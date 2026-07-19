Қозоғистон полицияси илк бор робошабакадан фойдаланди: тўрт нафар қоидабузар ушланди

·35·Техно
Қозоғистон полицияси илк бор робошабакадан фойдаланди: тўрт нафар қоидабузар ушланди

Қўшни Қозоғистонда жамоат тартибини сақлаш ва ҳуқуқбузарларни аниқлаш тизимида янги давр бошланди. Мамлакат Ички ишлар вазирлиги тарихдаги илк бор оммавий тадбирлар давомида сунъий интеллект билан жиҳозланган робошабакадан фойдаланганини маълум қилди. Ушбу технологик янгилик ўзининг самарадорлигини илк синовдаёқ исботлашга улгурди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Воқеа 17–18-июль кунлари Қарағанда вилоятида бўлиб ўтган Металлурглар куни байрами тантаналарида юз берди. Мазкур оммавий тадбирда 115 мингдан ортиқ фуқаро иштирок этган бўлиб, бундай катта оломон ичида хавфсизликни таъминлаш полиция ходимлари учун жиддий масъулият юклади. Айнан шу жараёнда замонавий робот техникаси ҳуқуқ-тартибот органларига яқиндан кўмаклашди.

Қозоғистон Ички ишлар вазирлиги матбуот хизмати берган маълумотга кўра, хизмат робошабакалари полициянинг ягона ахборот базасига тўлиқ интеграция қилинган. Бу эса роботга реал вақт режимида ўз камерасига тушган шахсларни базадаги маълумотлар билан солиштириш ва қидирувдаги ёки назоратдаги шахсларни дарҳол таниб олиш имкониятини беради.

Сунъий интеллектнинг амалий натижалари

Тадбир давомида робошабака томонидан тўрт нафар қонунбузар аниқланди ва қўлга олинди. Улар орасида алимент тўлашдан бўйин товлаб юрган бир нафар фуқаро ҳамда давлат олдида қарздорлиги бўлган икки нафар шахс бор эди. Шунингдек, робот илгари судланган ва суд томонидан белгиланган яшаш жойини тарк этмаслик чекловини бузган эркакни ҳам оломон орасидан топишга муваффақ бўлди.

Ҳозирда барча ушланган шахсларга нисбатан полиция ходимлари томонидан қонун доирасида тегишли чоралар кўрилган. Ушбу тажриба шуни кўрсатадики, сунъий интеллект ва робототехника инсон кўзи илғаши қийин бўлган деталларни тезкор таҳлил қилишда юқори натижа беради.

Марказий Осиё минтақасида ҳуқуқ-тартибот соҳасига бундай юқори технологияларнинг кириб келиши келажакда хавфсизлик тизимини бутунлай ўзгартириши кутилмоқда. Қозоғистон полицияси ушбу амалиётни муваффақиятли деб баҳолаб, келгусида бошқа йирик тадбирларда ҳам робошабакалардан фойдаланишни режалаштирмоқда.

ҚозоғистонРобошабакаСунъий ИнтеллектПолицияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Авиация тарихида янги саҳифа: DARPA илк бор F-16 қирувчисини сунъий интеллект ёрдамида синовдан ўтказдиАвиация тарихида янги саҳифа: DARPA илк бор F-16 қирувчисини сунъий интеллект ёрдамида синовдан ўтказдиБугун, 21:27АҚШ океан сувидан уран олиш технологиясини саноат миқёсида жорий этишга рухсат бердиАҚШ океан сувидан уран олиш технологиясини саноат миқёсида жорий этишга рухсат бердиБугун, 20:51Кристофер Нолан сунъий интеллектни “шаффоф Троян оти” деб атадиКристофер Нолан сунъий интеллектни “шаффоф Троян оти” деб атадиБугун, 20:27Intel микросхемалар ишлаб чиқаришда инқилобий Ҳигҳ-НА ЭУВ технологиясини ишга туширдиIntel микросхемалар ишлаб чиқаришда инқилобий Ҳигҳ-НА ЭУВ технологиясини ишга туширдиБугун, 19:54Қайта тикланувчи энергия станцияларини нотўғри жойлаштириш дефицитни 5 баравар оширадиҚайта тикланувчи энергия станцияларини нотўғри жойлаштириш дефицитни 5 баравар оширадиБугун, 19:20Сунъий интеллектнинг янги даври: Куррент AI барча учун очиқ глобал тармоқ яратмоқдаСунъий интеллектнинг янги даври: Куррент AI барча учун очиқ глобал тармоқ яратмоқдаБугун, 19:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда