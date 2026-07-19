Кейн Саудияга кетадими? «Ал-Ҳилол» биринчи қадамни ташлади
«Бавария»нинг асосий тўпурари Ҳарри Кейн фаолиятини Саудия Арабистонида давом эттириши мумкин. Хабарларга кўра, «Ал-Ҳилол» англиялик ҳужумчининг вакиллари билан дастлабки мулоқотни бошлаган.
Бироқ бу ҳали тайёр трансфер эмас. Кейн якуний қарор қабул қилмаган, клублар ўртасида эса расмий музокаралар бошлангани тасдиқланмади.
«Ал-Ҳилол» аввал Кейннинг розилигини олмоқчи
Журналист Саша Тавольери маълумотига кўра, Саудия клуби Кейннинг вакилларига мурожаат қилиб, эҳтимолий келишув имкониятларини ўрганмоқда.
Ҳужумчига «Ал-Ҳилол»нинг спорт лойиҳаси ва молиявий шартлари тақдим этилиши кутилмоқда. Кейн эса таклифни батафсил ўрганиб чиққандан кейингина келажаги бўйича қарор бермоқчи.
Ҳозирча «Ал-Ҳилол» «Бавария» билан бевосита боғланмаган. Саудияликлар аввал футболчининг трансферга муносабатини билишни истамоқда.
65 миллион евролик банд ишлайдими?
Хабарларда Кейннинг шартномасида 65 миллион евролик товон пули мавжудлиги таъкидланмоқда. Аммо мазкур бандни ҳозир ҳам автоматик равишда ишга тушириш мумкинлиги шубҳали.
Аввалги маълумотларга кўра, футболчи 2026 йил ёзида шу суммага кетиши учун «Бавария»ни 31 январгача тарк этиш истаги ҳақида хабардор қилиши керак эди. Кейинчалик Кейн ушбу имкониятдан фойдаланмасликка қарор қилгани хабар қилинди. Демак, «Ал-Ҳилол»га трансфер учун мюнхенликлар билан алоҳида келишишга тўғри келиши мумкин.
«Бавария» ҳужумчисини сақлаб қолмоқчи
Кейннинг амалдаги шартномаси 2027 йил ёзигача мўлжалланган. «Бавария» раҳбарияти эса ҳужумчи билан ҳамкорликни янада узайтириш истагини яширмаяпти. Клуб президенти Ҳерберт Хайнер томонлар ўртасидаги муносабатлар ижобий эканини билдирган.
Сўнгги хабарларда Кейн ҳам Европани тарк этишга шошилмаётгани ва «Бавария»да қолиш вариантига мойил экани айтилмоқда. Шу сабабли Саудия клуби жуда кучли спорт ва молиявий таклиф билан чиқишига тўғри келади.
Катта трансфер учун уч томоннинг розилиги керак
«Ал-Ҳилол» Кейнни қўлга киритиши учун футболчининг розилигини олиши, маош ва шартнома шартларини келишиши, сўнг «Бавария» билан трансфер суммаси бўйича музокара ўтказиши лозим.
Ҳозирги босқичда Саудия клубининг қизиқиши жиддий, аммо келишув яқин деган хулосага келишга эрта. Биринчи қадам ташланди, лекин футбол тилида айтганда, ҳали тўп жарима майдонига ҳам етиб бормаган.
…