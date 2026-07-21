Родри ЖЧ-2026 финалидаги энг оғир лаҳзани очиқлади...

·51·Спорт
Родри ЖЧ-2026 финалидаги энг оғир лаҳзани очиқлади...

Испания миллий жамоаси сардори Родри ЖЧ–2026даги чемпионликдан кейинги ҳиссиётлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, мамлакат шарафини ҳимоя қилиб жаҳон кубогини қўлга киритиш футболдаги энг олий ютуқ ҳисобланади.

Испания бош вазири Педро Санчес билан учрашувда Родри финал Аргентинага қарши ишончли ўйинга қарамай, бутун турнирдаги энг оғир синов бўлганини тан олди.

«Бу буткул ўзгача соврин»

Родри клуб миқёсида қўлга киритиладиган совринлар билан миллий жамоадаги жаҳон чемпионлигини солиштириб бўлмаслигини таъкидлади.

«Бу буткул ўзгача соврин. Ўз мамлакатинг билан соврин ютиш — юз бериши мумкин бўлган энг ёқимли ҳолат. Бу футболдаги энг олий мукофот», — деди у.

Испаниялик яримҳимоячининг фикрича, жаҳон чемпионатида ғолиб бўлиш нафақат футболчининг шахсий фаолияти, балки бутун мамлакат учун алоҳида аҳамият касб этади.

Испания жиддий инқирозга дуч келмади

Родри мундиал давомида жамоа ўз ўйинини назорат қила олгани ва ўта оғир вазиятларга кам тушганини ҳам қайд этди.

«Бахтимизга, биз чинакамига муаммога дуч келган ҳолатлар бўлмади. Ўйлашимча, биз мундиални ажойиб ўтказдик».

Испания турнир давомида тўп назорати, юқори суръат ва тартибли ўйини билан ажралиб турди. Жамоа ҳал қилувчи учрашувгача ўз услубидан воз кечмади ва энг муҳим баҳсда ҳам рақибга катта босим ўтказди.

Нега финал энг оғир бўлди?

Испания Аргентинага қарши финалда ўйин жиҳатидан устун кўринган бўлса-да, асосий вақтда ҳисобни оча олмади. Шу сабаб ҳар бир хато чемпионлик тақдирига таъсир қилиши мумкин бўлган.

Родри ҳам айнан шу босимни алоҳида таъкидлади:

«Ўзим учун финал энг оғир ўйин бўлди. Аргентинага қарши ўта ишончли ўйин кўрсатган бўлсак ҳам, финал энг қийин баҳс эди».

Учрашувнинг асосий вақти 0:0 ҳисобида якунланди. Испания қўшимча бўлимда урилган ягона гол эвазига ғалаба қозониб, жаҳон чемпионлигини қўлга киритди.

Касильяс ва Иньестадан илҳомланган авлод

Родри ҳозирги Испания футболчилари 2010 йилги чемпион авлодни кузатиб улғайганини ҳам эслади.

«Бу жамоадаги авлод Касильяс ва Иньеста кубокни кўтарганини кўриб улғайган. Биз учун бу футболдаги энг олий соврин».

2010 йилда Испания ўз тарихида илк бор жаҳон чемпиони бўлганди. Ўша финалда ҳам ғолиб қўшимча вақтда аниқланган ва Андрес Иньеста ҳал қилувчи голни урганди.

Орадан 16 йил ўтиб, янги авлод ўз қаҳрамонларининг йўлини такрорлади.

Испания янги тарих ёзди

ЖЧ–2026даги ғалаба Испанияга иккинчи жаҳон чемпионлигини тақдим этди. Родри учун эса бу соврин фаолиятидаги энг муҳим ютуқлардан бирига айланди.

Унинг сўзларидан бир нарса аниқ: Испания финалда фақат Аргентинага қарши эмас, балки бутун бир авлоднинг орзусини амалга ошириш учун майдонга тушган.

2010 йилда Касильяс ва Иньеста кубокни кўтарганди. 2026 йилда эса уларни кузатиб улғайган футболчилар Испания футболи тарихига янги саҳифа қўшди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ–2026 ҳужумчилари рейтинги: Мбаппе Месси ва Беллингҳемни ортда қолдирдиЖЧ–2026 ҳужумчилари рейтинги: Мбаппе Месси ва Беллингҳемни ортда қолдирдиБугун, 13:42Роналду ФИФА ва Аргентина танқид қилинган постга реакция қилдиРоналду ФИФА ва Аргентина танқид қилинган постга реакция қилдиБугун, 13:32ЖЧ–2026 чемпионлари тарихдаги илк чемпионлик узукларини олди (видео)ЖЧ–2026 чемпионлари тарихдаги илк чемпионлик узукларини олди (видео)Бугун, 13:16Месси ва Мартинезнинг кийиниш хонасидаги нутқлари: “Орқага фақат қўрқоқлар ўйнайди”Месси ва Мартинезнинг кийиниш хонасидаги нутқлари: “Орқага фақат қўрқоқлар ўйнайди”Бугун, 13:12Суперлигада 13-тур бошланади: уч кунлик тақвим эълон қилиндиСуперлигада 13-тур бошланади: уч кунлик тақвим эълон қилиндиБугун, 12:59Гвардиоланинг хонаси очилди: бир тўпга 3 минг евро беришдиГвардиоланинг хонаси очилди: бир тўпга 3 минг евро беришдиБугун, 12:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди