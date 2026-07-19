Сурайё Қосимова яна мухлисларини қувонтирди: “Тренд-Бренд” премьера қилинди (видео)
Ўзининг бетакрор овози ва йиллар давомида шаклланган ижодий услуби билан мухлислар меҳрини қозонган хонанда Сурайё Қосимова навбатдаги мусиқий янгилигини тақдим этди. Санъаткорнинг узоқ вақтдан буён кутилган “Тренд-Бренд” номли янги қўшиғи ва унга ишланган видеоклип 17 июль куни соат 19:00 да YouTube платформасида премьера қилинди.
Қўшиқ премьера қилиниши билан қисқа вақт ичида тингловчилар эътиборини тортишга муваффақ бўлди. Видеоклип остида мухлислар янги ижод намунасини илиқ кутиб олганини билдириб, таронанинг оҳанги, мазмуни ва Сурайё Қосимованинг ижросига юқори баҳо беришмоқда.
Ижтимоий тармоқларда ҳам қўшиқ кенг муҳокама қилинмоқда. Изоҳларда кўплаб мухлислар хонандага самимий табрик ва эзгу тилакларини йўллаб, “Тренд-Бренд” унинг навбатдаги муваффақиятли ижод намуналаридан бирига айланишига ишонч билдирган.
…