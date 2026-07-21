Криштиану Роналду FIFA ва Мессини коррупцияда айбловчи постга «лайк» босди
Дунё футболининг икки афсонаси — Криштиану Роналду ва Лионель Месси ўртасидаги рақобат майдон ташқарисида ҳам қизғин тус олмоқда. Португалиялик юлдузнинг Instagram тармоғидаги расмий саҳифаси FIFAни коррупцияда айблаётган ва ташкилот 2026-йилги жаҳон чемпионлигини атайлаб Мессига тақдим этмоқчи эканлиги айтилган видеога «лайк» босгани шов-шувларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу воқеа Аргентина терма жамоасининг финалда Испанияга мағлуб бўлишидан бироз аввал содир бўлди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Роналду томонидан маъқулланган видеода испаниялик журналист Пилар Родригес Лосантоснинг кескин танқидлари акс этган. Журналист Шимолий Америкада ўтаётган турнир давомида ҳакамлар қарорлари мунтазам равишда «албиселесте» фойдасига ҳал бўлаётганини таъкидлаган.
FIFA ва ҳакамлик можаролари«Эспежо Публико» кўрсатувида чиқиш қилган Лосантос FIFAнинг фаолиятини шубҳа остига олиб, шундай деган эди: «Аргентина камида бешта ўйин аввал мусобақадан чиқиб кетиши керак эди! Улар фақатгина сайёрадаги энг коррупциялашган ташкилотлардан бири бўлган FIFA ёрдами билан турнирда қолишмоқда. Мен Аргентинадан эмас, Жанни Инфантинодан қўрқаман. Биз Аргентинага қарши эмас, балки Жаҳон кубогини Лионель Мессига топширмоқчи бўлган бутун бошли FIFAга қарши ўйнаймиз».
Ҳакамлик билан боғлиқ эътирозлар айниқса Аргентинанинг нимчорак финалда Миср устидан қозонган 3:2 ҳисобидаги ғалабасидан сўнг авжига чиқди. Ўшанда VAR тизими орқали Мисрнинг голи бекор қилинган ва жамоанинг пеналти борасидаги талаблари рад этилган эди. Миср футбол ассоциацияси ушбу ҳолат юзасидан FIFAга расмий шикоят ҳам йўллаган.
Томонларнинг муносабатиВазиятга нисбатан FIFA ҳакамлар қўмитаси раҳбари Пьерлуижи Коллина муносабат билдириб, ҳакамликда ҳеч қандай тарафкашлик йўқлигини маълум қилди. Аргентина терма жамоаси ҳимоячиси Лисандро Мартинес эса ҳакамларнинг ишини «аъло даражада» деб баҳолади. Бироқ, Роналду каби нуфузли шахснинг бундай айбловларни қўллаб-қувватлагани ижтимоий тармоқларда катта муҳокамаларга сабаб бўлди.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам бу каби қарама-қаршиликлар доимо қизиқарли бўлиб келган. Месси ва Роналду ўртасидаги «энг буюк футболчи» (ГОАТ) мақоми учун кураш нафақат натижалар, балки мана шундай кутилмаган ижтимоий ҳаракатлар билан ҳам бойиб бормоқда. Криштиану Роналдунинг бу ҳаракати унинг нафақат рақобатга, балки халқаро футбол бошқарувига бўлган муносабатини ҳам кўрсатиб бермоқда.
…