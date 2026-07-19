Арбелоа «Реал»дан шогирдини сўради: Паласиос АПЛга ўтишга яқин...
«Реал» академиясининг иқтидорли яримҳимоячиси Сесар Паласиос фаолиятини Англия Премьер-лигасида давом эттириши мумкин. «Фулҳэм»нинг янги бош мураббийи Альваро Арбелоа Лондон клуби раҳбариятидан 21 ёшли футболчини трансфер қилиш имкониятини ўрганишни сўраган.
Испаниялик мутахассис Паласиоснинг имкониятларини жуда яхши билади. Бироқ трансфернинг қандай шаклда амалга оширилиши ва «Реал» ўз тарбияланувчисидан бутунлай воз кечишга тайёрми — асосий интрига шу бўлиб турибди.
Арбелоа биринчи трансфер нишонларидан бирини танлади
AS нашри маълумотига кўра, Альваро Арбелоа «Фулҳэм»даги янги лойиҳаси учун Сесар Паласиосни асосий номзодлардан бири сифатида белгилаган.
Мураббий Лондон клуби раҳбариятига футболчининг трансферини кўриб чиқишни тавсия қилган. Арбелоа ва Паласиос «Реал» академиясида бирга ишлагани сабабли мутахассис унинг кучли жиҳатлари ва салоҳиятини яхши билади.
«Фулҳэм» Арбелоани 7 июль куни расман бош мураббий этиб тайинлади. Испаниялик мутахассис Лондон клуби билан уч йиллик шартнома имзолаган.
Паласиос «Реал»дан кетишга яқинми?
Сесар Паласиос «Реал»нинг асосий жамоаси билан мавсумолди тайёргарлик жараёнида иштирок этмоқда. Шунга қарамай, AS маълумотига кўра, футболчининг янги мавсумни бошқа клубда бошлаш эҳтимоли юқори.
Аввалроқ унинг Италиянинг «Комо» клубига ўтиши бўйича оғзаки келишувга эришилган, аммо трансфер якунига етмаган. Шунингдек, «Порту» ва «Осасуна» ҳам футболчига қизиқиш билдирган, бироқ бу йўналишларда жиддий музокаралар бошланмаган.
Энди Арбелоанинг шахсий қизиқиши «Фулҳэм»ни Паласиос учун курашда олдинги ўринга олиб чиқиши мумкин.
«Реал» қандай шарт қўяди?
Паласиоснинг Мадрид клуби билан амалдаги шартномаси 2027 йил ёзигача давом этади. Шу сабабли «Реал» футболчини текин қўйиб юбориш ниятида эмас.
Ҳозирча эҳтимолий битимнинг молиявий шартлари маълум қилинмади. «Фулҳэм» қуйидаги вариантлардан бирини таклиф қилиши мумкин:
футболчини тўлиқ сотиб олиш;
трансфер ҳуқуқининг маълум қисмини харид қилиш;
кейинчалик сотиб олиш шарти билан ижарага олиш.
Мадридликлар ёш футболчининг келажакдаги ўсишидан манфаатдор бўлгани учун шартномага қайта сотиб олиш ёки кейинги трансфердан улуш олиш бандини киритишга ҳаракат қилиши мумкин. Бу ҳозирча манбалардан келиб чиққан эҳтимолий сценарий, расмий келишув эмас.
Паласиоснинг асосий устунлиги нимада?
21 ёшли испаниялик асосан ҳужумкор яримҳимоячи сифатида ҳаракат қилади. У марказдан ташқари, қанотларда ҳам ўйнай олади.
Паласиос ўтган мавсумда «Реал»нинг асосий жамоасида ҳам имконият олди. У Ла Лигада бешта учрашувда қатнашди, шунингдек Кубок ва Европа мусобақаларида ҳам майдонга тушди.
Унинг техникаси, тўп билан ҳаракатланиши ва ҳужумларга қўшилиш қобилияти Арбелоанинг янги жамоаси учун фойдали бўлиши мумкин. Премьер-лигадаги жисмоний кураш эса Паласиос учун навбатдаги катта синовга айланади.
Арбелоа «Реал»дан яна кимларни олиб келмоқчи?
Хабарларга кўра, Паласиос «Фулҳэм» мураббийи қизиқиш билдирган ягона мадридлик футболчи эмас. Арбелоа собиқ клубидан ўзи яхши биладиган яна бир нечта ёш ўйинчини Англияга таклиф қилишни режалаштирмоқда.
Унинг мақсади янги чемпионатга мослашиш жараёнида ўзи ишонган ва тактик талабларини тушунадиган футболчилардан фойдаланиш.
Ҳозирча «Фулҳэм» Паласиос бўйича расмий таклиф юборгани маълум эмас. Аммо Арбелоанинг шахсий талаби трансфернинг амалга ошиш эҳтимолини анча оширди.
Энди асосий қарор «Реал»га боғлиқ: клуб ўз тарбияланувчисига Премьер-лигада доимий ўйин амалиёти олиш имконини берадими ёки уни асосий жамоа учун сақлаб қоладими?
…