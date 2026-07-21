Гундўған Родрини ЖЧ–2026нинг энг яхши футболчиси деб атади

·29·Спорт
Гундўған Родрини ЖЧ–2026нинг энг яхши футболчиси деб атади

Германия миллий жамоасининг собиқ яримҳимоячиси Илкай Гундўған Испаниянинг жаҳон чемпионлигида муҳим роль ўйнаган Родрини алоҳида эътироф этди. Унинг фикрича, испаниялик футболчи ЖЧ–2026нинг энг яхши ўйинчиси бўлган.

Гундўған ижтимоий тармоқда Родрини чемпионлик билан табриклаб, унинг турнир давомида яна бир бор жаҳон даражасида ҳаракат қилганини таъкидлади.

«Мен учун у турнирнинг энг яхшиси бўлди»

Гундўған собиқ жамоадоши ҳақида илиқ фикр билдириб, унинг Испания ўйинидаги таъсирини юқори баҳолади.

«Албатта, Родрини ҳам табриклашни истайман! У яна жаҳон даражасидаги ўйинини намоён қилди. Мен учун у бу турнирнинг энг яхши футболчиси бўлди», — деб ёзди Гундўған.

Икки футболчи аввал клуб миқёсида бирга ҳаракат қилгани сабаб Гундўған Родрининг имкониятлари, майдондаги фикрлаши ва жамоа ўйинига таъсирини яхши билади.

Родри Испаниянинг барча ўйинларида қатнашди

ЖЧ–2026 давомида Родри Испания миллий жамоасининг саккизта учрашувида ҳам майдонга тушди.

У яримҳимоя марказида тўпни назорат қилиш, ҳужумларни бошлаш ва рақибнинг тезкор қарши ҳужумларини тўхтатишда муҳим вазифани бажарди. Испаниянинг ўйин суръати ва майдондаги мувозанати кўп жиҳатдан унинг ҳаракатларига боғлиқ бўлди.

Родри доим ҳам гол ёки ассист билан кўзга ташланмаган бўлса-да, жамоанинг тактик тизимида энг муҳим футболчилардан бири бўлиб қолди.

Испания финалда Аргентинани мағлуб этди

Жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи баҳси Испания ва Аргентина миллий жамоалари ўртасида ўтказилди.

Учрашувнинг асосий вақтида ҳисоб очилмади. Қўшимча бўлимда киритилган ягона гол Испанияга 1:0 ҳисобидаги ғалабани тақдим этди.

Шу тариқа, Испания ўз тарихида иккинчи марта жаҳон чемпионига айланди. Жамоа илк бор 2010 йилги мундиалда бош совринни қўлга киритган эди.

Майдон марказидаги асосий куч

Родрининг асосий устунлиги унинг ўйинни олдиндан ўқий олиши, тўпни босим остида ҳам сақлаб қолиши ва жамоадошларига қулай вазият яратиб беришида намоён бўлди.

У Испаниянинг ҳимоя ва ҳужум чизиқлари ўртасидаги боғловчи вазифасини бажариб, мураббийнинг тактик режасида марказий ўрин тутди.

Гундўғаннинг фикрича, айнан шу барқарорлик ва жамоага таъсир Родрини турнирнинг энг яхши футболчисига айлантирган.

Родрига яна бир катта эътироф

Испаниянинг чемпионлигида кўплаб футболчилар муҳим роль ўйнади. Бироқ Гундўған Родрини алоҳида ажратиб, унинг меҳнати ҳамда майдондаги кўзга ташланмайдиган, аммо ҳал қилувчи ҳаракатларига эътибор қаратди.

Испания кубокни кўтарди, Родри эса яна бир бор жаҳон футболидаги энг кучли яримҳимоячилардан бири эканини намоён қилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхем ва Наполи дарвозабонлар алмашинуви борасида музокара ўтказмоқдаТоттенхем ва Наполи дарвозабонлар алмашинуви борасида музокара ўтказмоқдаБугун, 03:13PSJ Айёуб Боуадди учун курашдан чиқди: Реал Мадрид ва Барселона учун йўл очилдиPSJ Айёуб Боуадди учун курашдан чиқди: Реал Мадрид ва Барселона учун йўл очилдиБугун, 02:34Манчестер Юнайтед Ману Коне трансфери борасида Арсенални ортда қолдирмоқдаМанчестер Юнайтед Ману Коне трансфери борасида Арсенални ортда қолдирмоқдаБугун, 02:31Тўлагановнинг 90-дақиқадаги голи Ўзбекистон U20ни мағлубиятдан қутқардиТўлагановнинг 90-дақиқадаги голи Ўзбекистон U20ни мағлубиятдан қутқардиБугун, 01:18Бавария ўзининг энг меҳнаткаш футболчиси Конрад Лаимер билан шартномани узайтирдиБавария ўзининг энг меҳнаткаш футболчиси Конрад Лаимер билан шартномани узайтирдиБугун, 01:12Гвардиола Италияга рад жавобини бердими? Имконият пасайди...Гвардиола Италияга рад жавобини бердими? Имконият пасайди...Бугун, 01:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди