Гундўған Родрини ЖЧ–2026нинг энг яхши футболчиси деб атади
Германия миллий жамоасининг собиқ яримҳимоячиси Илкай Гундўған Испаниянинг жаҳон чемпионлигида муҳим роль ўйнаган Родрини алоҳида эътироф этди. Унинг фикрича, испаниялик футболчи ЖЧ–2026нинг энг яхши ўйинчиси бўлган.
Гундўған ижтимоий тармоқда Родрини чемпионлик билан табриклаб, унинг турнир давомида яна бир бор жаҳон даражасида ҳаракат қилганини таъкидлади.
«Мен учун у турнирнинг энг яхшиси бўлди»
Гундўған собиқ жамоадоши ҳақида илиқ фикр билдириб, унинг Испания ўйинидаги таъсирини юқори баҳолади.
«Албатта, Родрини ҳам табриклашни истайман! У яна жаҳон даражасидаги ўйинини намоён қилди. Мен учун у бу турнирнинг энг яхши футболчиси бўлди», — деб ёзди Гундўған.
Икки футболчи аввал клуб миқёсида бирга ҳаракат қилгани сабаб Гундўған Родрининг имкониятлари, майдондаги фикрлаши ва жамоа ўйинига таъсирини яхши билади.
Родри Испаниянинг барча ўйинларида қатнашди
ЖЧ–2026 давомида Родри Испания миллий жамоасининг саккизта учрашувида ҳам майдонга тушди.
У яримҳимоя марказида тўпни назорат қилиш, ҳужумларни бошлаш ва рақибнинг тезкор қарши ҳужумларини тўхтатишда муҳим вазифани бажарди. Испаниянинг ўйин суръати ва майдондаги мувозанати кўп жиҳатдан унинг ҳаракатларига боғлиқ бўлди.
Родри доим ҳам гол ёки ассист билан кўзга ташланмаган бўлса-да, жамоанинг тактик тизимида энг муҳим футболчилардан бири бўлиб қолди.
Испания финалда Аргентинани мағлуб этди
Жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи баҳси Испания ва Аргентина миллий жамоалари ўртасида ўтказилди.
Учрашувнинг асосий вақтида ҳисоб очилмади. Қўшимча бўлимда киритилган ягона гол Испанияга 1:0 ҳисобидаги ғалабани тақдим этди.
Шу тариқа, Испания ўз тарихида иккинчи марта жаҳон чемпионига айланди. Жамоа илк бор 2010 йилги мундиалда бош совринни қўлга киритган эди.
Майдон марказидаги асосий куч
Родрининг асосий устунлиги унинг ўйинни олдиндан ўқий олиши, тўпни босим остида ҳам сақлаб қолиши ва жамоадошларига қулай вазият яратиб беришида намоён бўлди.
У Испаниянинг ҳимоя ва ҳужум чизиқлари ўртасидаги боғловчи вазифасини бажариб, мураббийнинг тактик режасида марказий ўрин тутди.
Гундўғаннинг фикрича, айнан шу барқарорлик ва жамоага таъсир Родрини турнирнинг энг яхши футболчисига айлантирган.
Родрига яна бир катта эътироф
Испаниянинг чемпионлигида кўплаб футболчилар муҳим роль ўйнади. Бироқ Гундўған Родрини алоҳида ажратиб, унинг меҳнати ҳамда майдондаги кўзга ташланмайдиган, аммо ҳал қилувчи ҳаракатларига эътибор қаратди.
Испания кубокни кўтарди, Родри эса яна бир бор жаҳон футболидаги энг кучли яримҳимоячилардан бири эканини намоён қилди.
…