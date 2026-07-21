Криштиану Роналду FIFA ва Мессини коррупцияда айбловчи постга «лайк» босди

·0·Спорт
Криштиану Роналду FIFA ва Мессини коррупцияда айбловчи постга «лайк» босди

Дунё футболининг икки афсонаси — Криштиану Роналду ва Лионель Месси ўртасидаги рақобат майдон ташқарисида ҳам қизғин тус олмоқда. Португалиялик юлдузнинг Instagram тармоғидаги расмий саҳифаси FIFAни коррупцияда айблаётган ва ташкилот 2026-йилги жаҳон чемпионлигини атайлаб Мессига тақдим этмоқчи эканлиги айтилган видеога «лайк» босгани шов-шувларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу воқеа Аргентина терма жамоасининг финалда Испанияга мағлуб бўлишидан бироз аввал содир бўлди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Роналду томонидан маъқулланган видеода испаниялик журналист Пилар Родригес Лосантоснинг кескин танқидлари акс этган. Журналист Шимолий Америкада ўтаётган турнир давомида ҳакамлар қарорлари мунтазам равишда «албиселесте» фойдасига ҳал бўлаётганини таъкидлаган.

FIFA ва ҳакамлик можаролари

«Эспежо Публико» кўрсатувида чиқиш қилган Лосантос FIFAнинг фаолиятини шубҳа остига олиб, шундай деган эди: «Аргентина камида бешта ўйин аввал мусобақадан чиқиб кетиши керак эди! Улар фақатгина сайёрадаги энг коррупциялашган ташкилотлардан бири бўлган FIFA ёрдами билан турнирда қолишмоқда. Мен Аргентинадан эмас, Жанни Инфантинодан қўрқаман. Биз Аргентинага қарши эмас, балки Жаҳон кубогини Лионель Мессига топширмоқчи бўлган бутун бошли FIFAга қарши ўйнаймиз».

Ҳакамлик билан боғлиқ эътирозлар айниқса Аргентинанинг нимчорак финалда Миср устидан қозонган 3:2 ҳисобидаги ғалабасидан сўнг авжига чиқди. Ўшанда VAR тизими орқали Мисрнинг голи бекор қилинган ва жамоанинг пеналти борасидаги талаблари рад этилган эди. Миср футбол ассоциацияси ушбу ҳолат юзасидан FIFAга расмий шикоят ҳам йўллаган.

Томонларнинг муносабати

Вазиятга нисбатан FIFA ҳакамлар қўмитаси раҳбари Пьерлуижи Коллина муносабат билдириб, ҳакамликда ҳеч қандай тарафкашлик йўқлигини маълум қилди. Аргентина терма жамоаси ҳимоячиси Лисандро Мартинес эса ҳакамларнинг ишини «аъло даражада» деб баҳолади. Бироқ, Роналду каби нуфузли шахснинг бундай айбловларни қўллаб-қувватлагани ижтимоий тармоқларда катта муҳокамаларга сабаб бўлди.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам бу каби қарама-қаршиликлар доимо қизиқарли бўлиб келган. Месси ва Роналду ўртасидаги «энг буюк футболчи» (ГОАТ) мақоми учун кураш нафақат натижалар, балки мана шундай кутилмаган ижтимоий ҳаракатлар билан ҳам бойиб бормоқда. Криштиану Роналдунинг бу ҳаракати унинг нафақат рақобатга, балки халқаро футбол бошқарувига бўлган муносабатини ҳам кўрсатиб бермоқда.

Криштиану РоналдуЛионель МессиFIFAЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон чемпионати-2026: Тарихий ғалаба, сиёсий аралашув ва FIFA атрофидаги можароларЖаҳон чемпионати-2026: Тарихий ғалаба, сиёсий аралашув ва FIFA атрофидаги можароларБугун, 12:40Олисе Месси ва Мбаппени ортда қолдирди: ЖЧ-2026 рейтинги...Олисе Месси ва Мбаппени ортда қолдирди: ЖЧ-2026 рейтинги...Бугун, 12:37Лионель Месси ва Аргентина: Буюк ҳамкорликнинг якуни кўз ёшлар билан тугайдими?Лионель Месси ва Аргентина: Буюк ҳамкорликнинг якуни кўз ёшлар билан тугайдими?Бугун, 12:19Испания футболида олтин давр: Ламине Ямал ва унинг жамоаси дунёда гегемонлик қилмоқдаИспания футболида олтин давр: Ламине Ямал ва унинг жамоаси дунёда гегемонлик қилмоқдаБугун, 12:14Португал терма жамоасининг янги мураббийи Криштиану Роналду борасидаги режаларини очиқладиПортугал терма жамоасининг янги мураббийи Криштиану Роналду борасидаги режаларини очиқладиБугун, 11:59Испания Жаҳон чемпионлигини нишонламоқда: Ламине Ямал ва Ферран Торрес диққат марказидаИспания Жаҳон чемпионлигини нишонламоқда: Ламине Ямал ва Ферран Торрес диққат марказидаБугун, 11:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди