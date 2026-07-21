Болалигида "Дунёнинг энг гўзал қизи" сифатида танилган Тилан Блондо турмушга чиқди!
Болалигида "дунёнинг энг гўзал қизи" сифатида танилган франциялик модель Тилан Блондо мусиқачи ва диджей Бен Атталга турмушга чиқди. 25 ёшли моделнинг никоҳ маросими Парижда ёпиқ тарзда, яқинлар даврасида ўтказилди.
Бен Аттал актриса Шарлотта Генсбур ва режиссёр Иван Атталнинг ўғли ҳисобланади. У, шунингдек, таниқли бастакор Серж Генсбур ҳамда актриса Жейн Биркиннинг набираси.
Тўйдан кейин Тилан Блондо ижтимоий тармоқда маросимга айрим папараццилар рухсатсиз кирганидан норози бўлди. Уларнинг хусусий тадбирда олинган сурат ва видеоларни оммага тарқатгани моделнинг эътирозига сабаб бўлган.
Блондо бу кун ўзи ва турмуш ўртоғи учун шахсий аҳамиятга эга эканини таъкидлаб, тўйдан олинган лавҳаларнинг рухсатсиз эълон қилинишига қарши чиқди.
Тилан Блондо беш ёшидан буён моделлик билан шуғулланади. У етти ёшида "Вог" журнали учун фотосессияда қатнашганидан кейин "дунёнинг энг гўзал қизи" сифатида кенг танилган.
…