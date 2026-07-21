Олисе Месси ва Мбаппени ортда қолдирди: ЖЧ-2026 рейтинги...
2026 йилги жаҳон чемпионати якунлари бўйича футболчиларнинг ҳужум, яратувчанлик ва ҳимоядаги ҳаракатлари асосида тузилган янги рейтинг эълон қилинди. Унда Франция миллий жамоаси яримҳимоячиси Майкл Олисе 8,29 балл билан «яратувчилар» орасида биринчи ўринни эгаллади.
ЖЧ–2026нинг энг яхши ассистенти бўлган Олисе ушбу кўрсаткичда Лионель Месси ва Килиан Мбаппе каби юлдузларни ортда қолдирди.
Футболчилар уч йўналиш бўйича баҳоланди
Мусобақада қатнашган футболчиларнинг ҳаракатлари 10 баллик тизимда учта асосий категория бўйича таҳлил қилинди:
ҳужумдаги самарадорлик;
голли вазиятларни яратиш;
ҳимоядаги ҳаракатлар.
«Яратувчилар» рейтингида ҳужумларни ривожлантириш, хавфли узатмалар бериш ва жамоадошлар учун голли имкониятлар тайёрлашда фаол иштирок этган футболчилар юқори баҳоланди.
Майкл Олисе 8,29 балл билан ушбу йўналишда турнирнинг энг яхши натижасини қайд этди.
Олисе 7 та ассист билан турнир етакчиси бўлди
Франциялик яримҳимоячининг биринчи ўринни эгаллаши тасодифий эмас. У ЖЧ–2026 давомида 7 та голли узатма амалга ошириб, мусобақанинг энг яхши ассистентига айланганди.
Олисе Франция ҳужумларини ташкил этиш, сўнгги узатмани бериш ва рақиб ҳимояси орасида бўш зоналар топишда муҳим роль ўйнади.
Унинг ҳаракатлари фақат статистикада эмас, Франциянинг турнирдаги умумий ўйинида ҳам яққол сезилди. Яримҳимоячи жамоанинг тезкор ҳужумларида ҳам, позицион ўйинда ҳам асосий ижодкорлардан бири бўлди.
Месси иккинчи ўринда қолди
Аргентина миллий жамоаси сардори Лионель Месси 8,26 балл билан рейтингнинг иккинчи поғонасини эгаллади.
39 ёшли футболчи турнир давомида нафақат голлари, балки ҳужумларни ташкил этиши, сўнгги узатмаларни бериш ва рақиб ҳимоясига босим ўтказиши билан ҳам ажралиб турди.
Олисе ва Месси ўртасидаги фарқ атиги 0,03 баллни ташкил қилди. Бу икки футболчининг яратувчанлик кўрсаткичлари ўртасида деярли тенглик бўлганини кўрсатади.
Мбаппе кучли учликни якунлади
Франция миллий жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе 7,84 балл билан учинчи ўринни эгаллади.
Мбаппе кўпроқ гол уриш ва ҳужумларни якунлашдаги самарадорлиги билан танилса-да, у вазиятлар яратишда ҳам турнирнинг энг яхши футболчиларидан бири бўлди.
Шу тариқа, «яратувчилар» рейтингидаги кучли учлик қуйидагича кўриниш олди:
Майкл Олисе — 8,29 балл
Лионель Месси — 8,26 балл
Килиан Мбаппе — 7,84 балл
ЖЧ–2026 тарихий форматда ўтди
АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қилган 2026 йилги жаҳон чемпионатида тарихда биринчи марта 48 та миллий жамоа иштирок этди.
Турнир кўламининг кенгайиши ўйинлар ва футболчилар сонини оширди. Шундай рақобат шароитида Олисени яратувчанлик бўйича энг яхши футболчи сифатида қайд этилиши унинг мундиалдаги ўйинига берилган катта баҳо бўлди.
ЖЧ–2026да кўплаб футболчилар голлари билан эътибор қозонди. Майкл Олисе эса бошқаларга гол уриш имкониятини яратиб бериш орқали Месси ва Мбаппени ҳам ортда қолдирди.
…