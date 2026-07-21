Родри ЖЧ-2026 финалидаги энг оғир лаҳзани очиқлади...
Испания миллий жамоаси сардори Родри ЖЧ–2026даги чемпионликдан кейинги ҳиссиётлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, мамлакат шарафини ҳимоя қилиб жаҳон кубогини қўлга киритиш футболдаги энг олий ютуқ ҳисобланади.
Испания бош вазири Педро Санчес билан учрашувда Родри финал Аргентинага қарши ишончли ўйинга қарамай, бутун турнирдаги энг оғир синов бўлганини тан олди.
«Бу буткул ўзгача соврин»
Родри клуб миқёсида қўлга киритиладиган совринлар билан миллий жамоадаги жаҳон чемпионлигини солиштириб бўлмаслигини таъкидлади.
«Бу буткул ўзгача соврин. Ўз мамлакатинг билан соврин ютиш — юз бериши мумкин бўлган энг ёқимли ҳолат. Бу футболдаги энг олий мукофот», — деди у.
Испаниялик яримҳимоячининг фикрича, жаҳон чемпионатида ғолиб бўлиш нафақат футболчининг шахсий фаолияти, балки бутун мамлакат учун алоҳида аҳамият касб этади.
Испания жиддий инқирозга дуч келмади
Родри мундиал давомида жамоа ўз ўйинини назорат қила олгани ва ўта оғир вазиятларга кам тушганини ҳам қайд этди.
«Бахтимизга, биз чинакамига муаммога дуч келган ҳолатлар бўлмади. Ўйлашимча, биз мундиални ажойиб ўтказдик».
Испания турнир давомида тўп назорати, юқори суръат ва тартибли ўйини билан ажралиб турди. Жамоа ҳал қилувчи учрашувгача ўз услубидан воз кечмади ва энг муҳим баҳсда ҳам рақибга катта босим ўтказди.
Нега финал энг оғир бўлди?
Испания Аргентинага қарши финалда ўйин жиҳатидан устун кўринган бўлса-да, асосий вақтда ҳисобни оча олмади. Шу сабаб ҳар бир хато чемпионлик тақдирига таъсир қилиши мумкин бўлган.
Родри ҳам айнан шу босимни алоҳида таъкидлади:
«Ўзим учун финал энг оғир ўйин бўлди. Аргентинага қарши ўта ишончли ўйин кўрсатган бўлсак ҳам, финал энг қийин баҳс эди».
Учрашувнинг асосий вақти 0:0 ҳисобида якунланди. Испания қўшимча бўлимда урилган ягона гол эвазига ғалаба қозониб, жаҳон чемпионлигини қўлга киритди.
Касильяс ва Иньестадан илҳомланган авлод
Родри ҳозирги Испания футболчилари 2010 йилги чемпион авлодни кузатиб улғайганини ҳам эслади.
«Бу жамоадаги авлод Касильяс ва Иньеста кубокни кўтарганини кўриб улғайган. Биз учун бу футболдаги энг олий соврин».
2010 йилда Испания ўз тарихида илк бор жаҳон чемпиони бўлганди. Ўша финалда ҳам ғолиб қўшимча вақтда аниқланган ва Андрес Иньеста ҳал қилувчи голни урганди.
Орадан 16 йил ўтиб, янги авлод ўз қаҳрамонларининг йўлини такрорлади.
Испания янги тарих ёзди
ЖЧ–2026даги ғалаба Испанияга иккинчи жаҳон чемпионлигини тақдим этди. Родри учун эса бу соврин фаолиятидаги энг муҳим ютуқлардан бирига айланди.
Унинг сўзларидан бир нарса аниқ: Испания финалда фақат Аргентинага қарши эмас, балки бутун бир авлоднинг орзусини амалга ошириш учун майдонга тушган.
2010 йилда Касильяс ва Иньеста кубокни кўтарганди. 2026 йилда эса уларни кузатиб улғайган футболчилар Испания футболи тарихига янги саҳифа қўшди.
…