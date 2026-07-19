Ўзбекистонда электр истеъмоли бўйича навбатдаги рекорд янгиланди

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда электр истеъмоли бўйича навбатдаги рекорд янгиланди

Ўзбекистонда электр энергияси истеъмоли ва ишлаб чиқариш ҳажми бўйича яна бир рекорд кўрсаткич қайд этилди. Энергетика вазирлиги маълумотига кўра, 18 июль куни мамлакатда суткалик электр энергияси истеъмоли 294,4 миллион киловатт-соатни ташкил этиб, ёзги мавсумдаги энг юқори натижа янгиланди.

Қайд этилишича, ушбу кўрсаткич ўтган йил ёзида қайд этилган рекорддан 21,8 миллион киловатт-соатга ёки 8 фоизга, шунингдек, 17 июльдаги истеъмол ҳажмидан 1 миллион киловатт-соатга кўп бўлди. Шу куни ягона энергетика тизимининг энг юқори юкламаси кечки соатларда 13,7 гигаваттга етган.

Бундан ташқари, суткалик электр энергияси ишлаб чиқариш ҳажми ҳам 297,1 миллион киловатт-соатни ташкил этиб, янги рекорд ўрнатди.

Энергетика вазирлигининг таъкидлашича, 19 июль куни ҳам электр тармоқларидаги юклама юқори даражада сақланиб, максимал кўрсаткич 13,4 гигаваттга етган. Бу эса аномал иссиқ об-ҳаво шароитида, ҳатто дам олиш кунларида ҳам электр энергиясига бўлган талаб юқорилигича қолаётганини кўрсатмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонлик ўқувчилар халқаро кимё олимпиадасида 4 та медални қўлга киритдиЎзбекистонлик ўқувчилар халқаро кимё олимпиадасида 4 та медални қўлга киритдиБугун, 16:45Эртага айрим ҳудудларда ҳаво ҳарорати 48 даражагача кўтариладиЭртага айрим ҳудудларда ҳаво ҳарорати 48 даражагача кўтариладиБугун, 13:28Ўзбекистонда электр истеъмоли ва ишлаб чиқаришда янги рекорд ўрнатилдиЎзбекистонда электр истеъмоли ва ишлаб чиқаришда янги рекорд ўрнатилдиКеча, 22:44Тошкентда қалбаки 20 минг доллар сотмоқчи бўлганлар ушландиТошкентда қалбаки 20 минг доллар сотмоқчи бўлганлар ушландиКеча, 11:21Рустам Жўраев Президент давлат хавфсизлик хизмати раҳбари этиб тайинландиРустам Жўраев Президент давлат хавфсизлик хизмати раҳбари этиб тайинландиКеча, 10:34Тошкент ва Бекобод ўртасида янги электропоезд қатнови бошландиТошкент ва Бекобод ўртасида янги электропоезд қатнови бошландиКеча, 10:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди