Жаҳон чемпионати-2026: Тарихий ғалаба, сиёсий аралашув ва FIFA атрофидаги можаролар
Футбол бўйича навбатдаги Жаҳон чемпионати якунига етган бўлса-да, мусобақа атрофидаги баҳс-мунозаралар ҳали-бери тинчийдиганга ўхшамайди. Майдонда кўрсатилган юксак маҳорат ва Испания терма жамоасининг тарихий ғалабаси ортида FIFA маъмурияти томонидан йўл қўйилган қатор камчиликлар ва шаффофликнинг йўқлиги мутахассислар ҳамда мухлислар эътирозига сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ESPN нашри маълумотларига кўра, ушбу турнир спорт нуқтаи назаридан ўта юқори савияда ўтди. Юлдуз футболчиларнинг ёрқин ўйинлари, Эрлинг Холанд каби ҳужумчиларнинг маҳорати ва кутилмаган голлар мухлисларга унутилмас лаҳзаларни тақдим этди. Бироқ ташкилий масалалар, чипталар нархининг ҳаддан ташқари юқорилиги ва сиёсий омилларнинг спортга таъсири байрамона кайфиятга соя солди.
Сиёсий босим ва шаффофлик муаммосиТурнир давомида FIFAнинг қарорлари кўплаб саволларни туғдирди. Айниқса, айрим давлат раҳбарларининг футболчиларни четлатиш ёки жазолаш масаласига аралашуви ташкилотнинг мустақиллигини шубҳа остига қўйди. Видеоассистент ҳакамлар (VAR) тизимидан фойдаланишдаги ноаниқликлар ва айрим вазиятларда қарорларнинг мантиқсизлиги футбол жамоатчилиги томонидан кескин танқид қилинди.
Тижорий мақсадларнинг спорт манфаатларидан устун қўйилиши ҳам жиддий эътирозларга сабаб бўлди. Ёпиқ ареналардаги ўйинлар пайтида эълон қилинган мажбурий сув танаффуслари ва чипталар сотувидаги шаффофликнинг йўқлиги FIFAнинг фақат даромад кетидан қуваётгани ҳақидаги қарашларни мустаҳкамлади. Бу ҳолат дунёнинг энг йирик спорт байрами деб ҳисобланадиган турнир нуфузига путур етказиши мумкин.
Юлдузлар жанги ва майдондаги ҳаяжонМаъмурий муаммоларга қарамай, 2026-йилги чемпионат ўйин сифати бўйича аввалги турнирлардан сезиларли даражада ажралиб турди. Масалан, 2002 ёки 2010-йиллардаги Жаҳон чемпионатларида кўплаб гранд жамоалар ва юлдузлар эрта чиқиб кетган бўлса, бу сафар деярли барча топ-даражадаги терма жамоалар охиригача кураш олиб борди. Футбол мухлислари учун бу худди кино оламидаги "Оскар" тақдирлаш маросимидек ёрқин ва мазмунли бўлди.
Испания терма жамоасининг ғалабаси эса Европа футболининг доминантлигини яна бир бор исботлади. Жамоавий ўйин ва тактик устунлик эвазига эришилган ушбу чемпионлик турнирнинг энг ёрқин нуқтаси бўлди. Шунга қарамай, FIFA келажакда бундай йирик мусобақаларни ташкил этишда сиёсий аралашувларга чек қўйиши ва мухлислар манфаатини биринчи ўринга қўйиши лозимлиги таъкидланмоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ушбу Жаҳон чемпионати футбол олами учун ҳам қувончли, ҳам оғриқли тажриба бўлди. Бир томондан майдондаги сеҳрли ўйинлар, иккинчи томондан эса бошқарувдаги инқирозлар спортнинг келажаги ҳақида ўйлашга мажбур қилади. Навбатдаги турнирларда FIFA ушбу хатолардан хулоса чиқариши ва футболнинг соф руҳини сақлаб қолиши кутилмоқда.
…