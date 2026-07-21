Олисе Месси ва Мбаппени ортда қолдирди: ЖЧ-2026 рейтинги...

·0·Спорт
Олисе Месси ва Мбаппени ортда қолдирди: ЖЧ-2026 рейтинги...

2026 йилги жаҳон чемпионати якунлари бўйича футболчиларнинг ҳужум, яратувчанлик ва ҳимоядаги ҳаракатлари асосида тузилган янги рейтинг эълон қилинди. Унда Франция миллий жамоаси яримҳимоячиси Майкл Олисе 8,29 балл билан «яратувчилар» орасида биринчи ўринни эгаллади.

ЖЧ–2026нинг энг яхши ассистенти бўлган Олисе ушбу кўрсаткичда Лионель Месси ва Килиан Мбаппе каби юлдузларни ортда қолдирди.

Футболчилар уч йўналиш бўйича баҳоланди

Мусобақада қатнашган футболчиларнинг ҳаракатлари 10 баллик тизимда учта асосий категория бўйича таҳлил қилинди:

  • ҳужумдаги самарадорлик;

  • голли вазиятларни яратиш;

  • ҳимоядаги ҳаракатлар.

«Яратувчилар» рейтингида ҳужумларни ривожлантириш, хавфли узатмалар бериш ва жамоадошлар учун голли имкониятлар тайёрлашда фаол иштирок этган футболчилар юқори баҳоланди.

Майкл Олисе 8,29 балл билан ушбу йўналишда турнирнинг энг яхши натижасини қайд этди.

Олисе 7 та ассист билан турнир етакчиси бўлди

Франциялик яримҳимоячининг биринчи ўринни эгаллаши тасодифий эмас. У ЖЧ–2026 давомида 7 та голли узатма амалга ошириб, мусобақанинг энг яхши ассистентига айланганди.

Олисе Франция ҳужумларини ташкил этиш, сўнгги узатмани бериш ва рақиб ҳимояси орасида бўш зоналар топишда муҳим роль ўйнади.

Унинг ҳаракатлари фақат статистикада эмас, Франциянинг турнирдаги умумий ўйинида ҳам яққол сезилди. Яримҳимоячи жамоанинг тезкор ҳужумларида ҳам, позицион ўйинда ҳам асосий ижодкорлардан бири бўлди.

Месси иккинчи ўринда қолди

Аргентина миллий жамоаси сардори Лионель Месси 8,26 балл билан рейтингнинг иккинчи поғонасини эгаллади.

39 ёшли футболчи турнир давомида нафақат голлари, балки ҳужумларни ташкил этиши, сўнгги узатмаларни бериш ва рақиб ҳимоясига босим ўтказиши билан ҳам ажралиб турди.

Олисе ва Месси ўртасидаги фарқ атиги 0,03 баллни ташкил қилди. Бу икки футболчининг яратувчанлик кўрсаткичлари ўртасида деярли тенглик бўлганини кўрсатади.

Мбаппе кучли учликни якунлади

Франция миллий жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе 7,84 балл билан учинчи ўринни эгаллади.

Мбаппе кўпроқ гол уриш ва ҳужумларни якунлашдаги самарадорлиги билан танилса-да, у вазиятлар яратишда ҳам турнирнинг энг яхши футболчиларидан бири бўлди.

Шу тариқа, «яратувчилар» рейтингидаги кучли учлик қуйидагича кўриниш олди:

  1. Майкл Олисе — 8,29 балл

  2. Лионель Месси — 8,26 балл

  3. Килиан Мбаппе — 7,84 балл

ЖЧ–2026 тарихий форматда ўтди

АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қилган 2026 йилги жаҳон чемпионатида тарихда биринчи марта 48 та миллий жамоа иштирок этди.

Турнир кўламининг кенгайиши ўйинлар ва футболчилар сонини оширди. Шундай рақобат шароитида Олисени яратувчанлик бўйича энг яхши футболчи сифатида қайд этилиши унинг мундиалдаги ўйинига берилган катта баҳо бўлди.

ЖЧ–2026да кўплаб футболчилар голлари билан эътибор қозонди. Майкл Олисе эса бошқаларга гол уриш имкониятини яратиб бериш орқали Месси ва Мбаппени ҳам ортда қолдирди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси ва Аргентина: Буюк ҳамкорликнинг якуни кўз ёшлар билан тугайдими?Лионель Месси ва Аргентина: Буюк ҳамкорликнинг якуни кўз ёшлар билан тугайдими?Бугун, 12:19Испания футболида олтин давр: Ламине Ямал ва унинг жамоаси дунёда гегемонлик қилмоқдаИспания футболида олтин давр: Ламине Ямал ва унинг жамоаси дунёда гегемонлик қилмоқдаБугун, 12:14Португал терма жамоасининг янги мураббийи Криштиану Роналду борасидаги режаларини очиқладиПортугал терма жамоасининг янги мураббийи Криштиану Роналду борасидаги режаларини очиқладиБугун, 11:59Испания Жаҳон чемпионлигини нишонламоқда: Ламине Ямал ва Ферран Торрес диққат марказидаИспания Жаҳон чемпионлигини нишонламоқда: Ламине Ямал ва Ферран Торрес диққат марказидаБугун, 11:58ЖЧ-2026 клублар статистикаси: «Реал» футболчилари тўпурарликда рекорд ўрнатдиЖЧ-2026 клублар статистикаси: «Реал» футболчилари тўпурарликда рекорд ўрнатдиБугун, 09:54Уокер сенсация кутмоқда: Гуськов Анкалаевни нокаут қиладими?Уокер сенсация кутмоқда: Гуськов Анкалаевни нокаут қиладими?Бугун, 08:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди