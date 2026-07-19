Уч кун денгизда қолган етти ёшли қизча тирик топилди

·50·Дунё
Уч кун денгизда қолган етти ёшли қизча тирик топилди

Индонезия қирғоқлари яқинида қайиқ ҳалокатидан кейин очиқ денгизда уч кун тирик қолган беш нафар инсон қутқариб олинди. Улар орасида етти ёшли қизалоқ ҳам бор. Айни пайтда камида 20 нафар бедарак йўқолган шахсни излаш ишлари давом этмоқда. Бу ҳақда Al Jazeera хабар берди.

Маълум қилинишича, омон қолганлар — бир эркак, уч аёл ва етти ёшли қизча 18 июль куни кечқурун балиқчилар кемаси томонидан Сулавеси ороли яқинидаги Маталланг ороли атрофида аниқланган. Кейин улар қутқарув хизмати кемасига олиб ўтилган.

Маълумотларга кўра, KM Nurul Salsa номли қайиқ 15 июль куни двигатели ишдан чиққанидан кейин чўкиб кетган. Ҳодиса вақтида қайиқда жами 78 нафар йўловчи ва экипаж аъзоси бўлган.

Қутқарилганларнинг сўзларига кўра, улар сув юзида тирик қолиш учун балиқ овлаш тўрлари, пластик канистралар ва сувда сузиб юрган турли қолдиқлардан фойдаланган. Айримлари уларни арқонлар билан боғлаб, вақтинчалик сузиш воситасини ясашга муваффақ бўлган.

Маҳаллий қутқарув хизмати вакили Муҳаммад Ариф Анварнинг айтишича, кема чўкканидан кейин ҳар ким қўлига илинган буюм ёрдамида жонини сақлаб қолишга ҳаракат қилган.

Қутқарилганлар дастлаб 25 кишилик гуруҳ бўлганини, аммо кучли шамол ва денгиз оқимлари сабабли бир-биридан ажралиб қолишганини маълум қилди.

Маҳаллий оммавий ахборот воситаларига кўра, қайиқ ҳалокатидан кейинги биринчи куниёқ 47 нафар инсон қутқарилган. Шунингдек, бир кишининг ҳалок бўлгани тасдиқланган.

Ҳозирда бедарак йўқолганларни излаш ишларига бешта қутқарув кемаси, разведка самолёти ҳамда вертолёт жалб қилинган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайёҳлар баҳайбат гризли айиғи билан юзма-юз қолдиСайёҳлар баҳайбат гризли айиғи билан юзма-юз қолдиБугун, 21:03Дарё бўйида турган болага тимсоҳ ҳужум қилдиДарё бўйида турган болага тимсоҳ ҳужум қилдиБугун, 19:07Гольф машинасидаги сайр фожиага айланди: 4 сайёҳ ЙТҲга учрадиГольф машинасидаги сайр фожиага айланди: 4 сайёҳ ЙТҲга учрадиБугун, 16:56Покистон ва Ҳиндистон чегарасида икки соатлик отишма юз бердиПокистон ва Ҳиндистон чегарасида икки соатлик отишма юз бердиБугун, 16:28Ҳиндистонда 20 кунлик очликдан сўнг фаол мажбуран шифохонага олиб кетилдиҲиндистонда 20 кунлик очликдан сўнг фаол мажбуран шифохонага олиб кетилдиБугун, 16:16“Love is...” сақичидаги ёқимли расмлар ортида фожиали севги тарихи яширинган“Love is...” сақичидаги ёқимли расмлар ортида фожиали севги тарихи яширинганБугун, 16:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди