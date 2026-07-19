Арбелоа «Реал»дан шогирдини сўради: Паласиос АПЛга ўтишга яқин...

·38·Спорт
Арбелоа «Реал»дан шогирдини сўради: Паласиос АПЛга ўтишга яқин...

«Реал» академиясининг иқтидорли яримҳимоячиси Сесар Паласиос фаолиятини Англия Премьер-лигасида давом эттириши мумкин. «Фулҳэм»нинг янги бош мураббийи Альваро Арбелоа Лондон клуби раҳбариятидан 21 ёшли футболчини трансфер қилиш имкониятини ўрганишни сўраган.

Испаниялик мутахассис Паласиоснинг имкониятларини жуда яхши билади. Бироқ трансфернинг қандай шаклда амалга оширилиши ва «Реал» ўз тарбияланувчисидан бутунлай воз кечишга тайёрми — асосий интрига шу бўлиб турибди.

Арбелоа биринчи трансфер нишонларидан бирини танлади

AS нашри маълумотига кўра, Альваро Арбелоа «Фулҳэм»даги янги лойиҳаси учун Сесар Паласиосни асосий номзодлардан бири сифатида белгилаган.

Мураббий Лондон клуби раҳбариятига футболчининг трансферини кўриб чиқишни тавсия қилган. Арбелоа ва Паласиос «Реал» академиясида бирга ишлагани сабабли мутахассис унинг кучли жиҳатлари ва салоҳиятини яхши билади.

«Фулҳэм» Арбелоани 7 июль куни расман бош мураббий этиб тайинлади. Испаниялик мутахассис Лондон клуби билан уч йиллик шартнома имзолаган.

Паласиос «Реал»дан кетишга яқинми?

Сесар Паласиос «Реал»нинг асосий жамоаси билан мавсумолди тайёргарлик жараёнида иштирок этмоқда. Шунга қарамай, AS маълумотига кўра, футболчининг янги мавсумни бошқа клубда бошлаш эҳтимоли юқори.

Аввалроқ унинг Италиянинг «Комо» клубига ўтиши бўйича оғзаки келишувга эришилган, аммо трансфер якунига етмаган. Шунингдек, «Порту» ва «Осасуна» ҳам футболчига қизиқиш билдирган, бироқ бу йўналишларда жиддий музокаралар бошланмаган.

Энди Арбелоанинг шахсий қизиқиши «Фулҳэм»ни Паласиос учун курашда олдинги ўринга олиб чиқиши мумкин.

«Реал» қандай шарт қўяди?

Паласиоснинг Мадрид клуби билан амалдаги шартномаси 2027 йил ёзигача давом этади. Шу сабабли «Реал» футболчини текин қўйиб юбориш ниятида эмас.

Ҳозирча эҳтимолий битимнинг молиявий шартлари маълум қилинмади. «Фулҳэм» қуйидаги вариантлардан бирини таклиф қилиши мумкин:

  • футболчини тўлиқ сотиб олиш;

  • трансфер ҳуқуқининг маълум қисмини харид қилиш;

  • кейинчалик сотиб олиш шарти билан ижарага олиш.

Мадридликлар ёш футболчининг келажакдаги ўсишидан манфаатдор бўлгани учун шартномага қайта сотиб олиш ёки кейинги трансфердан улуш олиш бандини киритишга ҳаракат қилиши мумкин. Бу ҳозирча манбалардан келиб чиққан эҳтимолий сценарий, расмий келишув эмас.

Паласиоснинг асосий устунлиги нимада?

21 ёшли испаниялик асосан ҳужумкор яримҳимоячи сифатида ҳаракат қилади. У марказдан ташқари, қанотларда ҳам ўйнай олади.

Паласиос ўтган мавсумда «Реал»нинг асосий жамоасида ҳам имконият олди. У Ла Лигада бешта учрашувда қатнашди, шунингдек Кубок ва Европа мусобақаларида ҳам майдонга тушди.

Унинг техникаси, тўп билан ҳаракатланиши ва ҳужумларга қўшилиш қобилияти Арбелоанинг янги жамоаси учун фойдали бўлиши мумкин. Премьер-лигадаги жисмоний кураш эса Паласиос учун навбатдаги катта синовга айланади.

Арбелоа «Реал»дан яна кимларни олиб келмоқчи?

Хабарларга кўра, Паласиос «Фулҳэм» мураббийи қизиқиш билдирган ягона мадридлик футболчи эмас. Арбелоа собиқ клубидан ўзи яхши биладиган яна бир нечта ёш ўйинчини Англияга таклиф қилишни режалаштирмоқда.

Унинг мақсади янги чемпионатга мослашиш жараёнида ўзи ишонган ва тактик талабларини тушунадиган футболчилардан фойдаланиш.

Ҳозирча «Фулҳэм» Паласиос бўйича расмий таклиф юборгани маълум эмас. Аммо Арбелоанинг шахсий талаби трансфернинг амалга ошиш эҳтимолини анча оширди.

Энди асосий қарор «Реал»га боғлиқ: клуб ўз тарбияланувчисига Премьер-лигада доимий ўйин амалиёти олиш имконини берадими ёки уни асосий жамоа учун сақлаб қоладими?

Сесар ПаласиосАльваро АрбелоаРеал МадридФулхэм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон дзюдоси Осиёда ҳукмрон: Амманда 20 та медаль қўлга киритилдиЎзбекистон дзюдоси Осиёда ҳукмрон: Амманда 20 та медаль қўлга киритилдиБугун, 21:11Испания ва Аргентина ўйинига жонли трансляцияИспания ва Аргентина ўйинига жонли трансляцияБугун, 20:21Пау Кубарсининг ЖЧ-2026 финали олдидан иқрори: «Бу орзум эди»Пау Кубарсининг ЖЧ-2026 финали олдидан иқрори: «Бу орзум эди»Бугун, 20:17Тони Кроос финал олдидан кескин прогноз берди: Месси етарлими?Тони Кроос финал олдидан кескин прогноз берди: Месси етарлими?Бугун, 20:12Кейн Саудияга кетадими? «Ал-Ҳилол» биринчи қадамни ташладиКейн Саудияга кетадими? «Ал-Ҳилол» биринчи қадамни ташладиБугун, 19:58Ўзбекистонлик афсона ЖЧ-2026 финали ҳисобини айтди: Месси гол урадими?Ўзбекистонлик афсона ЖЧ-2026 финали ҳисобини айтди: Месси гол урадими?Бугун, 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди