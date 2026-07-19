Кейн Саудияга кетадими? «Ал-Ҳилол» биринчи қадамни ташлади

·0·Спорт
Кейн Саудияга кетадими? «Ал-Ҳилол» биринчи қадамни ташлади

«Бавария»нинг асосий тўпурари Ҳарри Кейн фаолиятини Саудия Арабистонида давом эттириши мумкин. Хабарларга кўра, «Ал-Ҳилол» англиялик ҳужумчининг вакиллари билан дастлабки мулоқотни бошлаган.

Бироқ бу ҳали тайёр трансфер эмас. Кейн якуний қарор қабул қилмаган, клублар ўртасида эса расмий музокаралар бошлангани тасдиқланмади.

«Ал-Ҳилол» аввал Кейннинг розилигини олмоқчи

Журналист Саша Тавольери маълумотига кўра, Саудия клуби Кейннинг вакилларига мурожаат қилиб, эҳтимолий келишув имкониятларини ўрганмоқда.

Ҳужумчига «Ал-Ҳилол»нинг спорт лойиҳаси ва молиявий шартлари тақдим этилиши кутилмоқда. Кейн эса таклифни батафсил ўрганиб чиққандан кейингина келажаги бўйича қарор бермоқчи.

Ҳозирча «Ал-Ҳилол» «Бавария» билан бевосита боғланмаган. Саудияликлар аввал футболчининг трансферга муносабатини билишни истамоқда.

65 миллион евролик банд ишлайдими?

Хабарларда Кейннинг шартномасида 65 миллион евролик товон пули мавжудлиги таъкидланмоқда. Аммо мазкур бандни ҳозир ҳам автоматик равишда ишга тушириш мумкинлиги шубҳали.

Аввалги маълумотларга кўра, футболчи 2026 йил ёзида шу суммага кетиши учун «Бавария»ни 31 январгача тарк этиш истаги ҳақида хабардор қилиши керак эди. Кейинчалик Кейн ушбу имкониятдан фойдаланмасликка қарор қилгани хабар қилинди. Демак, «Ал-Ҳилол»га трансфер учун мюнхенликлар билан алоҳида келишишга тўғри келиши мумкин.

«Бавария» ҳужумчисини сақлаб қолмоқчи

Кейннинг амалдаги шартномаси 2027 йил ёзигача мўлжалланган. «Бавария» раҳбарияти эса ҳужумчи билан ҳамкорликни янада узайтириш истагини яширмаяпти. Клуб президенти Ҳерберт Хайнер томонлар ўртасидаги муносабатлар ижобий эканини билдирган.

Сўнгги хабарларда Кейн ҳам Европани тарк этишга шошилмаётгани ва «Бавария»да қолиш вариантига мойил экани айтилмоқда. Шу сабабли Саудия клуби жуда кучли спорт ва молиявий таклиф билан чиқишига тўғри келади.

Катта трансфер учун уч томоннинг розилиги керак

«Ал-Ҳилол» Кейнни қўлга киритиши учун футболчининг розилигини олиши, маош ва шартнома шартларини келишиши, сўнг «Бавария» билан трансфер суммаси бўйича музокара ўтказиши лозим.

Ҳозирги босқичда Саудия клубининг қизиқиши жиддий, аммо келишув яқин деган хулосага келишга эрта. Биринчи қадам ташланди, лекин футбол тилида айтганда, ҳали тўп жарима майдонига ҳам етиб бормаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонлик афсона ЖЧ-2026 финали ҳисобини айтди: Месси гол урадими?Ўзбекистонлик афсона ЖЧ-2026 финали ҳисобини айтди: Месси гол урадими?Бугун, 19:56Деклан Рисе Англия тарихида янги рекорд ўрнатди: Кейн ва Бекхам ортда қолдиДеклан Рисе Англия тарихида янги рекорд ўрнатди: Кейн ва Бекхам ортда қолдиБугун, 18:40Гарри Кейн интервю бераётган вақтда полиция аралашишига тўғри келдиГарри Кейн интервю бераётган вақтда полиция аралашишига тўғри келдиБугун, 18:35Макгрегорнинг ўзбек спарринг шериги АҚШ визасини олдиМакгрегорнинг ўзбек спарринг шериги АҚШ визасини олдиБугун, 18:19Беллингем бронзадан сўнг Англиянинг кейинги мақсадини айтдиБеллингем бронзадан сўнг Англиянинг кейинги мақсадини айтдиБугун, 18:13Холлоуэй UFC’га шарт қўйди: навбатда ким бўлади?Холлоуэй UFC’га шарт қўйди: навбатда ким бўлади?Бугун, 18:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди