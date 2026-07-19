Уч кун денгизда қолган етти ёшли қизча тирик топилди
Индонезия қирғоқлари яқинида қайиқ ҳалокатидан кейин очиқ денгизда уч кун тирик қолган беш нафар инсон қутқариб олинди. Улар орасида етти ёшли қизалоқ ҳам бор. Айни пайтда камида 20 нафар бедарак йўқолган шахсни излаш ишлари давом этмоқда. Бу ҳақда Al Jazeera хабар берди.
Маълум қилинишича, омон қолганлар — бир эркак, уч аёл ва етти ёшли қизча 18 июль куни кечқурун балиқчилар кемаси томонидан Сулавеси ороли яқинидаги Маталланг ороли атрофида аниқланган. Кейин улар қутқарув хизмати кемасига олиб ўтилган.
Маълумотларга кўра, KM Nurul Salsa номли қайиқ 15 июль куни двигатели ишдан чиққанидан кейин чўкиб кетган. Ҳодиса вақтида қайиқда жами 78 нафар йўловчи ва экипаж аъзоси бўлган.
Қутқарилганларнинг сўзларига кўра, улар сув юзида тирик қолиш учун балиқ овлаш тўрлари, пластик канистралар ва сувда сузиб юрган турли қолдиқлардан фойдаланган. Айримлари уларни арқонлар билан боғлаб, вақтинчалик сузиш воситасини ясашга муваффақ бўлган.
Маҳаллий қутқарув хизмати вакили Муҳаммад Ариф Анварнинг айтишича, кема чўкканидан кейин ҳар ким қўлига илинган буюм ёрдамида жонини сақлаб қолишга ҳаракат қилган.
Қутқарилганлар дастлаб 25 кишилик гуруҳ бўлганини, аммо кучли шамол ва денгиз оқимлари сабабли бир-биридан ажралиб қолишганини маълум қилди.
Маҳаллий оммавий ахборот воситаларига кўра, қайиқ ҳалокатидан кейинги биринчи куниёқ 47 нафар инсон қутқарилган. Шунингдек, бир кишининг ҳалок бўлгани тасдиқланган.
Ҳозирда бедарак йўқолганларни излаш ишларига бешта қутқарув кемаси, разведка самолёти ҳамда вертолёт жалб қилинган.
…