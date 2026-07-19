Камерадан ташқарида ҳам муваффақият: Шахсий бизнесини йўлга қўйган турк юлдузлари (фото)

·29·Маданият
Камерадан ташқарида ҳам муваффақият: Шахсий бизнесини йўлга қўйган турк юлдузлари (фото)

Турк сериаллари орқали миллионлаб мухлислар меҳрини қозонган кўплаб актёр ва актрисалар нафақат санъат, балки тадбиркорлик соҳасида ҳам ўзларини синаб кўрмоқда. Уларнинг айримлари ресторан ва қаҳвахоналар очган бўлса, бошқалари озиқ-овқат ёки кўнгилочар бизнесга сармоя киритиб, муваффақиятли фаолият юритмоқда.

Бурак Озчивит

Qora futbolkadagi Burak Özçivit oshxona fonida turibdi.

Бир қатор машҳур сериаллар орқали дунёга танилган Бурак Озчивит актёрлик билан бир қаторда ресторан бизнесига ҳам кириб келган. У Истанбулда “Balibey Doner” номи остида фаолият юритувчи замонавий овқатланиш масканига эгалик қилади.

Мерьем Узерли

Moviy naqshli ko'ylak kiygan, sarg'ish sochli ayol xonada jilmayib turibdi.

“Муҳташам юз йил” сериалидаги Ҳуррам Султон образи билан машҳур бўлган Мерьем Узерли бизнесини Туркияда эмас, Германияда йўлга қўйган. Актриса Берлин шаҳрида “Nosh Nosh” номли шинам ва замонавий қаҳвахона очиб, мижозларга хизмат кўрсатмоқда.

Эркан Петеккая

Yashil barglar fonida kulrang kostyumdagi jilmayib turgan erkakning portreti.

“Чилпарчин” сериали орқали машҳурликка эришган Эркан Петеккая ҳам ресторан бизнесини танлаган. У Истанбулнинг Бейкоз туманида жойлашган машҳур ресторанлардан бирининг эгаси ҳисобланади.

Чагатай Улусой

Qizil naqshli ko'ylak kiygan soqolli yigit jigarrang fonda turibdi.

“Ичкарида” сериали юлдузи Чагатай Улусой ҳам бизнес оламида ўз ўрнига эга. Актёр чой ишлаб чиқаришга ихтисослашган хусусий компанияга эгалик қилади ва ушбу йўналишда фаолият олиб бормоқда.

Энгин Озтурк ва Бариш Ардуч

Kulrang va yashil kiyimdagi ikki soch va soqolli erkak kulrang fonda turibdi.

“Муҳташам юз йил” сериалида суратга тушган Энгин Озтурк ва унинг яқин дўсти, таниқли актёр Бариш Ардуч тадбиркорликни ҳамкорликда бошлаган. Улар Истанбулнинг нуфузли Нишанташи туманида тунги клуб очиб, ушбу бизнесни биргаликда бошқариб келмоқда.

Бурак ЎзчивитМерьем УзерлиИстанбулГерманияБерлин
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркияда энг катта гонорар оладиган юлдузлар ким?Туркияда энг катта гонорар оладиган юлдузлар ким?Бугун, 21:17Сурайё Қосимова яна мухлисларини қувонтирди: “Тренд-Бренд” премьера қилинди (видео)Сурайё Қосимова яна мухлисларини қувонтирди: “Тренд-Бренд” премьера қилинди (видео)Бугун, 19:55Хонзода Дўстова: “Аёллар эркаклардан ҳам кўпроқ пул топяпти” (видео)Хонзода Дўстова: “Аёллар эркаклардан ҳам кўпроқ пул топяпти” (видео)Бугун, 18:08Шаҳло Салаеванинг хина оқшоми: хонанданинг рақси эътибор марказида (видео)Шаҳло Салаеванинг хина оқшоми: хонанданинг рақси эътибор марказида (видео)Бугун, 17:38“Иван Васильевич касбини ўзгартиради” фильмида 53 йилдан бери ҳеч ким пайқамаган кинодаги хато аниқланди“Иван Васильевич касбини ўзгартиради” фильмида 53 йилдан бери ҳеч ким пайқамаган кинодаги хато аниқландиБугун, 12:58Болливуд Шоҳруҳ Хонсиз бўлмайди: актёрга машҳур фильмлар давомидан таклифлар тушмоқда (видео)Болливуд Шоҳруҳ Хонсиз бўлмайди: актёрга машҳур фильмлар давомидан таклифлар тушмоқда (видео)Бугун, 12:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)