самарадорлигини илк синовдаёқ исботлашга улгурди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Воқеа 17–18-июль кунлари Қарағанда вилоятида бўлиб ўтган Металлурглар куни байрами тантаналарида юз берди. Мазкур оммавий тадбирда 115 мингдан ортиқ фуқаро иштирок этган бўлиб, бундай катта оломон ичида хавфсизликни таъминлаш полиция ходимлари учун жиддий масъулият юклади. Айнан шу жараёнда замонавий робот техникаси ҳуқуқ-тартибот органларига яқиндан кўмаклашди.
Қозоғистон Ички ишлар вазирлиги матбуот хизмати берган маълумотга кўра, хизмат робошабакалари полициянинг ягона ахборот базасига тўлиқ интеграция қилинган. Бу эса роботга реал вақт режимида ўз камерасига тушган шахсларни базадаги маълумотлар билан солиштириш ва қидирувдаги ёки назоратдаги шахсларни дарҳол таниб олиш имкониятини беради.
Сунъий интеллектнинг амалий натижалариТадбир давомида робошабака томонидан тўрт нафар қонунбузар аниқланди ва қўлга олинди. Улар орасида алимент тўлашдан бўйин товлаб юрган бир нафар фуқаро ҳамда давлат олдида қарздорлиги бўлган икки нафар шахс бор эди. Шунингдек, робот илгари судланган ва суд томонидан белгиланган яшаш жойини тарк этмаслик чекловини бузган эркакни ҳам оломон орасидан топишга муваффақ бўлди.
Ҳозирда барча ушланган шахсларга нисбатан полиция ходимлари томонидан қонун доирасида тегишли чоралар кўрилган. Ушбу тажриба шуни кўрсатадики, сунъий интеллект ва робототехника инсон кўзи илғаши қийин бўлган деталларни тезкор таҳлил қилишда юқори натижа беради.
Марказий Осиё минтақасида ҳуқуқ-тартибот соҳасига бундай юқори технологияларнинг кириб келиши келажакда хавфсизлик тизимини бутунлай ўзгартириши кутилмоқда. Қозоғистон полицияси ушбу амалиётни муваффақиятли деб баҳолаб, келгусида бошқа йирик тадбирларда ҳам робошабакалардан фойдаланишни режалаштирмоқда.
…