Жаҳон чемпионати-2026: Тарихий ғалаба, сиёсий аралашув ва FIFA атрофидаги можаролар

·0·Спорт
Жаҳон чемпионати-2026: Тарихий ғалаба, сиёсий аралашув ва FIFA атрофидаги можаролар

Футбол бўйича навбатдаги Жаҳон чемпионати якунига етган бўлса-да, мусобақа атрофидаги баҳс-мунозаралар ҳали-бери тинчийдиганга ўхшамайди. Майдонда кўрсатилган юксак маҳорат ва Испания терма жамоасининг тарихий ғалабаси ортида FIFA маъмурияти томонидан йўл қўйилган қатор камчиликлар ва шаффофликнинг йўқлиги мутахассислар ҳамда мухлислар эътирозига сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ESPN нашри маълумотларига кўра, ушбу турнир спорт нуқтаи назаридан ўта юқори савияда ўтди. Юлдуз футболчиларнинг ёрқин ўйинлари, Эрлинг Холанд каби ҳужумчиларнинг маҳорати ва кутилмаган голлар мухлисларга унутилмас лаҳзаларни тақдим этди. Бироқ ташкилий масалалар, чипталар нархининг ҳаддан ташқари юқорилиги ва сиёсий омилларнинг спортга таъсири байрамона кайфиятга соя солди.

Сиёсий босим ва шаффофлик муаммоси

Турнир давомида FIFAнинг қарорлари кўплаб саволларни туғдирди. Айниқса, айрим давлат раҳбарларининг футболчиларни четлатиш ёки жазолаш масаласига аралашуви ташкилотнинг мустақиллигини шубҳа остига қўйди. Видеоассистент ҳакамлар (VAR) тизимидан фойдаланишдаги ноаниқликлар ва айрим вазиятларда қарорларнинг мантиқсизлиги футбол жамоатчилиги томонидан кескин танқид қилинди.

Тижорий мақсадларнинг спорт манфаатларидан устун қўйилиши ҳам жиддий эътирозларга сабаб бўлди. Ёпиқ ареналардаги ўйинлар пайтида эълон қилинган мажбурий сув танаффуслари ва чипталар сотувидаги шаффофликнинг йўқлиги FIFAнинг фақат даромад кетидан қуваётгани ҳақидаги қарашларни мустаҳкамлади. Бу ҳолат дунёнинг энг йирик спорт байрами деб ҳисобланадиган турнир нуфузига путур етказиши мумкин.

Юлдузлар жанги ва майдондаги ҳаяжон

Маъмурий муаммоларга қарамай, 2026-йилги чемпионат ўйин сифати бўйича аввалги турнирлардан сезиларли даражада ажралиб турди. Масалан, 2002 ёки 2010-йиллардаги Жаҳон чемпионатларида кўплаб гранд жамоалар ва юлдузлар эрта чиқиб кетган бўлса, бу сафар деярли барча топ-даражадаги терма жамоалар охиригача кураш олиб борди. Футбол мухлислари учун бу худди кино оламидаги "Оскар" тақдирлаш маросимидек ёрқин ва мазмунли бўлди.

Испания терма жамоасининг ғалабаси эса Европа футболининг доминантлигини яна бир бор исботлади. Жамоавий ўйин ва тактик устунлик эвазига эришилган ушбу чемпионлик турнирнинг энг ёрқин нуқтаси бўлди. Шунга қарамай, FIFA келажакда бундай йирик мусобақаларни ташкил этишда сиёсий аралашувларга чек қўйиши ва мухлислар манфаатини биринчи ўринга қўйиши лозимлиги таъкидланмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ушбу Жаҳон чемпионати футбол олами учун ҳам қувончли, ҳам оғриқли тажриба бўлди. Бир томондан майдондаги сеҳрли ўйинлар, иккинчи томондан эса бошқарувдаги инқирозлар спортнинг келажаги ҳақида ўйлашга мажбур қилади. Навбатдаги турнирларда FIFA ушбу хатолардан хулоса чиқариши ва футболнинг соф руҳини сақлаб қолиши кутилмоқда.

FIFAЖаҳон ЧемпионатиИспанияЭрлинг ХоландФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду FIFA ва Мессини коррупцияда айбловчи постга «лайк» босдиКриштиану Роналду FIFA ва Мессини коррупцияда айбловчи постга «лайк» босдиБугун, 12:37Олисе Месси ва Мбаппени ортда қолдирди: ЖЧ-2026 рейтинги...Олисе Месси ва Мбаппени ортда қолдирди: ЖЧ-2026 рейтинги...Бугун, 12:37Лионель Месси ва Аргентина: Буюк ҳамкорликнинг якуни кўз ёшлар билан тугайдими?Лионель Месси ва Аргентина: Буюк ҳамкорликнинг якуни кўз ёшлар билан тугайдими?Бугун, 12:19Испания футболида олтин давр: Ламине Ямал ва унинг жамоаси дунёда гегемонлик қилмоқдаИспания футболида олтин давр: Ламине Ямал ва унинг жамоаси дунёда гегемонлик қилмоқдаБугун, 12:14Португал терма жамоасининг янги мураббийи Криштиану Роналду борасидаги режаларини очиқладиПортугал терма жамоасининг янги мураббийи Криштиану Роналду борасидаги режаларини очиқладиБугун, 11:59Испания Жаҳон чемпионлигини нишонламоқда: Ламине Ямал ва Ферран Торрес диққат марказидаИспания Жаҳон чемпионлигини нишонламоқда: Ламине Ямал ва Ферран Торрес диққат марказидаБугун, 11:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди