Samsung Galaxy З Fold8 Виде расмлари расмий тақдимотдан аввал тарқалди
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung эртага Лондонда бўлиб ўтадиган Galaxy Унпаккед тадбирига тайёргарлик кўраётган бир пайтда, тармоқда компаниянинг янги флагмани — Galaxy Z Fold8 Виде моделининг юқори сифатли рендерлари пайдо бўлди. Маълумотларни нуфузли инсайдер Роланд Квандт эъелон қилди, бу эса қурилманинг дизайни ва техник хусусиятлари ҳақидаги сўнгги шубҳаларга чек қўйди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, эъелон қилинган тасвирлар смартфоннинг камида уч хил рангда — крем, графит ва лаванда рангларида чиқарилишини тасдиқлайди. Шунингдек, Samsung ўзининг расмий онлайн дўкони учун эксклюзив равишда пистачи рангли версиясини ҳам тайёрлагани айтилмоқда. Ушбу сизиб чиққан маълумотлар бренднинг янги авлод буклама қурилмалари сегментидаги доминантлигини сақлаб қолишга бўлган интилишини кўрсатади.
Янги экран ва Флех Титаниум технологиясиGalaxy Z Fold8 Виде моделининг энг диққатга сазовор жиҳати унинг ташқи экрани бўлди. Дастлабки маълумотларга кўра, ташқи дисплей 5,5 дюймли диагоналга ва 16:10 нисбатига эга. Бу аввалги моделларга нисбатан қулайроқ эргономикани таъминлайди. Дисплей ромлари сезиларли даражада ингичкалашган ва деярли симметрик кўринишга келтирилган, бу эса смартфонга замонавий эстетик кўриниш беради.
Конструкциядаги энг катта янгиликлардан бири бу Флех Титаниум деб номланган янги илгак (шарнир) механизмидир. Samsung муҳандислари ушбу механизмни яратишда титан плёнка ва эгилувчан титан пластиналардан фойдаланишган. Бундай ечим нафақат қурилманинг чидамлилигини оширади, балки фойдаланувчиларни кўпдан бери қийнаб келаётган ички дисплейдаги букланиш изини сезиларли даражада камайтиришга хизмат қилади.
Техник имкониятлар ва самарадорликСмартфоннинг ички қисмида энг сўнгги технологиялар жамланган. Қурилманинг асосий эгилувчан экрани 7,6 дюймли OLED панел бўлиши ва 4:3 нисбатида ишлаши кутилмоқда. Бу эса контент билан ишлаш ва кўп вазифалилик режимида фойдаланиш учун кенг имкониятлар яратади.
Қурилманинг техник хусусиятлари қуйидагиларни ўз ичига олиши тахмин қилинмоқда:
- Snapdragon 8 Элите Ген 5 фор Galaxy махсус процессори;
- 4800 мА·соат сиғатли аккумулятор;
- Иккита 50 мегапикселли асосий камера тизими;
- USB Тйпе-К порти ва такомиллаштирилган стерео динамиклар.
Мазкур флагманнинг расмий премераси 22-июль куни Лондон шаҳрида бўлиб ўтади. Роланд Квандтнинг аввалги башоратлари, жумладан GoPro ва Xiaomi смартфонлари ҳақидаги маълумотлари ўз тасдиғини топганини ҳисобга олсак, Galaxy Z Fold8 Виде ҳақидаги ушбу маълумотлар ҳам ҳақиқатга жуда яқин. Ўзбекистон бозорида ушбу қурилма расмий тақдимотдан сўнг қисқа муддат ичида пайдо бўлиши кутилмоқда.
…