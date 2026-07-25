Жаҳон чемпиони Испания нега АҚШга 15 миллион доллар тўлайди?

·94·Спорт
Жаҳон чемпиони Испания нега АҚШга 15 миллион доллар тўлайди?

2026 йилги футбол бўйича Жаҳон чемпионати ғолиби бўлган Испания терма жамоаси кутилмаган молиявий харажатга дуч келди. Маълум бўлишича, жамоа чемпионлик учун қўлга киритган мукофот пулининг бир қисми АҚШ фискал қонунчилиги талабларига мувофиқ солиқ сифатида тўланади. Бу ҳақда Fox News телеканали хабар тарқатди.

Маълумотга кўра, АҚШ қонунчилигига биноан, мамлакат ҳудудида даромад олган чет эллик норезидентлар, агар икки томонлама солиқ битимлари орқали имтиёзлар белгиланмаган бўлса, ушбу даромаддан 30 фоизлик федерал солиқ тўлаши лозим.

Испания терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги ғалабаси учун жами 50 миллион доллар мукофот пулини қўлга киритган. Бироқ АҚШ томони футболчиларни ягона жамоа сифатида эмас, балки алоҳида шахслар сифатида баҳолаган. Шу боис солиқ базаси ҳар бир ўйинчига индивидуал тарзда ҳисобланган.

Натижада Испания терма жамоаси АҚШ бюджетига 15 миллион долларгача солиқ тўлашига тўғри келиши мумкин.

Хабарда қайд этилишича, АҚШ Конгресси вакиллари европаликлар жамоаси амалдаги солиқ қоидалари билан олдиндан танишиб чиқиши керак бўлганини таъкидлаган. Шу билан бирга, Вакиллар палатасининг айрим аъзолари спортчилар учун қўлланилаётган бундай юқори солиқ ставкасини танқид қилиб, уни қайта кўриб чиқиш зарурлигини билдирган.

ИспанияАҚШФИФАФокс Ньюс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди