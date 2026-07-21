Samsung Galaxy З Fold8 Виде расмлари расмий тақдимотдан аввал тарқалди

·43·Техно
Samsung Galaxy З Fold8 Виде расмлари расмий тақдимотдан аввал тарқалди

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung эртага Лондонда бўлиб ўтадиган Galaxy Унпаккед тадбирига тайёргарлик кўраётган бир пайтда, тармоқда компаниянинг янги флагмани — Galaxy Z Fold8 Виде моделининг юқори сифатли рендерлари пайдо бўлди. Маълумотларни нуфузли инсайдер Роланд Квандт эъелон қилди, бу эса қурилманинг дизайни ва техник хусусиятлари ҳақидаги сўнгги шубҳаларга чек қўйди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, эъелон қилинган тасвирлар смартфоннинг камида уч хил рангда — крем, графит ва лаванда рангларида чиқарилишини тасдиқлайди. Шунингдек, Samsung ўзининг расмий онлайн дўкони учун эксклюзив равишда пистачи рангли версиясини ҳам тайёрлагани айтилмоқда. Ушбу сизиб чиққан маълумотлар бренднинг янги авлод буклама қурилмалари сегментидаги доминантлигини сақлаб қолишга бўлган интилишини кўрсатади.

Янги экран ва Флех Титаниум технологияси

Galaxy Z Fold8 Виде моделининг энг диққатга сазовор жиҳати унинг ташқи экрани бўлди. Дастлабки маълумотларга кўра, ташқи дисплей 5,5 дюймли диагоналга ва 16:10 нисбатига эга. Бу аввалги моделларга нисбатан қулайроқ эргономикани таъминлайди. Дисплей ромлари сезиларли даражада ингичкалашган ва деярли симметрик кўринишга келтирилган, бу эса смартфонга замонавий эстетик кўриниш беради.

Конструкциядаги энг катта янгиликлардан бири бу Флех Титаниум деб номланган янги илгак (шарнир) механизмидир. Samsung муҳандислари ушбу механизмни яратишда титан плёнка ва эгилувчан титан пластиналардан фойдаланишган. Бундай ечим нафақат қурилманинг чидамлилигини оширади, балки фойдаланувчиларни кўпдан бери қийнаб келаётган ички дисплейдаги букланиш изини сезиларли даражада камайтиришга хизмат қилади.

Техник имкониятлар ва самарадорлик

Смартфоннинг ички қисмида энг сўнгги технологиялар жамланган. Қурилманинг асосий эгилувчан экрани 7,6 дюймли OLED панел бўлиши ва 4:3 нисбатида ишлаши кутилмоқда. Бу эса контент билан ишлаш ва кўп вазифалилик режимида фойдаланиш учун кенг имкониятлар яратади.

Қурилманинг техник хусусиятлари қуйидагиларни ўз ичига олиши тахмин қилинмоқда:

  • Snapdragon 8 Элите Ген 5 фор Galaxy махсус процессори;
  • 4800 мА·соат сиғатли аккумулятор;
  • Иккита 50 мегапикселли асосий камера тизими;
  • USB Тйпе-К порти ва такомиллаштирилган стерео динамиклар.

Мазкур флагманнинг расмий премераси 22-июль куни Лондон шаҳрида бўлиб ўтади. Роланд Квандтнинг аввалги башоратлари, жумладан GoPro ва Xiaomi смартфонлари ҳақидаги маълумотлари ўз тасдиғини топганини ҳисобга олсак, Galaxy Z Fold8 Виде ҳақидаги ушбу маълумотлар ҳам ҳақиқатга жуда яқин. Ўзбекистон бозорида ушбу қурилма расмий тақдимотдан сўнг қисқа муддат ичида пайдо бўлиши кутилмоқда.

SamsungGalaxy Z Fold8ТехнологияСмартфонGalaxy Унпаккед
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor Робот Пҳоне рекорд ўрнатди: Янги флагман компания тарихидаги энг оммабоп смартфонга айландиHonor Робот Пҳоне рекорд ўрнатди: Янги флагман компания тарихидаги энг оммабоп смартфонга айландиБугун, 13:57Хитойда дизел юк машиналаридан воз кечилмоқда: 3000 та қувватлаш станцияси қуриладиХитойда дизел юк машиналаридан воз кечилмоқда: 3000 та қувватлаш станцияси қуриладиБугун, 13:30Халқаро коинот станциясида сунъий интеллект иш бошлади: у космонавтларга ёрдам бермоқдаХалқаро коинот станциясида сунъий интеллект иш бошлади: у космонавтларга ёрдам бермоқдаБугун, 12:22Венесуэладаги зилзиладан сўнг Starlink 700 мингдан ортиқ кишини интернет билан таъминладиВенесуэладаги зилзиладан сўнг Starlink 700 мингдан ортиқ кишини интернет билан таъминладиБугун, 11:52Спацех Канаверал бурнида дунёдаги энг баланд Мечазилла минорасини тикламоқдаСпацех Канаверал бурнида дунёдаги энг баланд Мечазилла минорасини тикламоқдаБугун, 11:24SpaceX коинотни забт этишда давом этмоқда: Super Heavy Booster 21 синовдан ўтказилдиSpaceX коинотни забт этишда давом этмоқда: Super Heavy Booster 21 синовдан ўтказилдиБугун, 10:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди